Đội hình ra sân

Đức: Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Wirtz; Havertz, Undav.

Paraguay: Gill; Caceres, Canale, Gomez, Alonso, Bobadilla; Almiron, Galarza, Cubas, Avalos, Enciso.

Bàn thắng: Havertz 54' - Enciso 42'

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Paraguay đánh gục Đức trên chấm luân lưu, giành vé vào vòng 1/8 gặp một trong hai đối thủ Pháp hoặc Thụy Điển - Ảnh: 433
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Cầu thủ Paraguay ăn mừng đầy phấn khích - Ảnh: BR Football
30/06/2026 | 06:49

Kết thúc

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Paraguay thắng trận nghẹt thở để giành vé vào vòng 1/8 - Ảnh: FIFA
Thu gọn
30/06/2026 | 06:17

Penalty

Ngay ở tình huống sút luân lưu đầu tiên của tuyển Đức, Kai Havertz không thắng được phản xạ của thủ môn Gill.

Các cú sút tiếp theo của Mauricio (Paraguay, Kimmich (Đức), Gomez (Paraguay), Musiala (Đức), Galarza (Paraguay) đều đưa được bóng vào lưới.

Đến loạt sút thứ 4 của tuyển Đức, Woltemade không khuất phục được thủ thành Orlando Gill.

Tuy nhiên, 2 lượt sút sau đó bên phía Paraguay, cả Sanabria và Balbuena đều sút hỏng. Kết thúc 5 loạt đá đầu tiên, tỷ số hòa 3-3.

Đến loạt sút thứ 6, Jonathan Tah bước lên sút bóng vọt xà. Bên kia chiến tuyến, Canale dứt điểm chính xác đem về chiến thắng lịch sử 4-3 trên chấm luân lưu cho Paraguay.

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Thủ môn Orlando Gill là người hùng của Paraguay trên chấm penalty - Ảnh: FT

Thu gọn
30/06/2026 | 06:13

Kết thúc 120 phút

Hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu, hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm penalty.

Thu gọn
30/06/2026 | 06:06

116'

Đội bóng Nam Mỹ đang cố gắng kéo trận đấu sang những loạt đá penalty.

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30/06/2026 | 06:01

110'

Paraguay đang thi đấu đầy tự tin, trong bối cảnh Đức chỉ còn biết tập trung nhồi bóng bổng vào vòng cấm cầu may.

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30/06/2026 | 05:48

102'

VAR từ chối bàn thắng: Tuyển Đức tưởng như đã tìm được bàn thắng thứ 2 nhờ pha đánh đầu căng của trung vệ Jonathan Tah.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Anton có hành vi phạm lỗi với thủ môn Paraguay. Vì thế, bàn thắng không được công nhận.

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VAR từ chối bàn thắng của Tah - Ảnh: FT
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30/06/2026 | 05:40

97'

Woltemade xử lý bóng hay trong vòng cấm rồi xoay người dứt điểm sấm sét. Tuy nhiên, hậu vệ Paraguay đã lăn xản cản phá.

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Paraguay đang thi đấu kiên cường - Ảnh: FIFA
Thu gọn
30/06/2026 | 05:39

95'

Bước sang hiệp phụ, tuyển Đức liên tục nhồi bóng bổng vào vòng cấm, tận dụng chiều cao của Kai Havertz hay Woltemade.

Thu gọn
30/06/2026 | 05:34

Kết thúc 90 phút

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90 phút chính thức khép lại với tỷ số hòa 1-1, hai đội bước vào thời gian hiệp phụ - Ảnh: FIFA
Thu gọn
30/06/2026 | 05:19

86'

Thời gian trôi về cuối, nhịp độ trận đấu cũng giảm xuống do thể lực cầu thủ đôi bên không còn sung mãn.

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30/06/2026 | 05:10

78'

Bóng được tạt vào từ cánh trái cho Kai Havertz ở trong đánh đầu cận thành, buộc thủ môn Gill phải trổ tài cứu thua.

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30/06/2026 | 05:06

74'

Sau quả tạt vào bên cánh phải của Sane, trung vệ Canale bên phía Paraguay suýt đánh đầu phản lưới nhà.

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30/06/2026 | 04:59

66'

Đức được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng ngoài vòng cấm. Thế nhưng, Leroy Sane lại kết thúc trúng hàng rào.

Thu gọn
30/06/2026 | 04:56

64'

Undav được rút ra sân, vào thay cho anh là Musiala.

Thu gọn
30/06/2026 | 04:48

54'

Bàn thắng (1-1): Từ quả tạt sớm bên cánh trái của Florian Writz, Kai Havertz đánh đầu ngược hiểm hóc gỡ hòa cho tuyển Đức.

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Kai Havertz gỡ hòa cho tuyển Đức - Ảnh: FIFA
Thu gọn
30/06/2026 | 04:43

50'

Kimmich chuyền về bất cẩn. May cho đội trưởng tuyển Đức là Enciso không thể tận dụng cơ hội khi đối mặt Manuel Neuer.

Thu gọn
30/06/2026 | 04:34

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Paraguay - Ảnh: 433
Thu gọn
30/06/2026 | 04:16

45'

Hiệp một có 5 phút bù giờ.

Thu gọn
30/06/2026 | 04:13

42'

Bàn thắng (0-1, Enciso): Sau pha phối hợp ăn ý bên cánh phải, Galarza tạt vào như đặt để Enciso thoải mái đánh đầu tung lưới Neuer, mở tỷ số cho Paraguay.

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Enciso ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: FIFA
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Thu gọn
30/06/2026 | 04:03

35'

Đang đá nửa sân nhưng Đức vẫn chưa cụ thể hóa ưu thế giữ bóng lên đến 82%. Các chân sút áo trắng mới tung ra 3 cú dứt điểm và không lần nào trúng đích.

Thu gọn
30/06/2026 | 03:59

29'

Leroy Sane vừa lẻn xuống bên cánh phải tạo ra cơ hội nguy hiểm. Tiếc rằng, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

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Almorin tranh bóng với Florian Writz - Ảnh: FIFA
Thu gọn
30/06/2026 | 03:53

23'

Nửa thời gian đầu hiệp một trôi qua, thế công của tuyển Đức vẫn khá bế tắc.

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30/06/2026 | 03:48

19'

Thời lượng kiểm soát bóng của người Đức lên đến 80%. Tuy nhiên, họ đang gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành Paraguay.

Thu gọn
30/06/2026 | 03:41

12'

Nhờ hàng tiền vệ cơ động hơn, tuyển Đức dần xác lập thế trận lấn lướt, đẩy Paraguay vào thế phòng ngự co cụm bên phần sân nhà.

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Havertz thi đấu trong vai trò hộ công - Ảnh: FIFA
Thu gọn
30/06/2026 | 03:35

6'

Sau pha nhả bóng lại của Kai Havertz, Undaz kết thúc ngay nhằm góc xa nhưng bóng chưa đi vào khung thành.

Thu gọn
30/06/2026 | 03:30

1'

Ngay những giây đầu tiên, Enciso dứt điểm bên cánh trái đem về quả phạt góc cho Paraguay. Ở tình huống tiếp theo, Alonso có cơ hội volley góc hẹp nhưng Neuer cản phá thành công.

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30/06/2026 | 03:25

3h30

Trận đấu bắt đầu.

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30/06/2026 | 02:46

2h30

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Đội hình ra sân tuyển Đức - Ảnh: T.T
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Đội hình ra sân Paraguay - Ảnh: S.P
Thu gọn
29/06/2026 | 17:15

1h30

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Cầu thủ Đức tập luyện trước trận - Ảnh: DFB
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29/06/2026 | 17:15

1h

Thông tin lực lượng

Đức: Nathaniel Brown bị đau nhẹ nhưng đủ thể lực ra sân. Nico Schlotterbeck vắng mặt vì chấn thương.

Paraguay: Dieogo Gomez bị treo giò. Miguel Almiron sẵn sàng tái xuất.

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Đức được đánh giá cao hơn Paraguay - Ảnh: Khelnow
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