Đội hình ra sân
Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Hinselwood, Milner; Gomez, Gross, Minteh; Welbeck.
Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Writz, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike.
Bàn thắng: Welbeck 14', 56 - Kerkez 30'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
85'
Cody Gakpo xử lý hay trong vòng cấm nhưng cú đá cuối cùng không thắng được phản xạ của thủ thành Verbruggen.
76'
Để tăng cường hàng công, HLV Arne Slot tung Ngumoha rồi Chiesa vào sân.
68'
Minteh băng xuống cánh trái rồi sút căng ở góc hẹp chưa thắng được Mamardashvili.
64'
Liverpool cũng có cơ hội gỡ hòa nhưng pha cứa lòng chân trái của Jones bị Verbruggen đẩy đi hết đường biên ngang.
60'
Diego Gomez vừa thực hiện cú đá sấm sét buộc Mamardashvili phải bay người cứu thua.
56'
Bàn thắng (2-1, Danny Welbeck): Minteh tạt vào từ cánh trái cho Hinshelwood kiến tạo dọn cỗ để Welbeck đệm vào lưới trống, ghi bàn thứ hai cho Brighton.
52'
Kadioglu nã đại bác sấm sét buộc thủ thành Mamardashvili phải trổ tài.
Kết thúc hiệp 1
37'
Brighton đang dần lấy lại thế trận. Wieffer vừa volley ngoài vòng cấm thiếu chính xác.
30'
Bàn thắng (1-1, Kerkez): Pha đánh đầu về bất cẩn của Lewis Dunk tạo điều kiện cho Kerkez lẻn xuống vẩy bóng qua đầu Verbruggen, quân bình tỷ số 1-1.
24'
Liverpool được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng bên ngoài vòng cấm. Szoboszlai bước lên thực hiện cú đá khá nguy hiểm.
22'
Liverpool đang cố gắng tìm lời đáp trả. Szoboszlai tạt vào cho Mac Allister lắc đầu hiểm nhưng vẫn chưa khuất phục được thủ thành Verbruggen.
14'
Bàn thắng (1-0, Danny Welbeck): Sau quả tạt vào từ cánh trái, Gomez đánh đầu kiến tạo cho Welbeck đánh đầu nối ở cự ly gần mở tỷ số cho Brighton.
10'
Szoboszlai có liên tiếp hai pha dứt điểm về phía cầu môn Brighton nhưng chưa thành công.
7'
Liverpool gặp tổn thất lớn khi Ekitike dính chấn thương, rời sân sớm nhường chỗ cho Curtis Jones.
5'
Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao và pressing quyết liệt ở khu trung tuyến.
19h45
Trận đấu bắt đầu.
19h
BTC Premier League thông báo, trận cầu giữa Brighton và Liverpool sẽ lùi thời gian 15 phút so với dự kiến vì vấn đề giao thông.
Cuộc chạm trán sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 19h45 (ngày 21/3, giờ VN).
Thông tin lực lượng
Brighton: Mitoma, Tzimas, Webster chấn thương.
Liverpool: Wataru Endo, Isak, Leoni, Bradley vắng mặt vì chấn thương.