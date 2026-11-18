CLB CA TPHCM tiếp đón đương kim vô địch Buriram United lúc 18h ngày 18/11 trên sân Bình Dương, với mục tiêu giành chiến thắng trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn.

Sau trận hòa 1-1 đáng tiếc trước Ratchaburi FC ở ngày ra quân, CLB CA TPHCM tiếp tục đối đầu một đại diện khác của bóng đá Thái Lan tại Cup CLB Đông Nam Á 2026/27. Thử thách lần này lớn hơn bởi Buriram United đã 2 lần liên tiếp vô địch ở đấu trường khu vực.

Dù vậy, CA TPHCM có cơ sở để tự tin. Tại V-League mùa này, thầy trò HLV Arthur Diles từng đánh bại Hà Nội FC 3-1, Thể Công Viettel và Ninh Bình cùng tỷ số 1-0. Những kết quả ấy cho thấy đội bóng ngành công an có khả năng gây khó khăn cho các đối thủ được đánh giá cao.

CLB CA TPHCM hướng đến chiến thắng trước ĐKVĐ của giải đấu

Đáng tiếc nhất là trận gặp Ratchaburi FC, khi CA TPHCM dẫn trước nhờ bàn thắng của Olaha Mạnh Đức nhưng để đối thủ gỡ hòa ở phút 90+2.

Điểm tựa của CA TPHCM nằm ở những cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Olaha Mạnh Đức, Jason Cummings hay Tiến Linh. Đặc biệt, Olaha đang có phong độ tốt khi ghi bàn ở cả cấp CLB lẫn tuyển Việt Nam.

Bên kia chiến tuyến, Buriram United mang đến sân Bình Dương đội hình có nhiều ngôi sao đáng chú ý. Trên hàng công, tiền đạo người Brazil Guilherme Bissoli là mối đe dọa lớn nhất khi đã ghi 5 bàn tại Thai League mùa này.

Mục tiêu đó không đơn giản khi đội khách sở hữu những ngoại binh chất lượng như Kingsley Schindler. Ảnh: BR.United

Buriram United cũng vừa trải qua thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi HLV Raul Caneda tiếp quản đội bóng từ đầu tháng 11. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã có màn khởi đầu tích cực với trận hòa 0-0 trước Kashima Antlers tại AFC Champions League Elite.

Ở trận thắng Ratchaburi FC 2-1 gần đây, Buriram United sử dụng hệ thống ba trung vệ, tạo điều kiện cho các cầu thủ chạy cánh dâng cao. Nếu tiếp tục vận hành theo cách này, đội khách có thể gây sức ép lớn lên hai hành lang của CA TPHCM, đồng thời mở khoảng trống cho Bissoli khai thác.

HLV Raul Caneda cũng cho biết đã nghiên cứu trận ra quân của CA TPHCM tại sân chơi khu vực và chuẩn bị phương án khai thác điểm yếu của đội chủ nhà.

Xét về chất lượng đội hình, Buriram United vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, những xáo trộn về nhân sự cùng việc thay HLV chưa lâu có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của đội khách.

Đó là cơ hội để CA TPHCM tạo bất ngờ, nhất là khi được chơi trên sân nhà. Điều quan trọng là thầy trò HLV Arthur Diles phải duy trì sự chắc chắn, không để Buriram United áp đặt thế trận và tận dụng tốt những cơ hội có được.

Dự đoán: CA TPHCM 1-1 Buriram United

Xem ASEAN Club Championship Shopee Cup™ 2026/27 trực tiếp & độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn