HJWrZGGWUAUQThw.jpg
Crystal Palace xưng vương tại đấu trường Conference League - Ảnh: CPC

Đội hình ra sân

Crystal Palace: Henderson; Riad, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino.

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria, Valentin, Lopez, Palazon, Garcia, De Frutos, Alemao.

Bàn thắng: Mateta 51'

editorial_uefa_com crystal_palace_fc_v_rayo_vallecano_de_madrid_ _uefa_conference_league_final_2026 (9).jpg
editorial_uefa_com crystal_palace_fc_v_rayo_vallecano_de_madrid_ _uefa_conference_league_final_2026 (10).jpg
Thủ môn Dean Henderson nâng cao cúp vô địch - Ảnh: Uefa
28/05/2026 | 04:09

Kết thúc

HJWsdquXIAAgcnQ.jpg
Chiến thắng xứng đáng của Palace
editorial_uefa_com crystal_palace_fc_v_rayo_vallecano_de_madrid_ _uefa_conference_league_final_2026 (6).jpg
editorial_uefa_com crystal_palace_fc_v_rayo_vallecano_de_madrid_ _uefa_conference_league_final_2026 (8).jpg
editorial_uefa_com crystal_palace_fc_v_rayo_vallecano_de_madrid_ _uefa_conference_league_final_2026 (7).jpg
Các cầu thủ Crystal Palace ăn mừng sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên - Ảnh: Uefa
Thu gọn
28/05/2026 | 04:09

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

Thu gọn
28/05/2026 | 03:45

82'

Camello hãm bóng một nhịp rồi dứt điểm chân trái ngoài vòng cấm Palace, bóng đi vọt xà.

Thu gọn
28/05/2026 | 03:38

76'

Tiền đạo ghi bàn mở tỷ số Mateta rời sân, nhường chỗ cho Strand Larsen.

Thu gọn
28/05/2026 | 03:37

73'

Rayo Vallecano đang cố gắng dồn lên tìm bàn gỡ. Palazon vừa thực hiện quả đá phạt vọt xà.

Thu gọn
28/05/2026 | 03:27

63'

Rayo Vallecano chưa thể phản kháng. Ismaila Sarr lại tả xung hữu đột trong vòng cấm rồi kết thúc đi ra mép lưới sau.

Thu gọn
28/05/2026 | 03:19

56'

Đội bóng nước Anh đang cực kỳ hưng phấn sau bàn mở tỷ số. Yeremy Pino xâm nhập vòng cấm rồi chuyền ra cho Mateta đá nối, buộc thủ môn Vallecano phải trổ tài cứu thua.

editorial_uefa_com crystal_palace_fc_v_rayo_vallecano_de_madrid_ _uefa_conference_league_final_2026 (4).jpg
Mateta suýt nhân đôi cách biệt - Ảnh: Uefa
Thu gọn
28/05/2026 | 03:18

55'

Crystal Palace tiếp tục có thêm cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt. Thế nhưng, cú đá phạt đẹp mắt của Pino lại tìm đến hai cột dọc bật ra.

Thu gọn
28/05/2026 | 03:13

51'

Bàn thắng (1-0, Mateta): Adam Wharton nã đại bác sấm sét từ khoảng cách gần 20m, buộc thủ thành Batalla phải đẩy ra. Mateta xuất hiện đúng lúc đá bồi vào lưới trống mở tỷ số cho Crystal Palace.

editorial_uefa_com crystal_palace_fc_v_rayo_vallecano_de_madrid_ _uefa_conference_league_final_2026 (3).jpg
HJWiZe XYAAss1m.jpg
HJWh6fyW4Ac4CMj.jpg
Mateta khai thông bế tắc trận chung kết - Ảnh: Uefa và CPC
Thu gọn
28/05/2026 | 02:51

Kết thúc hiệp 1

HJWbqafW8AcPkaI.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: CPC
Thu gọn
28/05/2026 | 02:48

45'+1

Adam Wharton tung đường chuyền tinh tế vào vòng cấm cho Mitchell lẻn xuống thoải mái đánh đầu. Quá đáng tiếc cho Palace khi bóng lại đi ra ngoài gang tấc.

editorial_uefa_com crystal_palace_fc_v_rayo_vallecano_de_madrid_ _uefa_conference_league_final_2026 (2).jpg
Pha bỏ lỡ của Mitchell - Ảnh: Uefa
Thu gọn
28/05/2026 | 02:41

39'

Vallecano đang tấn công khá nguy hiểm. Bóng được trả ra tuyến hai cho Unai Lopez kết thúc chìm đưa bóng bay chệch cột.

editorial_uefa_com uefa_conference_league_ _finalcrystal_palace_f.c._v_rayo_vallecano_de_madrid.jpg
Vallecano đang chơi tốt dần lên - Ảnh: Uefa
Thu gọn
28/05/2026 | 02:37

35'

Cục diện trên sân đang diễn ra khá cân bằng. Trận đấu đang phải tạm dừng ít phút vì vấn đề liên quan đến sự cố y tế trên khán đài.

Thu gọn
28/05/2026 | 02:26

25'

Đại diện La Liga có cơ hội nguy hiểm đầu tiên, khi Alemao đá nối rất nhanh sau quả tạt vào từ cánh trái. Tiếc rằng, bóng bay sạt cột dọc.

Thu gọn
28/05/2026 | 02:22

20'

Pathe Ciss nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống phạm lỗi với Pino.

editorial_uefa_com crystal_palace_fc_v_rayo_vallecano_de_madrid_ _uefa_conference_league_final_2026 (1).jpg
Yeremy Pino vừa bị phạm lỗi - Ảnh: Uefa
Thu gọn
28/05/2026 | 02:20

17'

Sau khoảng thời gian đầu bị lép vế, các cầu thủ Vallecano đã thi đấu mạnh dạn hơn với những tình huống ban bật, phối hợp cự ly ngắn.

Thu gọn
28/05/2026 | 02:10

10'

Sau 10 phút bóng lăn, Crystal Palace thi đấu nhỉnh hơn, với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 60%. Ismaila Sarr vừa tung ra cú sút bị hậu vệ Vallecano chặn lại.

Thu gọn
28/05/2026 | 02:06

5'

Những phút đầu trận chung kết diễn ra sôi nổi, với sự lấn lướt của Crystal Palace.

editorial_uefa_com crystal_palace_fc_v_rayo_vallecano_de_madrid_ _uefa_conference_league_final_2026.jpg
Mateta (trái) là mũi nhọn đá cao nhất trên hàng công Palace - Ảnh: Uefa
Thu gọn
28/05/2026 | 01:57

2h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
28/05/2026 | 01:11

1h

HJV ZfLWAAIYIft.jpg
Đội hình ra sân Crystal Palace - Ảnh: CPC
HJWBvbGXcAEAdm5.jpg
Đội hình ra sân Rayo Vallecano
Thu gọn
28/05/2026 | 01:10

0h

HJWD8UcXoAQOu4x.jpg
HJWD8UbWwAUuDLl.jpg
Các cầu thủ Vallecano xuống sân thăm quan - Ảnh: R.V
Thu gọn
27/05/2026 | 13:49

22h35

HJRMRVPWwAADUv_.jpg
Toàn đội Rayo Vallecano sẵn sàng cho trận chung kết - Ảnh: R.V
Thu gọn
27/05/2026 | 13:48

22h30

HJQknO8WcAAbh3y.jpg
HJQknK1W8AAPe2r.jpg
Dàn sao Crystal Palace đáp chuyến bay đến Leipzig - Ảnh: CPC
Thu gọn
27/05/2026 | 13:47

22h

Thông tin lực lượng

Crystal Palace: Richards, Borna Sosa, Nketiah và Cheick Doucoure vắng mặt vì chấn thương. Wharton bị đau nhẹ.

Rayo Vallecano: Ilias Akhomach, Diego Mendez, Luiz Felipe chấn thương. Khả năng ra sân của Carlos Martin còn bỏ ngỏ.

https___vms tv images prod.s3 ap southeast 2.amazonaws.jpg
Trận chung kết hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Uefa
Thu gọn