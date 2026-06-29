Lịch thi đấu World Cup hôm nay 29/6

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

VÒNG

TRỰC TIẾP

30/06

00:00

Brazil vs Nhật Bản

Vòng 1/16

VTV3, VTV6, VTV9

30/06

03:30

Đức vs Paraguay

Vòng 1/16

VTV3, VTV6, VTV10

30/06

08:00

Hà Lan vs Maroc

Vòng 1/16

VTV3, VTV6, VTV9

Link xem trực tiếp trận Brazil vs Nhật Bản

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html 

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html 

Đội hình dự kiến Brazil vs Nhật Bản:

Brazil (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Guimaraes, Casemiro; Rayan, Paqueta, Vinicius; Cunha.

Nhật Bản (3-4-2-1): Suzuki; Ito, Tomiyasu, Itakura; Doan, Sano, Tanaka, Nakamura; Kamada, Maeda; Ueda.

Link xem trực tiếp trận Đức vs Paraguay

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html 

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Đội hình dự kiến Đức vs Paraguay

Đức: Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz.

Paraguay: Gill; Caceres, Alderete, Velazquez, Alonso; Almiron, Galarza, Cubas, Mauricio; Avalos, Enciso.

Link xem trực tiếp trận Hà Lan vs Maroc

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html 

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html 

Đội hình dự kiến Hà Lan vs Maroc:

Hà Lan (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; Gravenberch, F de Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.

Maroc (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim, Ounahi, El Khannouss; Saibari.