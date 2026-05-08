Sau 21 vòng đấu tại LPBank V-League, SHB Đà Nẵng đang đứng "đội sổ" với 13 điểm. Khi giải đấu còn 5 vòng nữa là hạ màn, đội bóng sông Hàn đang nỗ lực hết sức để có thể thoát khỏi vị trí cuối bảng, tránh phải xuống hạng mùa tới.

Tuy nhiên đây là nhiệm vụ không dễ với đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn. Lúc này, mục tiêu thiết thực nhất của SHB Đà Nẵng có chăng là cạnh tranh tấm vé tham dự play-off nhằm nuôi hy vọng trụ hạng.

SHB Đà Nẵng đang khát điểm để trụ hạng

Trước mắt, SHB Đà Nẵng phải đánh bại được Becamex TPHCM, hoặc giành ít nhất 1 điểm ở trận này. Trong trường hợp thất bại, đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn sẽ gặp vô vàn khó khăn ở những vòng đấu sắp tới.

"Với 5 trận còn lại, chúng tôi gặp những đối thủ trực tiếp, nên phải chắt chiu từng cơ hội. Thời gian qua, SHB Đà Nẵng liên tục gặp các đội nhóm đầu nên kết quả chưa như mong muốn”, HLV Đức Tuấn cho biết.

Bên kia chiến tuyến, dù có 21 điểm đứng ở vị trí thứ 12 nhưng Becamex TPHCM vẫn chưa thể yên tâm. Họ cần 1-2 trận thắng nữa để có thể chắc chắn trụ hạng. Ở trận lượt đi, dù thi đấu sân nhà nhưng Becamex TPHCM vẫn nhận thất bại, nên chuyến làm khách lần này đội chủ sân Gò Đậu thi đấu với sự thận trọng.