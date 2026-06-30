Đội hình ra sân
Đức: Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Wirtz; Havertz, Undav.
Paraguay: Gill; Caceres, Canale, Gomez, Alonso, Bobadilla; Almiron, Galarza, Cubas, Avalos, Enciso.
Bàn thắng: Havertz 54' - Enciso 42'
Kết thúc
Penalty
Ngay ở tình huống sút luân lưu đầu tiên của tuyển Đức, Kai Havertz không thắng được phản xạ của thủ môn Gill.
Các cú sút tiếp theo của Mauricio (Paraguay, Kimmich (Đức), Gomez (Paraguay), Musiala (Đức), Galarza (Paraguay) đều đưa được bóng vào lưới.
Đến loạt sút thứ 4 của tuyển Đức, Woltemade không khuất phục được thủ thành Orlando Gill.
Tuy nhiên, 2 lượt sút sau đó bên phía Paraguay, cả Sanabria và Balbuena đều sút hỏng. Kết thúc 5 loạt đá đầu tiên, tỷ số hòa 3-3.
Đến loạt sút thứ 6, Jonathan Tah bước lên sút bóng vọt xà. Bên kia chiến tuyến, Canale dứt điểm chính xác đem về chiến thắng lịch sử 4-3 trên chấm luân lưu cho Paraguay.
Kết thúc 120 phút
Hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu, hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm penalty.
116'
Đội bóng Nam Mỹ đang cố gắng kéo trận đấu sang những loạt đá penalty.
110'
Paraguay đang thi đấu đầy tự tin, trong bối cảnh Đức chỉ còn biết tập trung nhồi bóng bổng vào vòng cấm cầu may.
102'
VAR từ chối bàn thắng: Tuyển Đức tưởng như đã tìm được bàn thắng thứ 2 nhờ pha đánh đầu căng của trung vệ Jonathan Tah.
Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Anton có hành vi phạm lỗi với thủ môn Paraguay. Vì thế, bàn thắng không được công nhận.
97'
Woltemade xử lý bóng hay trong vòng cấm rồi xoay người dứt điểm sấm sét. Tuy nhiên, hậu vệ Paraguay đã lăn xản cản phá.
95'
Bước sang hiệp phụ, tuyển Đức liên tục nhồi bóng bổng vào vòng cấm, tận dụng chiều cao của Kai Havertz hay Woltemade.
Kết thúc 90 phút
86'
Thời gian trôi về cuối, nhịp độ trận đấu cũng giảm xuống do thể lực cầu thủ đôi bên không còn sung mãn.
78'
Bóng được tạt vào từ cánh trái cho Kai Havertz ở trong đánh đầu cận thành, buộc thủ môn Gill phải trổ tài cứu thua.
74'
Sau quả tạt vào bên cánh phải của Sane, trung vệ Canale bên phía Paraguay suýt đánh đầu phản lưới nhà.
66'
Đức được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng ngoài vòng cấm. Thế nhưng, Leroy Sane lại kết thúc trúng hàng rào.
64'
Undav được rút ra sân, vào thay cho anh là Musiala.
54'
Bàn thắng (1-1): Từ quả tạt sớm bên cánh trái của Florian Writz, Kai Havertz đánh đầu ngược hiểm hóc gỡ hòa cho tuyển Đức.
50'
Kimmich chuyền về bất cẩn. May cho đội trưởng tuyển Đức là Enciso không thể tận dụng cơ hội khi đối mặt Manuel Neuer.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có 5 phút bù giờ.
42'
Bàn thắng (0-1, Enciso): Sau pha phối hợp ăn ý bên cánh phải, Galarza tạt vào như đặt để Enciso thoải mái đánh đầu tung lưới Neuer, mở tỷ số cho Paraguay.
35'
Đang đá nửa sân nhưng Đức vẫn chưa cụ thể hóa ưu thế giữ bóng lên đến 82%. Các chân sút áo trắng mới tung ra 3 cú dứt điểm và không lần nào trúng đích.
29'
Leroy Sane vừa lẻn xuống bên cánh phải tạo ra cơ hội nguy hiểm. Tiếc rằng, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
23'
Nửa thời gian đầu hiệp một trôi qua, thế công của tuyển Đức vẫn khá bế tắc.
19'
Thời lượng kiểm soát bóng của người Đức lên đến 80%. Tuy nhiên, họ đang gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành Paraguay.
12'
Nhờ hàng tiền vệ cơ động hơn, tuyển Đức dần xác lập thế trận lấn lướt, đẩy Paraguay vào thế phòng ngự co cụm bên phần sân nhà.
6'
Sau pha nhả bóng lại của Kai Havertz, Undaz kết thúc ngay nhằm góc xa nhưng bóng chưa đi vào khung thành.
1'
Ngay những giây đầu tiên, Enciso dứt điểm bên cánh trái đem về quả phạt góc cho Paraguay. Ở tình huống tiếp theo, Alonso có cơ hội volley góc hẹp nhưng Neuer cản phá thành công.
3h30
Trận đấu bắt đầu.
2h30
1h30
1h
Thông tin lực lượng
Đức: Nathaniel Brown bị đau nhẹ nhưng đủ thể lực ra sân. Nico Schlotterbeck vắng mặt vì chấn thương.
Paraguay: Dieogo Gomez bị treo giò. Miguel Almiron sẵn sàng tái xuất.