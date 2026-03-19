Trên sân Anfield, Liverpool có ngày thi đấu tưng bừng, đè bẹp Galatasaray với tỷ số 4-0, nhờ các bàn thắng của Szoboszlai (25’), Ekitike (51’), Gravenberch (53’) và Salah (62’). Đội chủ nhà còn có thể thắng đậm hơn, nếu Salah không sút hỏng phạt đền ở cuối hiệp 1.

Như vậy, sau 2 lượt trận vòng 1/8 Champions League, Liverpool giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 4-1 (thua 0-1 lượt đi). Đối thủ tứ kết của thầy trò Arne Slot chính là ĐKVĐ PSG, đội đã loại họ ở vòng 16 đội mùa trước.

Liverpool thắng to Galatasaray ở trận lượt về, hẹn PSG ở tứ kết Cúp C1 mùa này. Ảnh: LFC

Dĩ nhiên là vị chiến lược gia người Hà Lan chưa quên việc bị PSG loại một cách cay đắng – trên chấm luân lưu, dù khi đó Liverpool được đánh giá cao hơn hẳn và đã giành lợi thế thắng 1-0 ở lượt đi tại Paris.

Arne Slot chia sẻ: “Mùa trước, Liverpool đã chơi cực hay trước PSG cả trên sân khách và sân nhà, nhưng đã bị thua trên chấm phạt đền”.

Trước những nhận xét PSG hiện tại bị sút giảm phong độ, thuyền trưởng Liverpool nói: “Công bằng mà nói thì họ không hề sa sút phong độ, vì thực ra PSG cũng khó chơi hay hơn nữa”.

Dù vậy, ông gửi cảnh báo lớn đến thầy trò Luis Enrique: “Sau khi xem màn trình diễn tối nay của Liverpool trước Galatasaray, tôi nghĩ PSG sẽ chẳng vui gì khi phải đối đầu với chúng tôi. Ở giải năm ngoái, chúng tôi là đội duy nhất khiến PSG đã bước vào chơi hiệp phụ và đá luân lưu”.

Và ông nói thêm về chiến thắng giòn của Liverpool: “Tôi thích gần như từng phút giây của trận đấu. Tôi thích từ cách chúng tôi chơi, cách đội gây sức ép và cả phản ứng từ người hâm mộ, với cách Galatasaray thể hiện đúng như những gì chúng tôi đã đoán trước.

Họ nằm trên sân, vung tay, cố phá hỏng đà tấn công của Liverpool, nhưng người hâm mộ đã phản ứng tức thì và các cầu thủ của chúng tôi cũng vậy”.

Tuy rất phấn khởi với chiến thắng của Liverpool, nhưng Slot vẫn có điều không hài lòng về các học trò – khả năng tận dụng thời cơ ghi bàn:

“Điều duy nhất tôi có thể phàn nàn là trong suốt mùa này, chúng tôi ghi được ít bàn thắng hơn hẳn so với rất nhiều cơ hội tạo ra. Ngay cả trận đấu hôm nay cũng vậy, Liverpool vẫn ghi ít hơn so với chỉ số kỳ vọng (xG). Điều tưởng khó có thể xảy ra khi mà bạn đã ghi tới 4 bàn”.