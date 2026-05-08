Với áp lực buộc phải giành điểm, đội chủ nhà Đà Nẵng nhập cuộc đầy quyết tâm và chủ động tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Đà Nẵng tìm được bàn mở tỷ số ở phút 27. Từ pha ném biên nhanh, Nguyên Hoàng xử lý trong hai nhịp trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Minh Toàn. Chỉ ít phút sau, bóng thêm một lần lăn vào lưới Becamex TP.HCM nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

SHB Đà Nẵng giành chiến thắng cực kỳ quan trọng - Ảnh: CLB

Cuối hiệp một, Đà Nẵng tiếp tục tận dụng tốt cơ hội. Phút 45+2, Makaric xử lý bình tĩnh trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, Becamex TPHCM đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng thi đấu bế tắc. Trong khi đó, Đà Nẵng có nhiều pha phản công nguy hiểm, song Makaric không thể hoàn tất cú đúp. Dù vậy, chiến thắng 2-0 là đủ để đội bóng sông Hàn có thêm động lực trong chặng nước rút.

Ghi bàn:

Đà Nẵng: Nguyên Hoàng (28'), Makaric (45'+2)

Đội hình xuất phát Đà Nẵng vs Becamex TPHCM

Đà Nẵng: Văn Toản, Hồng Phúc, Phi Long, Ngọc Hải, Đình Duy, Anh Tuấn, Phi Hoàng, Nguyên Hoàng, Makaric, Minh Quang, Văn Sơn

Becamex TPHCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Việt Cường, Thanh Hậu, Minh Bình, Vĩ Hào, Thành Nhân, Đình Khương, Trung Hiếu, Tấn Tài, Oduenyi