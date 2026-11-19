Video highlights CAHN 1-3 Johor Darul Ta'zim

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Ở lượt trận thứ hai bảng B Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27, CAHN đối đầu đội bóng đến từ Malaysia, Johor Darul Ta'zim. Đây được xem là thử thách lớn với đoàn quân của HLV Polking.

Cùng có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên nhưng Johor Darul Ta'zim tạm chiếm ngôi đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Trong khi đó, CAHN khởi đầu giải khu vực bằng chiến thắng trước Lion City Sailors FC (Singapore) nhờ pha lập công của Leo Arthur.

CAHN (áo đỏ) thua ngược đáng tiếc Darul Ta'zim - Ảnh: V.A

Với lợi thế sân nhà, CAHN có thể lựa chọn cách nhập cuộc chủ động, tìm kiếm bàn thắng sớm nhằm tạo lợi thế tâm lý. Tuy nhiên, đại diện V-League gặp tổn thất lớn về lực lượng khi Đình Bắc chấn thương, phải nghỉ 4-6 tuần.

CAHN nhập cuộc tự tin, có bàn thắng dẫn trước ngay ở phút 3 khi cầu thủ Rui Correira của đội khách đá phản lưới nhà. Tuy nhiên, hàng thủ mất tập trung, hàng công kém duyên khiến đội chủ nhà thua ngược 1-3 trước đại diện đến từ Malaysia.