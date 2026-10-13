HLV Kim Sang Sik có thể gọi trở lại nhiều cựu binh, đồng thời trao cơ hội cho gương mặt mới trong đợt tập trung của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Sau FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam dự kiến hội quân trở lại từ ngày 9 đến 17/11, có 2 trận thi đấu giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan. Đây là dịp để HLV Kim Sang Sik đánh giá phong độ cầu thủ, thử nghiệm những nhân tố mới, hoàn thiện bộ khung cùng lối chơi, chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup diễn ra vào đầu tháng 1/2027.

Ở đợt tập trung sắp tới, HLV Kim Sang Sik không thể gọi Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc vì chấn thương. Thậm chí Xuân Son và Hoàng Hên có thể vắng mặt ở Asian Cup 2027 vì cần 2-3 tháng hồi phục.

Trong bối cảnh nhiều trụ cột vắng mặt, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng dùng lại những gương mặt cũ, những cầu thủ từng lên tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng hy vọng trong thời gian tới, các cầu thủ trẻ ở V-League khẳng định được năng lực để sẵn sàng lên tuyển.

Vắng Xuân Son là tổn thất lớn với tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Ở FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik trao cơ hội thể hiện cho ba gương mặt mới gồm Adou Minh, Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng. Trong 3 cầu thủ này, Ngô Đăng Khoa cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới mong tiếp tục được khoác áo tuyển Việt Nam.

Trên hàng công, Tiến Linh và Tuấn Hải là hai cái tên có thể trở lại đội tuyển, khi HLV Kim Sang Sik đang thiếu trầm trọng tiền đạo. Không chỉ vắng các cầu thủ nhập tịch, ông Kim còn không thể sử dụng Đình Bắc ở hai trận đầu tiên tại vòng bảng Asian Cup 2027 vì án treo giò của AFC.

Ở hàng tiền vệ, Đức Chiến và Doãn Ngọc Tân là hai cầu thủ có thể giúp tuyển Việt Nam tăng thêm khả năng tranh chấp ở tuyến giữa. Cả hai cũng từng khoác áo đội tuyển, trong đó Ngọc Tân là quân bài quan trọng của HLV Kim Sang Sik ở ASEAN Cup 2024.

Doãn Ngọc Tân có thể trở lại tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Với những gương mặt mới, Quang Vinh là cầu thủ đáng thử nghiệm với HLV Kim Sang Sik. Tiền vệ trẻ SLNA có khả năng tranh chấp và luân chuyển bóng, đang cùng đội bóng xứ Nghệ có sự khởi đầu đẹp như mơ ở V-League (2 thắng, 1 hòa).

Một cầu thủ mới nữa là Lương Chí Khải (Kyle Colonna) của Thể Công Viettel cũng được đánh giá là chất lượng. Với chiều cao khoảng 1m88, Chí Khải có lợi thế trong tranh chấp trên không và phòng ngự bóng bổng. Nếu sớm hoàn tất các điều kiện với FIFA để khoác áo tuyển Việt Nam, trung vệ Thể Công Viettel có thể được HLV Kim Sang Sik lựa chọn.

Ngoài ra, những cầu thủ U23 như Khuất Văn Khang, Nhật Minh, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ... đều nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kim Sang Sik. Không chỉ có sức trẻ, các cầu thủ này hiểu rõ triết lý của thầy Kim, nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.