Ngay ở tình huống sút luân lưu đầu tiên của tuyển Đức, Kai Havertz không thắng được phản xạ của thủ môn Gill.

Các cú sút tiếp theo của Mauricio (Paraguay, Kimmich (Đức), Gomez (Paraguay), Musiala (Đức), Galarza (Paraguay) đều đưa được bóng vào lưới.

Đến loạt sút thứ 4 của tuyển Đức, Woltemade không khuất phục được thủ thành Orlando Gill.

Tuy nhiên, 2 lượt sút sau đó bên phía Paraguay, cả Sanabria và Balbuena đều sút hỏng. Kết thúc 5 loạt đá đầu tiên, tỷ số hòa 3-3.

Đến loạt sút thứ 6, Jonathan Tah bước lên sút bóng vọt xà. Bên kia chiến tuyến, Canale dứt điểm chính xác đem về chiến thắng lịch sử 4-3 trên chấm luân lưu cho Paraguay.