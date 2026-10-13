Xem trọn vẹn AFC Champions League 2026/2027 trên TV360 tại https://tv360.vn
Sau thất bại 1-4 trước Gamba Osaka ở trận ra quân Cúp C1 châu Á 2026/27, CAHN trở về sân nhà tiếp đón Kashima Antlers. Đội bóng đến từ Nhật Bản được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường châu lục và đang có phong độ tốt sau chiến thắng 7-1 trận mở màn.
Dù vậy, đoàn quân HLV Polking thể hiện sự tự tin, quyết tâm gây bất ngờ trước đối thủ mạnh. Trận đấu giữa CAHN vs Kashima Antlers cũng là bài kiểm tra quan trọng đối với tham vọng của đội bóng ngành Công an ở sân chơi cao nhất dành cho các CLB châu Á.
CAHN chơi một trận đấu sòng phẳng với đối thủ, tạo ra không ít cơ hội. Tuy nhiên, ở phút 61, Adou Minh có tình huống đưa bóng về lưới nhà, khiến đội chủ sân Hàng Đẫy phải nhận thất bại 0-1.
Đội hình xuất phát:
CAHN: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Quang Vinh, Việt Anh, Mauk, Thành Long, Quang Hải, Leo Artur, Đình Bắc, Perea, Adou Minh.
Kashima Antlers: Hayakawa, Ryoya Ogawa, Keisuke Tsukui, Kim Tae Hyeon, Naomichi Ueda, Kento Misao, Matheus Bueno, Jose Elber, Yuta Matsumura, Leonardo Pereira, Yuma Suzuki
90+5
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Kashima Antlers.
83'
Leo Artur cứa lòng rất đẹp mắt nhưng không thắng được thủ thành của Kashima Antlers. Đây là cơ hội nguy hiểm nhất kể từ đầu trận đấu của CAHN.
75'
Sau bàn thua, CAHN buộc phải đẩy cao đội hình. Trong khi đó, Kashima Antlers chơi chậm, đá phòng ngự phản công.
61'
Bàn phản lưới nhà!!! Từ đường căng ngang của cầu thủ Kashima Antlers, trung vệ Adou Minh để bóng đập vào chân bay về lưới nhà. 1-0 cho đội khách.
55'
Kashima Antlers đẩy cao đội hình chơi tấn công, nhưng vẫn chưa thể tạo ra những tình huống gây khó khăn với CAHN.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45+1
Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.
45'
Đình Bắc đối mặt với thủ môn của Kashima Antlers nhưng cú dứt điểm của anh lại không thể mang về bàn mở tỷ số cho CAHN.
40'
Kashima Antlers đang thi đấu khá bế tắc, chủ yếu sử dụng các đường chuyền dài nhưng không làm khó được hàng phòng ngự của CAHN.
25'
Mauk (CAHN) và Bueno (Kashima) phải nhận thẻ vàng sau tình huống tranh chấp quyết liệt ở giữa sân.
24'
CAHN đang là đội chơi ép sân. Đội chủ nhà chọn giải pháp sút xa nhưng chưa gây ra được nguy hiểm với thủ thành Kashima Antlers.
12'
Kashima Antlers xuống bóng ở biên trái rồi căng ngang vào trong, cầu thủ đội khách thực hiện cú dứt điểm đưa bóng đi quá cao so với khung thành thủ môn Nguyễn Filip.
10'
Dù đối đầu với đội bóng mạnh đến từ Nhật Bản nhưng các cầu thủ CAHN đang thi đấu rất tự tin.
5'
Các cầu thủ CAHN có liên tiếp 2 cú sút sau tình huống phản công nhanh. Rất tiếc cho đội chủ nhà khi pha dứt điểm chưa đủ độ hiểm hóc để đánh bại thủ thành đối phương.
19h15
Trận đấu bắt đầu. Kashima Antlers là đội giao bóng trước.
18h36
Các cầu thủ CAHN khởi động chuẩn bị cho trận đấu. Cả Quang Hải và Đình Bắc đều đá chính ở trận đấu này.
18h25
Đội hình xuất phát của CAHN:
18h20
Kashima Antlers vừa thắng đậm 7-1 trước Newcastle Jets ở lượt trận ra quân. Tại đấu trường J-League, đội bóng này vừa đánh bại Gamba Osaka 2-0 và hiện đứng thứ 6 trên BXH với 16 điểm.
18h18
"Trong triết lý bóng đá của tôi, tôi muốn đội phải luôn cố gắng tấn công và kiểm soát bóng. Tuy nhiên, khi chạm trán các đối thủ hàng đầu châu Á có trình độ tổ chức và nền tảng lâu năm, chúng ta cần phải cần biết cách kiểm soát nhịp độ, đôi khi phải biết lùi sâu, chờ đợi thời cơ phản công và tuyệt đối không được phép mắc sai lầm", HLV Polking phát biểu trước trận đấu.
18h15
CAHN để thua 1-4 Gamba Osaka ở lượt trận đầu tiên tại Cúp C1 châu Á 2026/27. HLV Polking cũng phải thừa nhận sân chơi Cúp C1 châu Á rất khắc nghiệt, trong đó các đối thủ đến từ Nhật Bản đều chất lượng, chơi bóng với tốc độ cao và tạo ra sức ép lớn. Dù vậy, thuyền trưởng CAHN thể hiện sự tự tin và nhấn mạnh tầm quan trọng của lợi thế sân nhà, hạn chế sai lầm và tận dụng tối đa cơ hội.
18h00
Danh sách thi đấu hai đội: