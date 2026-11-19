Tuyển Việt Nam thua ngược Kyrgyzstan có lỗi lớn của Trung Kiên, nhưng trách nhiệm cao nhất phải thuộc về HLV Kim Sang Sik.

Tuyển Việt Nam thua vì Trung Kiên có lỗi

Thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan của tuyển Việt Nam ở Casper Cup 2026 để lại nhiều tiếc nuối, nhất là khi thầy trò HLV Kim Sang Sik dẫn trước đến phút 85.

Trong 2 bàn thua chỉ cách nhau vài phút, thủ môn Trần Trung Kiên trở thành tâm điểm với những tình huống xử lý thiếu chính xác nghiêm trọng.

Phút 86, từ quả phạt góc của Kyrgyzstan, trung vệ Valerii Kichin đánh đầu ở cột xa, đưa bóng vào lưới tuyển Việt Nam. Ở tình huống này, Trung Kiên chưa cho thấy khả năng làm chủ khu vực cầu môn tốt, dù trách nhiệm cũng thuộc về các hậu vệ khi để đối phương có khoảng trống dứt điểm.

Trung Kiên mắc lỗi lớn trong cả 2 bàn thua của tuyển Việt Nam

Chỉ 2 phút sau, sai lầm của thủ môn đang khoác áo HAGL nặng nề hơn. Sau khi đồng đội để mất bóng ở giữa sân, Trung Kiên bị Erbol Atabaev đánh bại bằng cú sút từ phần sân nhà. Việc dâng quá cao và không kịp lùi về khiến anh phải trả giá.

Hai tình huống khác nhau, nhưng đều đặt ra câu hỏi về khả năng phán đoán, sự tập trung và kinh nghiệm xử lý của Trung Kiên ở thời điểm quyết định.

Là thủ môn, Trung Kiên phải chịu trách nhiệm về phần việc của mình. Không thể lấy lý do còn trẻ để bỏ qua sai sót, nhất là khi những bàn thua ảnh hưởng trực tiếp đến sự nỗ lực của các đồng đội tới kết quả trận đấu.

Nhưng sai là HLV Kim Sang Sik

Trung Kiên không phải gương mặt mới của tuyển Việt Nam. Từ năm 2024, thủ môn này thường xuyên có tên trong các đợt tập trung dưới thời HLV Kim Sang Sik, đồng hành cùng đội tuyển ở những giải đấu lớn, trong đó có ASEAN Cup 2024 và 2026.

Thế nhưng, phần lớn thời gian của thủ thành này lại gắn với ghế dự bị. Nếu tính 2 trận bắt chính trước Nepal (vòng loại Asian Cup) và gặp Kyrgyzstan vừa qua, Trung Kiên mới có khoảng 180 phút thực chiến trong màu áo tuyển Việt Nam.

Nhưng sai lớn nhất vẫn là HLV Kim Sang Sik

HLV Kim Sang Sik có lý do để ưu tiên những lựa chọn giàu kinh nghiệm như Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm hay Patrik Lê Giang. Nhưng trong suốt quá trình ấy, cơ hội dành cho Trung Kiên rất thấp.

Không phải trận đấu nào tuyển Việt Nam cũng buộc phải sử dụng đội hình mạnh nhất. Có những trận giao hữu, thậm chí trước đối thủ kém xa, hoàn toàn có thể dành cơ hội cho các phương án dự phòng.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik đã không làm như thế suốt thời gian nắm quyền ở tuyển Việt Nam. Và khi ở trận đấu quan trọng được phân vai “kép chính”, Trung Kiên mắc lỗi rất nặng.

Câu chuyện của Trung Kiên cũng phản ánh vấn đề rộng hơn ở tuyển Việt Nam. Nhiều cầu thủ trẻ được triệu tập, nhưng cơ hội thi đấu thực tế không tương xứng. Tất cả có mặt trong danh sách, tập luyện cùng đội tuyển, rồi trở về CLB mà chưa được kiểm chứng đầy đủ năng lực thực chiến.

Tất nhiên, không thể quy toàn bộ sự thiếu hụt lực lượng kế cận cho ông Kim Sang Sik, bởi quá trình phát triển cầu thủ còn phụ thuộc vào môi trường thi đấu ở CLB. Nhưng ở cấp ĐTQG cách phân bổ cơ hội và chuẩn bị phương án thay thế là trách nhiệm của HLV trưởng.

Trung Kiên có lỗi trong trận thua Kyrgyzstan, nhưng nếu một thủ môn được gọi lên tuyển suốt nhiều năm mà vẫn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, rõ ràng HLV Kim Sang Sik cũng cần nhìn lại cách sử dụng và chuẩn bị lực lượng kế cận.