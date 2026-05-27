2h ngày 28/5, sân Red Bull Arena:

Chẳng còn xa lạ với ánh hào quang châu Âu sau khi đưa Eintracht Frankfurt lên ngôi Europa League 2022, HLV Oliver Glasner đang đứng trước cơ hội khép lại hành trình cùng Crystal Palace theo cách không thể rực rỡ hơn.

Chiến lược gia 51 tuổi từng trải qua sóng gió, đổ vỡ quan hệ với lãnh đạo đội bóng. Tuy nhiên, ông chỉ cách một trận cầu nữa để hoàn tất cú hat-trick danh hiệu trong 12 tháng, khi cùng Palace chinh phục FA Cup và Community Shield hồi năm ngoái.

Crystal Palace gây ấn tượng mạnh dưới thời HLV Oliver Glasner - Ảnh: CPC

Bỏ lại đằng sau những khó khăn ở giai đoạn vòng bảng, cán đích ở vị trí thứ 10, Crystal Palace càng chơi càng hay kể từ vòng knock-out.

Đại diện Premier League, cùng Arsenal và Aston Villa, đang cho thấy sức mạnh của bóng đá Anh trên hành trình hướng tới cột mốc, lần đầu thâu tóm cả ba cúp châu Âu trong cùng một mùa giải.

Zrinjski Mostar, AEK Larnaca, Fiorentina rồi Shakhtar Donetsk đều lần lượt gục ngã trước "chú đại bàng" London.

Crystal Palace là đội ghi nhiều bàn nhất Conference League mùa này với 25 pha lập công, trong đó có tới 14 bàn ở các trận đấu loại trực tiếp.

Sức mạnh của Palace nằm trên hàng công, với hai mũi nhọn lợi hại Ismaila Sarr và Mateta. Riêng Sarr đang dẫn đầu danh sách dội bom Conference League với 9 bàn và "nổ súng" 5 trận gần nhất tại giải đấu này.

Bên kia chiến tuyến, Rayo Vallecano cố gắng không để Conference League làm phân tâm. Tuy nhiên, họ hụt hơi giai đoạn quyết định, kém Getafe đúng 1 điểm trong cuộc đua vào tốp 7 La Liga.

Thế nên, chiến thắng trên sân khấu Leipzig đêm nay là con đường duy nhất để Vallecano trở lại đấu trường châu Âu mùa tới.

Trận chung kết ở Leipzig hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn - Ảnh: Sky Sports

Đội bóng đến từ khu phố lao động Vallecas có tinh thần bất khuất, sở hữu đội hình đáng gờm ở Conference League mùa này, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Inigo Pérez.

Cựu tiền vệ Bilbao tạo ra đội bóng với khả năng ghi bàn trên mọi tuyến. Alemao đã có 4 pha lập công, trong khi Alvaro Garcia và Isi Palazon mỗi người ghi ba bàn.

Rayo Vallecano bước vào trận chung kết với phong độ khá ổn định. Nhưng thực tế mùa này cho thấy, các đội bóng Ngoại hạng đang ở đẳng cấp trội hơn so với phần còn lại.

Nếu Ismaila Sarr cùng Jean-Philippe Mateta tiếp tục thăng hoa, Crystal Palace sẽ thắp sáng sân đấu Red Bull Arena, giúp Oliver Glasner khép lại triều đại bằng cái kết huy hoàng.

Dự đoán: Crystal Palace thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Crystal Palace: Richards, Borna Sóa, Nketiah và Cheick Doucoure vắng mặt vì chấn thương. Wharton bị đau nhẹ.

Rayo Vallecano: Ilias Akhomach, Diego Mendez, Luiz Felipe chấn thương. Khả năng ra sân của Carlos Martin còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Crystal Palace: Henderson; Riad, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Mendy, Lejeune, Chavarria; Ciss, Valentin; De Frutos, Palazon, Espino; Alemao.