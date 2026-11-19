Video highlights CAHN 1-3 Johor Darul Ta'zim
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Ở lượt trận thứ hai bảng B Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27, CAHN đối đầu đội bóng đến từ Malaysia, Johor Darul Ta'zim. Đây được xem là thử thách lớn với đoàn quân của HLV Polking.
Cùng có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên nhưng Johor Darul Ta'zim tạm chiếm ngôi đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Trong khi đó, CAHN khởi đầu giải khu vực bằng chiến thắng trước Lion City Sailors FC (Singapore) nhờ pha lập công của Leo Arthur.
Với lợi thế sân nhà, CAHN có thể lựa chọn cách nhập cuộc chủ động, tìm kiếm bàn thắng sớm nhằm tạo lợi thế tâm lý. Tuy nhiên, đại diện V-League gặp tổn thất lớn về lực lượng khi Đình Bắc chấn thương, phải nghỉ 4-6 tuần.
CAHN nhập cuộc tự tin, có bàn thắng dẫn trước ngay ở phút 3 khi cầu thủ Rui Correira của đội khách đá phản lưới nhà. Tuy nhiên, hàng thủ mất tập trung, hàng công kém duyên khiến đội chủ nhà thua ngược 1-3 trước đại diện đến từ Malaysia.
90+5
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 nghiêng về Johor Darul Ta'zim.
90+3
Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định từ chối bàn thắng của Quang Hải vì cho rằng Perea đã việt vị trước đó.
90'
Vào!!! Từ đường căng ngang của Lê Văn Đô, Quang Hải sút tung lưới đội khách, rút ngắn tỷ số còn 2-3 cho CAHN.
86'
Vào!!! Arribas nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách sau tình huống các hậu vệ của CAHN mắc lỗi.
83'
Alan dứt điểm cận thành, bóng đi trúng cột dọc khung thành Johor Darul Ta'zim.
75'
Sau khi Quang Hải vào sân, CAHN có thế trận tốt hơn, nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng gỡ hòa.
71'
Lê Văn Đô đối mặt với thủ môn đội khách nhưng không thể đưa bóng vào lưới.
60'
Vào!!! Từ pha phản công nhanh, Jairo chuyền bóng cho Marcos Guilherme dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.
50'
Bàn thắng!!! Arribas tung ra cứ dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân phải đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, gỡ hòa 1-1 cho đội khách.
47'
Jairo căng ngang để đồng đội thoải mái đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Nguyễn Filip nhưng trọng tài biên căng cờ báo lỗi việt vị của đội khách.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45+2
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về CAHN.
45'
Những phút vừa qua hai đội chủ yếu tranh chấp bóng ở giữa sân, không tạo ra được cơ hội nguy hiểm.
35'
Johor Darul Ta'zim đang gặp nhiều bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của CAHN.
30'
Perea có khoảng trống trước khi tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn đội khách nhưng lại không thắng được cột dọc.
25'
Johor Darul Ta'zim có liền 3 sự thay đổi người.
20'
Quang Vinh chọc khe tinh tế để Alan thoải mái xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút trong thế đối mặt với thủ môn Zubiaurre, nhưng rất tiếc bóng đi vọt xà ngang.
16'
Alan tung ra cú dứt điềm chân trái đầy uy lực đưa bóng chạm người Perea đổi hướng, khiến thủ môn Zubiaurre bên phía Johor đứng chôn chân nhưng bóng dội cột dọc khung thành đội khách bật ra.
13'
Dani Bolt tung ra cú dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân phải nhưng thủ môn Nguyễn Filip chơi rất tập trung trong tình huống này.
10'
Sau bàn thắng, CAHN tiếp tục đẩy cao đội hình chơi tấn công. Lê Văn Đô có tình huống xâm nhập vòng cấm và căng ngang cho Perea bên trong nhưng hậu vệ Johor kịp phá bóng giải vây.
3'
Bàn thắng!!! Perea phối hợp ăn ý cùng Alan ở trung lộ trước khi thoát xuống, đi bóng qua thủ môn đội khách. Rui Correira trong nỗ lực lùi về cản phá đã đưa bóng vào lưới nhà. Tỷ số được mở cho CAHN.
19h30
Trận đấu bắt đầu.
19h20
Hai đội bước ra sân làm các thủ tục chuẩn bị cho trận đấu. Dù trời lạnh nhưng có khá nhiều CĐV tới sân cổ vũ cho CAHN.
18h30
Đội hình xuất phát CAHN:
18h20
Danh sách thi đấu hai đội:
18h15
Một vấn đề đáng chú ý của CAHN ở trận đấu này là việc không thể có sự phục vụ của Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 dính chấn thương, phải dưỡng thương 4-6 tuần.
18h05
Dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking, CAHN đề cao khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công chủ động và chuyển đổi trạng thái nhanh. Đại diện V-League đang có chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường. Trong đó, chiến thắng 3-2 trước Shanghai Port tại Cúp C1 châu Á tạo nên dấu ấn lịch sử.
18h00
Với CAHN, cuộc tiếp đón đại diện Malaysia mang ý nghĩa đặc biệt. Nếu giành chiến thắng, đội bóng ngành công an sẽ tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Ngược lại, một kết quả không tốt có thể khiến cuộc cạnh tranh tại bảng B trở nên phức tạp hơn.