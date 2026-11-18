Video highlights CA TPHCM 1-0 Buriram Utd
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CA TPHCM tạo bất ngờ lớn khi đánh bại Buriram United 1-0 ở lượt trận thứ hai Cúp các CLB Đông Nam Á 2026/27, nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của tuyển thủ Nguyễn Thái Quốc Cường.
Trên sân Bình Dương, đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước sức ép từ đại diện Thái Lan. Thủ môn Lê Giang xuất sắc cứu thua ở phút 27, giúp CA TPHCM giữ sạch lưới.
Sang hiệp hai, hai đội tiếp tục ăn miếng trả miếng. Phút 84, Quốc Cường đưa bóng vào lưới Buriram nhưng bàn thắng không được công nhận.
Bước ngoặt xuất hiện ở phút 88, khi Phan Văn Đức dứt điểm bị cản phá, Quốc Cường lập tức tung cú sút hiểm hóc vào góc cao, ấn định chiến thắng 1-0. Kết quả giúp CA TPHCM giành ba điểm quý giá tại Cúp các CLB Đông Nam Á (Shopee Cup) 2026/27 trước nhà đương kim vô địch Buriram United.
Ghi bàn:
CA TPHCM: Quốc Cường (88')
Đội hình ra sân:
CA TPHCM: Lê Giang, Quang Kiệt, Hoàng Phúc, Nhật Minh, Yamga, Leo Gomes, Narvaez, Quốc Cường, Aldair, Olaha Mạnh Đức (Khoa Ngô 67'), Tiến Linh.
Buriram: Etheridge; William Dougall, Sasalak Haiprakhon, Pansa Hemviboon, Kingsley Schinder, Antonio Moya Vega, Goran Causic, Sookjitthammakul, Chotmuangpak, Ferreira Dos Santos, Alexandru Tudorie.
90'+6
Trận đấu kết thúc với chiến thắng kịch tính 1-0 dành cho CA TPHCM trước nhà ĐKVĐ Buriram Utd.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
88'
Quốc Cường lập đại công
Khoa Ngô chọc khe để Phan Văn Đức phá bẫy việt vị băng lên dứt điểm bị thủ môn Etheridge cản phá trong pha đối mặt. Ngay lập tức Quốc Cường tung cú sút đẹp mắt đưa bóng găm góc cao khiến thủ môn của Buriram chôn chân đứng nhìn. Sân Bình Dương vỡ òa trong niềm vui sướng, trong khi tiền vệ ĐT Việt Nam chấp nhận nhận thẻ vàng khi cởi áo ăn mừng cuồng nhiệt cùng các đồng đội.
84'
Khoa Ngô dùng tốc độ loại bỏ hậu vệ Buriram trước khi nỗ lực đẩy bóng ra từ đáy biên để Quốc Cường đệm lòng tung lưới đội khách. Tiếc rằng trọng tài biên xác định trái bóng trước đó đã đi hết đường biên ngang.
81'
Ít phút vào sân, Phan Văn Đức có cơ hội, anh quyết định tung ra cú sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Buriram.
70'
Antonio Moya Vega đột phá từ cánh phải vào, cú sút ở góc hẹp bị thủ môn Lê Giang cản phá đưa bóng đập cột dọc trước khi một đồng đội kịp thời bọc lót, hóa giải.
67'
Khoa Ngô bỏ lỡ cơ hội ngon ăn
Vừa vào sân thay Olaha Mạnh Đức, Khoa Ngô có cơ hội trong lần chạm bóng đầu tiên. Tuy nhiên, cầu thủ vừa trở về từ U23 Việt Nam lại dứt điểm vội với điểm chạm bóng không tốt, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.
60'
CA TPHCM quyết định tăng tốc, trong khi Buriram cũng không muốn chia điểm trên sân Bình Dương.
51'
Chỉ trong ít phút, Olaha Mạnh Đức rồi đến Tiến Linh có cơ hội nhưng đều dứt điểm ra ngoài và có điểm chung là cùng bị căng cờ báo việt vị.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng được ghi.
43'
Tiến Linh xâm nhập vòng cấm và bị ngã sau pha tranh chấp của Dougall, tuy nhiên trọng tài cho rằng không có phạt đền cho đại diện V-League.
35'
Thêm cơ hội dành cho CA TPHCM, tuy nhiên Quốc Cường dứt điểm đưa bóng đi không trúng đích.
31'
CA TPHCM đáp trả đanh thép, Yamga đột phá xuống đáy biên phải rồi căng ngang nhưng tiếc rằng Tiến Linh không thể chạm bóng dứt điểm. Sau đó vẫn là cựu tiền đạo ĐT Việt Nam không đủ tốc độ.
27'
Thủ môn Lê Giang cứu thua xuất sắc
Buriram có pha chuyển đổi trạng thái nguy hiểm, Alexandru Tudorie căng ngang để Goran Causic dứt điểm một chạm trong thế đối mặt với Lê Giang nhưng thủ thành của ĐT Việt Nam dùng chân cản phá xuất sắc.
25'
Cả hai đội vẫn chưa có được pha dứt điểm đáng chú ý nào về phía khung thành của nhau.
17'
Đang là một thế trận giằng co, đại diện đến từ Thai League chủ động gây áp lực, trong khi CA TPHCM cũng cho thấy quyết tâm giành điểm trên sân nhà.
9'
CĐV chủ nhà trải qua một phen thót tim khi Antonio Moya Vega tung cú sút xa đưa bóng đi căng và chìm, thủ môn Lê Giang bị đánh bại nhưng may cho CA TPHCM khi không vào lưới.
5'
Hàng thủ của Buriram dâng cao tạo cơ hội để Tiến Linh thoát xuống, tuy nhiên cựu tiền đạo ĐT Việt Nam không đủ tốc độ trong khi thủ môn Etheridge lao ra quá nhanh để phá bóng.
18h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai CLB bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h30
17h00
CA TPHCM tiếp đón Buriram lúc 18h ngày 18/11 tại lượt trận thứ hai Cúp các CLB Đông Nam Á 2026/27, với mục tiêu giành chiến thắng trên sân nhà.
Sau trận hòa Ratchaburi 1-1, thầy trò HLV Diles Arthur mới có một điểm, tạm đứng thứ ba bảng A.
Tuy nhiên, phong độ đội chủ nhà đáng lo ngại khi vừa thua hai trận liên tiếp tại V-League trước CAHN và Đà Nẵng. Khó khăn càng lớn khi Williams Minh Hoàng vắng mặt vì chấn thương.
Trong khi đó, Buriram sở hữu đội hình chất lượng, phong độ ổn định và vừa đánh bại Ratchaburi 2-1 tại Thai League.
Dù được chơi trên sân nhà, CA TPHCM vẫn phải nỗ lực rất nhiều để giành điểm.