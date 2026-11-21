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Hà Nội FC ngược dòng đánh bại Đồng Nai 3-1 trên sân khách ở vòng 8 V-League 2026/27, chiều 21/11.

Đội chủ nhà, dù không có Công Phượng, gây bất ngờ khi mở tỷ số ngay phút thứ 4 sau tình huống Anh Tiệp đá phản lưới nhà.

Tuy nhiên, Hà Nội nhanh chóng lấy lại thế trận và có bàn gỡ hòa ở phút 35 nhờ pha đánh đầu của Sade.

Sang hiệp hai, Hai Long đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 52 bằng cú cứa lòng đẹp mắt. Đến những giây bù giờ cuối cùng, VAR can thiệp công nhận bàn thắng của Xuân Tú.

Kết quả này giúp Hà Nội có thêm 3 điểm quan trọng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, đồng thời giảm áp lực lên HLV Harry Kewell.

Thông tin trận đấu Đồng Nai vs Hà Nội:

Ghi bàn:

Đồng Nai: Anh Tiệp 4'/phản lưới.

Hà Nội: Yuval Sade 35', Hai Long 52', Xuân Tú 90'+4.

Đội hình xuất phát:

Đồng Nai: Văn Phong, Jovic, Hữu Tuấn, Tiến Dũng, Hải Quân, Vulic, Xuân Trường (C), Tự Nhân, Văn Đức, Ivan, Quốc Lộc.

Dự bị: Hữu Nghĩa, Trọng Hiếu, Văn Khoa, Văn Kiên, Đức Cường, Ngọc Đức, Ngọc Lâm, Tuấn Tài, Andrija.

Hà Nội: Văn Chuẩn, Công Nhật, Adriel Silva, Anh Tiệp, Hùng Dũng, Yuval Sade, Kevin Felida, Văn Quyết (C), Faurand-T, Andrew Jung, Hai Long.

Dự bị: Thanh Minh, Văn Tùng, Văn Trường, Xuân Tú, Đình Hai, Hồng Phong, Văn Thắng, Đức Anh.

Nam Định thắng Hải Phòng, vững ngôi đầu V-League Nam Định đánh bại Hải Phòng 2-1 trên sân Thiên Trường ở vòng 8 V-League 2026/27, khi có lợi thế hơn người sau hơn 20 phút. Trọng tài Trần Ngọc Ánh rút thẻ đỏ trực tiếp với Thái Bảo sau khi tham khảo VAR vì pha phạm lỗi nguy hiểm với Trần Ngọc Sơn. Phút 42, Caio Cesar mở tỷ số cho đội chủ nhà trên chấm phạt đền. Sang hiệp 2, Trần Mạnh Quỳnh nhân đôi cách biệt ở phút 57 sau pha phối hợp bên cánh phải. Hải Phòng không bỏ cuộc và tìm được bàn rút ngắn tỷ số nhờ Makaric ở phút 78. Những phút cuối, đội khách gây sức ép nhưng không thể san bằng cách biệt. Chiến thắng giúp Nam Định bảo toàn ngôi đầu bảng.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Đồng Nai vs Hà Nội: