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Video highlights Đà Nẵng 0-1 Ninh Bình
SHB Đà Nẵng và Ninh Bình FC nhập cuộc thận trọng trong 15 phút đầu, trước khi đội khách tăng tốc và tạo khác biệt nhờ sự tỏa sáng của Nguyễn Hoàng Đức.
Phút 24, tiền vệ tuyển Việt Nam khởi xướng pha phối hợp rồi xâm nhập vòng cấm, đón đường trả ngược của Bảo Toàn và dứt điểm chìm, mở tỷ số cho Ninh Bình.
Đà Nẵng nỗ lực đáp trả nhưng Hồng Phúc không thể đánh bại thủ môn Văn Lâm. Phút 35, Hoàng Đức chọc khe thuận lợi cho Lê Phát, song thủ môn Sỹ Huy xuất sắc cứu thua.
Cuối hiệp một, Gia Hưng đưa bóng vào lưới Đà Nẵng nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Chung cuộc SHB Đà Nẵng chịu cảnh trắng tay trong ngày HLV Lee Young Jin ra mắt đội bóng sông Hàn.
Ở trận đấu khác, CA TPHCM thua Hà Tĩnh 1-2 trên sân khách. Dù tuyển thủ Olaha Mạnh Đức ghi bàn gỡ hòa 1-1, đội bóng vẫn không tránh khỏi thất bại.
Ghi bàn:
Ninh Bình: Hoàng Đức (24')
Thẻ đỏ: Hồng Phúc (Đà Nẵng, 74')
Đội hình thi đấu
SHB Đà Nẵng: Đỗ Sỹ Huy (33, thủ môn), Matias Fracchia Moreira (3), Yvo Nahuel Calleros Rebori (5), Quế Ngọc Hải (8, đội trưởng), Ivan Saponjic (9), Kalvin Luong (10), Võ Hữu Việt Hoàng (17), Joel Brandon Lopez Pissano (19), Nguyễn Hồng Phúc (23), Bryan Ly (27), Mai Sỹ Hoàng (79).
Ninh Bình: Ninh Bình FC: Đặng Văn Lâm (1, thủ môn), Hoàng Thái Bình (2), Nguyễn Đức Chiến (7), Trần Bảo Toàn (15), Nguyễn Lê Phát (16), Phạm Gia Hưng (18), Nguyễn Hoàng Đức (28, đội trưởng), Martins de Resende Romeu (55), Trương Tiến Anh (66), Lucas Henrique Turci (96), Nguyễn Quốc Việt (99).
Video highlights Hà Tĩnh 2-1 CA TPHCM
90'+6
Trận đấu kết thúc sau tình huống cầu thủ Đà Nẵng đá phạt hàng rào đưa bóng đi sát sạt xà ngang khung thành thủ môn Văn Lâm.
85'
Việc phải chơi thiếu người khiến SHB Đà Nẵng không thể tạo được sức ép đủ lớn về phía khung thành của Ninh Bình FC.
74'
Tuyển thủ Hồng Phúc bị thẻ đỏ
Hồng Phúc có tình huống đạp thẳng vào bàn chân của Lê Phát khiến cầu thủ của Ninh Bình đau đớn nằm sân, trọng tài Đỗ Anh Đức lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp đối với tuyển thủ quốc gia này.
67'
Các học trò của tân HLV Lee Young Jin, cựu trợ lý HLV Park Hang Seo vẫn đang miệt mài tấn công tuy nhiên hàng thủ của Ninh Bình FC vẫn chơi kín kẽ.
58'
Mải mê đẩy cao đội hình, suýt chút nữa Đà Nẵng phải nhận bàn thua thứ hai khi Gia Hưng thực hiện pha lốp bóng không vượt qua tầm với của thủ môn Sỹ Huy.
55'
Joel Brandon Lopez của Đà Nẵng sút phạt đưa bóng về góc gần nhưng thủ thành Văn Lâm bay người cản phá xuất sắc.
50'
Đội bóng sông Hàn buộc phải đẩy cao đội hình gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số. Ở cặp đấu cùng giờ, chủ nhà Hà Tĩnh có bàn mở tỷ số vào lưới của CA TPHCM.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách Ninh Bình FC.
45'
Một tuyển thủ khác là tiền đạo Gia Hưng xử lý khéo léo rồi dứt điểm tung lưới thủ môn Sỹ Huy lần thứ hai. Tuy nhiên trọng tài biên căng cờ báo việt vị, VAR cũng xác định điều đó.
40'
Hoàng Đức xoay sở khéo léo biến ngoại binh Matias Fracchia Moreira thành gã học việc trước khi thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt. May cho Đà Nẵng khi trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải kịp thời đánh đầu phá ra.
31'
Văn Lâm cứu thua cho Ninh Bình
Đội chủ nhà có pha đáp trả đanh thép, tuyển thủ Việt Nam Hồng Phúc quyết định dứt điểm về góc gần nhưng thủ thành Văn Lâm cảnh giác, cản phá chịu phạt góc.
Ở trận đấu cùng giờ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CA TPHCM vẫn đang cầm chân nhau không bàn thắng.
25'
Hoàng Đức mở tỷ số
Tiền vệ Hoàng Đức phát động đợt tấn công, bóng được luân chuyển cho Bảo Toàn. Cựu cầu thủ HAGL đột phá bên cánh trái vào rồi trả ngược ra cho đội trưởng Ninh Bình FC thoải mái dứt điểm tung lưới Đà Nẵng.
23'
Hoàng Đức có pha chọc khe cho Quốc Việt, cựu tiền đạo của HAGL thực hiện pha solo trước vòng cấm Đà Nẵng, tiếc cho Ninh Bình khi tình huống quyết định lại lỗi.
15'
Vẫn đang là một thế trận giằng co trên sân Chi Lăng, chưa có pha dứt điểm đáng chú ý nào được tạo ra về phía khung thành của nhau.
6'
Trận đấu sớm diễn ra quyết liệt khi đôi bên đều đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm ở vòng 8.
18h00
Trọng tài chính Đỗ Anh Đức thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bóng bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h40
Cầu thủ hai CLB đang khởi động trươc trận đấu.
17h30
17h25
17h00
SHB Đà Nẵng tiếp đón Ninh Bình lúc 18h ngày 22/11 tại vòng 8 V-League 2026/27, trong trận ra mắt của tân HLV Lee Young Jin, cựu trợ lý HLV Park Hang Seo.
Sau thất bại trước Đồng Nai, Đà Nẵng đứng thứ 10 với 9 điểm. Ban lãnh đạo quyết định thay HLV Lê Đức Tuấn bằng Lee Young Jin nhằm cải thiện thành tích.
Tuy nhiên, thử thách dành cho nhà cầm quân Hàn Quốc không hề dễ dàng khi Ninh Bình sở hữu đội hình chất lượng với những ngôi sao như Hoàng Đức, Văn Lâm và Đức Chiến.
Đội khách hiện đứng thứ tư với 13 điểm, quyết tâm giành chiến thắng để trở lại cuộc đua nhóm đầu.
Dù có lợi thế sân Chi Lăng và hiệu ứng thay tướng, Đà Nẵng vẫn bị đánh giá thấp hơn.