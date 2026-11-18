Video highlights CA TPHCM 1-0 Buriram Utd

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CA TPHCM tạo bất ngờ lớn khi đánh bại Buriram United 1-0 ở lượt trận thứ hai Cúp các CLB Đông Nam Á 2026/27, nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của tuyển thủ Nguyễn Thái Quốc Cường.

Trên sân Bình Dương, đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước sức ép từ đại diện Thái Lan. Thủ môn Lê Giang xuất sắc cứu thua ở phút 27, giúp CA TPHCM giữ sạch lưới.

Quốc Cường trở thành người hùng của CA TPHCM - Ảnh: M.A

Sang hiệp hai, hai đội tiếp tục ăn miếng trả miếng. Phút 84, Quốc Cường đưa bóng vào lưới Buriram nhưng bàn thắng không được công nhận.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 88, khi Phan Văn Đức dứt điểm bị cản phá, Quốc Cường lập tức tung cú sút hiểm hóc vào góc cao, ấn định chiến thắng 1-0. Kết quả giúp CA TPHCM giành ba điểm quý giá tại Cúp các CLB Đông Nam Á (Shopee Cup) 2026/27 trước nhà đương kim vô địch Buriram United.

Ghi bàn:

CA TPHCM: Quốc Cường (88')

Đội hình ra sân:

CA TPHCM: Lê Giang, Quang Kiệt, Hoàng Phúc, Nhật Minh, Yamga, Leo Gomes, Narvaez, Quốc Cường, Aldair, Olaha Mạnh Đức (Khoa Ngô 67'), Tiến Linh.

Buriram: Etheridge; William Dougall, Sasalak Haiprakhon, Pansa Hemviboon, Kingsley Schinder, Antonio Moya Vega, Goran Causic, Sookjitthammakul, Chotmuangpak, Ferreira Dos Santos, Alexandru Tudorie.