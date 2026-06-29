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Lịch thi đấu World Cup hôm nay 29/6
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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VÒNG
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TRỰC TIẾP
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30/06
00:00
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Vòng 1/16
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VTV3, VTV6, VTV9
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30/06
03:30
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Vòng 1/16
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VTV3, VTV6, VTV10
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30/06
08:00
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Vòng 1/16
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VTV3, VTV6, VTV9
Link xem trực tiếp trận Brazil vs Nhật Bản
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da
Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html
Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html
Đội hình dự kiến Brazil vs Nhật Bản:
Brazil (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Guimaraes, Casemiro; Rayan, Paqueta, Vinicius; Cunha.
Nhật Bản (3-4-2-1): Suzuki; Ito, Tomiyasu, Itakura; Doan, Sano, Tanaka, Nakamura; Kamada, Maeda; Ueda.
Link xem trực tiếp trận Đức vs Paraguay
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da
Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html
Link xem trực tiếp trên VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html
Đội hình dự kiến Đức vs Paraguay
Đức: Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz.
Paraguay: Gill; Caceres, Alderete, Velazquez, Alonso; Almiron, Galarza, Cubas, Mauricio; Avalos, Enciso.
Link xem trực tiếp trận Hà Lan vs Maroc