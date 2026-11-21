Bàn thắng! 3-1 cho Hà Nội (Xuân Tú)! Sau khi xem lại VAR, trọng tài xác định Xuân Tú không việt vị và công nhận bàn thắng cho đội khách.
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21/11/2026 | 19:54
90'+4
Không vào! Sau pha lộn xộn, Thanh Minh sút nhanh với lực rất bị Văn Phong cản phá.
Xuân Tú không bị kèm tung người đá bồi vào lưới nhưng trọng tài bắt việt vị. VAR vào cuộc sau tình huống khá nhạy cảm.
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21/11/2026 | 19:53
90'+4
Không vào! Văn Quyết thực hiện cú vuốt bóng trên vạch 16m50 nhưng đi thẳng vào vị trí của Văn Phong.
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21/11/2026 | 19:49
90'
Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.
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21/11/2026 | 19:45
85'
Hà Nội chủ động hơn về thế trận, nhưng không quá vội khi có lợi thế dẫn bàn. Các cầu thủ Đồng Nai gặp khó khăn trong việc lên bóng.
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21/11/2026 | 19:39
79'
Nguy hiểm! Hùng Dũng tạt rất chính xác từ cánh phải, Thanh Minh bật cao đánh đầu kỹ thuật nhưng bóng vọt xà ngang.
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21/11/2026 | 19:35
75'
Cơ hội! Thanh Minh tung cú sút nhanh trong vòng cấm nhưng Văn Phong kịp phản xạ cứa thua cho Đồng Nai.
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21/11/2026 | 19:34
72'
Cùng với những thay đổi nhân sự, HLV Việt Thắng liên tục ra sát đường biên chỉ đạo cầu thủ chủ nhà.
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21/11/2026 | 19:26
65'
Cơ hội! Tiếp tục là quả tạt cánh phải, Tự Nhân băng vào đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành đáng tiếc.
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21/11/2026 | 19:25
62'
Không vào! Bỏ lỡ khó tin! Văn Đức chuyền rất hay, Tự Nhân băng lên bên cánh phải căng ngang như dọn cỗ, nhưng Tuấn Tài băng vào sút trượt gần điểm phạt đền, bỏ qua cơ hội gỡ hòa.
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21/11/2026 | 19:16
58'
Nguy hiểm! Bóng cắt ngang khung thành Văn Chuẩn nhưng không có cầu thủ chủ nhà nào có mặt để dứt điểm.
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21/11/2026 | 19:12
54'
Vòng cấm Hà Nội chao đảo, Văn Đức không thể dứt điểm và Văn Chuẩn kịp bắt bóng giải nguy.
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21/11/2026 | 19:12
52'
Bàn thắng! 2-1 cho Hà Nội (Hai Long)! Từ pha tranh chấp cùa Văn Quyết, Hai Long thoát xuống trống trải bên cánh trái, rẽ vào vòng cấm thực hiện cú sút chân phải găm thẳng vào góc cao, khiến Văn Phong bất lực.
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21/11/2026 | 19:11
50'
Không vào! Hàng thủ Hà Nội thiếu tập trung, để Jovic thoải mái đánh đầu.
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21/11/2026 | 19:04
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
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21/11/2026 | 18:48
45'+4
Hiệp 1 kết thúc! Đồng Nai 1-1 Hà Nội!
Đội chủ nhà bất ngờ dẫn trước từ sớm sau sai lầm của Anh Tiệp, dù vậy Hai Lòng bùng nổ kiến tạo bàn gỡ hòa.
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21/11/2026 | 18:45
45'
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
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21/11/2026 | 18:45
45'
Văn Phong có chút giật mình, nhưng vẫn kịp bắt bóng sau tình huống dứt điểm của cầu thủ Hà Nội.
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21/11/2026 | 18:44
43'
Hai Long tiếp tục có đường chuyền bên cánh trái vào vòng cấm nhưng không thành công.
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21/11/2026 | 18:38
39'
Không có phạt đền! Anh Tiệp có pha kéo ngã đối thủ, nhưng VAR xác nhận Ivan việt vị trước đó.
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21/11/2026 | 18:38
38'
VAR! Trọng tài Ngô Duy Lân ra xem màn hình về tình huống lộn xộn trong vòng cấm Hà Nội.
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21/11/2026 | 18:36
35'
Bàn thắng! 1-1 cho Hà Nội (Yuval Sade)! Hai Long mở tốc độ bên cánh trái vượt qua Văn Đức, thực hiện quả tạt để Sade thoải mái đánh đầu ghi bàn.
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21/11/2026 | 18:32
33'
Không vào! Yuval Sade như khiêu vũ trước vòng cấm chủ nhà, trước khi tung cú sút kỹ thuật trên vạch 16m50 đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
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21/11/2026 | 18:30
31'
Hai Long một lần nữa bứt tốc, quả tạt của anh không có đồng đội nào theo kịp và hậu vệ áo xanh kịp phá bóng ra hết biên ngang.
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21/11/2026 | 18:24
24'
Không vào! Hà Nội mất bóng nguy hiểm, Ivan băng vào vòng cấm, chỉnh bóng gọn gàng rồi sút chìm về góc gần như Quan Văn Chuẩn phán đoán chính xác cứu thua.
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21/11/2026 | 18:21
21'
Andrew Jung chạm bóng không tốt nên cú dứt điểm của anh đi rất thiếu chính xác.
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21/11/2026 | 18:15
16'
Hai Long nỗ lực đi bóng bên cánh trái xuống sát biên ngang, nhưng đội khách không tạo được nguy hiểm nào.
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21/11/2026 | 18:14
10'
Sau bàn thắng, Đồng Nai đang chơi khá tốt. Ngược lại, Hà Nội một lần nữa cho thấy những vấn đề khi thi đấu với các đội bị đánh giá yếu.
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21/11/2026 | 18:09
4'
Bàn thắng! Đồng Nai dẫn 1-0 (Anh Tiệp/phản lưới)! Vừa thoát sóng gió, chủ nhà phản công nhanh, Quốc Lộ băng lên tốc bên cánh phải trước khi căng ngang khiến Anh Tiệp phá bóng vào lưới nhà.
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21/11/2026 | 18:09
3'
Vòng cấm địa chủ nhà chao đảo, nhưng không có cầu thủ Hà Nội nào kịp dứt điểm.
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21/11/2026 | 18:00
1'
Trận đấu bắt đầu.
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21/11/2026 | 17:44
Thống kê
Hà Nội phải nhận đến 12 bàn thua tại V-League mùa này. Tính cả các trận đấu sớm vòng 8, chỉ có HAGL thủng lưới nhiều hơn - 17 lần.
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21/11/2026 | 17:38
Đội hình xuất phát của Hà Nội
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21/11/2026 | 17:37
Thống kê
Đồng Nai mới chỉ ghi 1 bàn tại V-League 2026/27, thấp nhất giải đấu. Ngoài ra, hiệu số -10 cũng là mức chênh lệch kém nhất cho đến nay.