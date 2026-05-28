Đội hình ra sân
Crystal Palace: Henderson; Riad, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino.
Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria, Valentin, Lopez, Palazon, Garcia, De Frutos, Alemao.
Bàn thắng: Mateta 51'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
82'
Camello hãm bóng một nhịp rồi dứt điểm chân trái ngoài vòng cấm Palace, bóng đi vọt xà.
76'
Tiền đạo ghi bàn mở tỷ số Mateta rời sân, nhường chỗ cho Strand Larsen.
73'
Rayo Vallecano đang cố gắng dồn lên tìm bàn gỡ. Palazon vừa thực hiện quả đá phạt vọt xà.
63'
Rayo Vallecano chưa thể phản kháng. Ismaila Sarr lại tả xung hữu đột trong vòng cấm rồi kết thúc đi ra mép lưới sau.
56'
Đội bóng nước Anh đang cực kỳ hưng phấn sau bàn mở tỷ số. Yeremy Pino xâm nhập vòng cấm rồi chuyền ra cho Mateta đá nối, buộc thủ môn Vallecano phải trổ tài cứu thua.
55'
Crystal Palace tiếp tục có thêm cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt. Thế nhưng, cú đá phạt đẹp mắt của Pino lại tìm đến hai cột dọc bật ra.
51'
Bàn thắng (1-0, Mateta): Adam Wharton nã đại bác sấm sét từ khoảng cách gần 20m, buộc thủ thành Batalla phải đẩy ra. Mateta xuất hiện đúng lúc đá bồi vào lưới trống mở tỷ số cho Crystal Palace.
Kết thúc hiệp 1
45'+1
Adam Wharton tung đường chuyền tinh tế vào vòng cấm cho Mitchell lẻn xuống thoải mái đánh đầu. Quá đáng tiếc cho Palace khi bóng lại đi ra ngoài gang tấc.
39'
Vallecano đang tấn công khá nguy hiểm. Bóng được trả ra tuyến hai cho Unai Lopez kết thúc chìm đưa bóng bay chệch cột.
35'
Cục diện trên sân đang diễn ra khá cân bằng. Trận đấu đang phải tạm dừng ít phút vì vấn đề liên quan đến sự cố y tế trên khán đài.
25'
Đại diện La Liga có cơ hội nguy hiểm đầu tiên, khi Alemao đá nối rất nhanh sau quả tạt vào từ cánh trái. Tiếc rằng, bóng bay sạt cột dọc.
20'
Pathe Ciss nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống phạm lỗi với Pino.
17'
Sau khoảng thời gian đầu bị lép vế, các cầu thủ Vallecano đã thi đấu mạnh dạn hơn với những tình huống ban bật, phối hợp cự ly ngắn.
10'
Sau 10 phút bóng lăn, Crystal Palace thi đấu nhỉnh hơn, với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 60%. Ismaila Sarr vừa tung ra cú sút bị hậu vệ Vallecano chặn lại.
5'
Những phút đầu trận chung kết diễn ra sôi nổi, với sự lấn lướt của Crystal Palace.
Thông tin lực lượng
Crystal Palace: Richards, Borna Sosa, Nketiah và Cheick Doucoure vắng mặt vì chấn thương. Wharton bị đau nhẹ.
Rayo Vallecano: Ilias Akhomach, Diego Mendez, Luiz Felipe chấn thương. Khả năng ra sân của Carlos Martin còn bỏ ngỏ.