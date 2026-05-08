Với áp lực buộc phải giành điểm, đội chủ nhà Đà Nẵng nhập cuộc đầy quyết tâm và chủ động tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Đà Nẵng tìm được bàn mở tỷ số ở phút 27. Từ pha ném biên nhanh, Nguyên Hoàng xử lý trong hai nhịp trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Minh Toàn. Chỉ ít phút sau, bóng thêm một lần lăn vào lưới Becamex TP.HCM nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Cuối hiệp một, Đà Nẵng tiếp tục tận dụng tốt cơ hội. Phút 45+2, Makaric xử lý bình tĩnh trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
Sang hiệp hai, Becamex TPHCM đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng thi đấu bế tắc. Trong khi đó, Đà Nẵng có nhiều pha phản công nguy hiểm, song Makaric không thể hoàn tất cú đúp. Dù vậy, chiến thắng 2-0 là đủ để đội bóng sông Hàn có thêm động lực trong chặng nước rút.
Ghi bàn:
Đà Nẵng: Nguyên Hoàng (28'), Makaric (45'+2)
Đội hình xuất phát Đà Nẵng vs Becamex TPHCM
Đà Nẵng: Văn Toản, Hồng Phúc, Phi Long, Ngọc Hải, Đình Duy, Anh Tuấn, Phi Hoàng, Nguyên Hoàng, Makaric, Minh Quang, Văn Sơn
Becamex TPHCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Việt Cường, Thanh Hậu, Minh Bình, Vĩ Hào, Thành Nhân, Đình Khương, Trung Hiếu, Tấn Tài, Oduenyi
90'+8
Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuyết phục 2-0 dành cho SHB Đà Nẵng trước Becamex TPHCM.
89'
Bùi Vĩ Hào quyết định đột phá từ cánh trái vào, anh bị ngã trong pha vào bóng của Hồng Phúc. Tuy nhiên trọng tài người Malaysia cho rằng không có lỗi của cầu thủ Đà Nẵng.
85'
Càng về cuối trận, HLV Lê Đức Tuấn chỉ đạo các học trò chơi chậm và chắc chắn bên phần sân nhà để đảm bảo giữ trọn 3 điểm ở lại với sân Chi Lăng.
76'
Kể từ khi vào sân trong hiệp hai, tiền đạo kỳ cựu Mạc Hồng Quân thi đấu nỗ lực nhưng chưa thể đánh bại hàng thủ của Đà Nẵng.
69'
Lại là Makaric của SHB Đà Nẵng với pha băng lên rồi dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
63'
Đà Nẵng lại có cơ hội để gia tăng cách biệt, Makaric loay hoay xử lý trong vòng cấm và được kết thúc bằng pha dứt điểm bị hậu vệ đội khách cản phá chịu phạt góc.
58'
Các cầu thủ Becamex TPHCM vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn rút ngắn cách biệt vào lưới Đà Nẵng.
52'
Đội chủ sân Chi Lăng có cơ hội hết sức ngon ăn để đem về bàn thắng thứ ba nhưng Đình Duy lại dứt điểm đi ra ngoài trong pha đối mặt với thủ môn Minh Toàn.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Đà Nẵng nhân đôi cách biệt
Xuất phát từ pha phản công của Đà Nẵng, Makaric xử lý khéo léo loại bỏ hậu vệ Becamex TPHCM trước khi sút tung lưới Minh Toàn lần thứ hai.
45+5
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà SHB Đà Nẵng.
40'
Bùi Vĩ Hào lại đe dọa khung thành của Đà Nẵng nhưng cú dứt điểm đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của Văn Toản.
31'
Đình Duy băng lên dứt điểm đánh bại thủ môn Minh Toàn lần thứ hai chỉ trong ít phút, trọng tài biên căng cờ báo việt vị và VAR cũng xác định điều đó.
28'
Võ Nguyên Hoàng mở tỷ số cho Đà Nẵng
Nguyên Hoàng chớp cơ hội dứt điểm liên tiếp trong vòng cấm, hậu vệ Becamex TPHCM phá bóng tức khắc nhưng trọng tài biên ra dấu bàn thắng hợp lệ, VAR cũng xác định trái bóng đã bay qua vạch vôi.
14'
Becamex TPHCM lập tức đáp trả mạnh mẽ, Bùi Vĩ Hào đi bóng rồi thực hiện pha cứa lòng về góc xa đi chệch cột dọc trong gang tấc.
11'
Đà Nẵng có pha kết thúc đáng kể đầu tiên, tuy nhiên cú sút của cầu thủ chủ nhà không làm khó thủ môn Minh Toàn của Becamex TPHCM.
05'
Dù SHB Đà Nẵng khao khát điểm để tiếp tục cuộc chiến trụ hạng nhưng các vị khách Becamex TPHCM lại là những người nhập cuộc tốt hơn.
18h00
Trọng tài chính người Malaysia - ông Razlan Joffri Bin Ali thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h26
17h00
Nhận định trước trận:
SHB Đà Nẵng đang lâm vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng sau thất bại 1-2 trước Hà Nội ở vòng 21. Với 13 điểm, đội bóng sông Hàn hiện đứng cuối bảng, kém PVF-CAND 1 điểm và gần như chỉ còn mục tiêu cạnh tranh suất đá play-off.
Khoảng cách 8 điểm với Becamex TPHCM khiến hy vọng thoát nhóm nguy hiểm trở nên rất mong manh khi V-League chỉ còn 5 vòng.
Dù các cầu thủ vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu, Đà Nẵng lại gặp vấn đề lớn trong lối chơi. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm cá nhân, còn hàng công thiếu sắc bén, khiến HLV Lê Đức Tuấn chịu nhiều áp lực.
Nhà cầm quân 44 tuổi vẫn tin Đà Nẵng còn cơ hội khi phía trước là các trận gặp đối thủ trực tiếp. Tuy nhiên, muốn “vượt cạn”, đội bóng sông Hàn buộc phải chắt chiu từng điểm số.