Video highlights Đà Nẵng 0-1 Ninh Bình

SHB Đà Nẵng và Ninh Bình FC nhập cuộc thận trọng trong 15 phút đầu, trước khi đội khách tăng tốc và tạo khác biệt nhờ sự tỏa sáng của Nguyễn Hoàng Đức.

Phút 24, tiền vệ tuyển Việt Nam khởi xướng pha phối hợp rồi xâm nhập vòng cấm, đón đường trả ngược của Bảo Toàn và dứt điểm chìm, mở tỷ số cho Ninh Bình.

Tiền đạo ĐT Việt Nam Olaha Mạnh Đức ghi bàn nhưng không đủ giúp CA TPHCM tránh khỏi thất bại - Ảnh: M.A

Đà Nẵng nỗ lực đáp trả nhưng Hồng Phúc không thể đánh bại thủ môn Văn Lâm. Phút 35, Hoàng Đức chọc khe thuận lợi cho Lê Phát, song thủ môn Sỹ Huy xuất sắc cứu thua.

Cuối hiệp một, Gia Hưng đưa bóng vào lưới Đà Nẵng nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Chung cuộc SHB Đà Nẵng chịu cảnh trắng tay trong ngày HLV Lee Young Jin ra mắt đội bóng sông Hàn.

Ở trận đấu khác, CA TPHCM thua Hà Tĩnh 1-2 trên sân khách. Dù tuyển thủ Olaha Mạnh Đức ghi bàn gỡ hòa 1-1, đội bóng vẫn không tránh khỏi thất bại.

Ghi bàn:

Ninh Bình: Hoàng Đức (24')

Thẻ đỏ: Hồng Phúc (Đà Nẵng, 74')

Đội hình thi đấu

SHB Đà Nẵng: Đỗ Sỹ Huy (33, thủ môn), Matias Fracchia Moreira (3), Yvo Nahuel Calleros Rebori (5), Quế Ngọc Hải (8, đội trưởng), Ivan Saponjic (9), Kalvin Luong (10), Võ Hữu Việt Hoàng (17), Joel Brandon Lopez Pissano (19), Nguyễn Hồng Phúc (23), Bryan Ly (27), Mai Sỹ Hoàng (79).

Ninh Bình: Ninh Bình FC: Đặng Văn Lâm (1, thủ môn), Hoàng Thái Bình (2), Nguyễn Đức Chiến (7), Trần Bảo Toàn (15), Nguyễn Lê Phát (16), Phạm Gia Hưng (18), Nguyễn Hoàng Đức (28, đội trưởng), Martins de Resende Romeu (55), Trương Tiến Anh (66), Lucas Henrique Turci (96), Nguyễn Quốc Việt (99).

Video highlights Hà Tĩnh 2-1 CA TPHCM