HAGL thua sát nút á quân Nhật Bản

HAGL khởi đầu vòng bảng AFC Champions League 2022 bằng trận thua 2-3 trước Yokohama Marinos, đương kim á quân Nhật Bản.

Hoàng Anh Gia Lai trở lại sân chơi AFC Champions League lần đầu tiên kể từ 2005, khi tiếp Yokohama Marinos trên sân Thống Nhất, không được như ý muốn.

Đội quân của HLV Kiatisuk nhập cuộc với tinh thần rất tự tin. Trong đó, Văn Thanh có tình huống dứt điểm chân trái đưa bóng đi trúng cột dọc.

Tuy nhiên, HAGL sớm thể hiện hạn chế về khả năng phòng ngự bóng chết. Leo Ceara, cầu thủ người Brazil, ghi liên tiếp hai bàn cho nhà đương kim á quân Nhật Bản ở những tình hướng cố định, đều do Nagato kiến tạo.

Áp lực của trung vệ Mauricio, với nỗ lực rướn người đánh đầu ngược, đã khiến tiền vệ Kida phản lưới nhà, mang lại bàn rút ngắn tỷ số cho HAGL sau hơn nửa giờ đồng hồ.

Không có thêm bàn thắng nào sau giờ nghỉ. HAGL buộc phải chấp nhận trắng tay trước Yokohama.

HIỆP 2:

Phút 90'+4: Hết giờ! HAGL 1-2 Yokohama. Một khởi đầu đáng tiếc cho thầy trò HLV Kiatisuk ở AFC Champions League.

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

Phút 90: Không vào! Mizunuma đối mặt Tuấn Linh nhưng không thể ghi bàn. Thủ môn của HAGL có pha cản phá xuất sắc.

Phút 88: Nguy hiểm! Sau tình huống đấm bóng của thủ môn Takaoka, Xuân Trường khống chế bóng rồi căng ngang hiểm hóc, nhưng 3 cầu thủ HAGL lao vào đều không thể dứt điểm. Bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 77: Xuân Trường đá phạt trực tiếp ở khoảng cách 25 m, bóng chạm hàng rào trước khi thủ môn Yokohama kiểm soát thành công.

Phút 68: Nguy hiểm! HAG thoát được bàn thua thứ 3. Leo đánh đầu hiểm hóc nhưng Tuấn Linh kịp phản xạ cứu thua. Marcos đánh đầu bồi đưa bóng đi không chính xác.

Phút 64: Yokohama tung 3 cầu thủ Fujita, Mizunuma, Marcos Junior vào sân.

Phút 60: Nagato đá phạt treo bóng thẳng vào vòng cấm, thủ môn Tuấn Linh đấm bóng giải nguy.

Phút 58: HAGL thay đổi ở tuyến giữa. Đội trưởng Tuấn Anh rời sân nhường chỗ cho Xuân Trường.

Phút 52': Nguy hiểm! Sau pha nhả ngược của đồng đội, Tuấn Anh tung cú sút ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Yokohama thi đấu tập trung cản phá thành công.

Phút 51: Cơ hội! Mauricio đánh đầu chạm cầu thủ Yokohama đi ra ngoài. HAGL được hưởng phạt góc.

Phút 49: XÀ NGANG! Vẫn là tình huống phạt góc, hàng thủ HAGL kèm người không tốt để Leo thoải mái đánh đầu đưa bóng đi trúng xà ngang.

19h02: Hiệp hai bắt đầu.

HIỆP 1:

Phút 45'+3: Hiệp 1 kết thúc. Yokohama dẫn trước HAGL 2-1. Cả 3 bàn thắng đều được ghi từ các tình huống bóng chết.

Phút 45'+2: Nguy hiểm! Leo có tình huống volley sống một chạm, bóng đi rất nguy hiểm và rơi trên nóc lưới HAGL.

Phút 45: Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

Phút 43: Yokohama giữ bóng với tốc độ chậm để làm giảm nhịp độ. Các cầu thủ đến từ Nhật Bản đang thi đấu rất chủ động.

Phút 34: Cơ hội! Tinh thần lên cao, HAGL có cơ hội để ghi bàn gỡ hòa nhưng cú đá của Văn Toàn đi không chính xác.

Phút 32:

BÀN THẮNG! HAGL 1-2 Yokohama! Mauricio rút ngắn tỷ số. Công Phượng thực hiện pha đá phạt góc, Mauricio cố gắng đánh đầu ngược trước sự đeo bám của hậu vệ Yokohama mang về bàn thắng cho đội nhà.

Bàn thắng được AFC tính tiền vệ Takuya Kida phản lưới.

Phút 26: HGAL đang có vấn đề trong phòng ngự bóng chết. Cả hai bàn thua đều xuất phát từ các tình huống cố định.

Phút 25:

BÀN THẮNG! HAGL 0-2 Yokohama! Cú đúp cho Leo Ceara. Trong tình huống phối hợp đá phạt của đội khách, Leo bật cao đánh đầu rất hiểm hóc nhân đôi cách biệt.

Phút 19:

BÀN THẮNG! HAGL 0-1 Yokohama! Trong tình huống phạt góc, Leo thực hiện cú đánh gót kỹ thuật đi qua các cầu thủ áo xanh vào lưới, giúp đội khách có bàn thắng dẫn trước.

Phút 18: Nguy hiểm! Yokohama có tình huống đá phạt treo bóng sâu vào vòng cấm rất nguy hiểm. Hữu Tuấn kịp đánh đầu giải nguy cho HAGL.

Phút 17: Trọng tài rút thẻ vàng với Tuấn Anh.

Phút 16: HAGL vừa có tình huống phòng ngự rất chủ động, hóa giải pha tấn công của Yokohama. Đội bóng đến từ Nhật Bản vẫn chưa thể dứt điểm.

Phút 7: Trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều, các cầu thủ HAG nhập cuộc rất tự tin.

Phút 5: CỘT DỌC! Ở tình huống tiếp theo, Văn Thanh tranh chấp quyết liệt rồi xâm nhập vòng cấm Yokohama, thực hiện cú cứa lòng chân trái đi trúng cột dọc.

Phút 4: Cơ hội! HAGL cướp bóng phản công. Rất tiếc, Công Phượng thực hiện cú sút không trúng bóng.

18h00: Trận đấu bắt đầu.

17h35: Các cầu thủ HAGL khởi động trước trận đấu.

17h20:

Đội hình xuất phát:

HAGL: Tuấn Linh, Văn Thanh, Kim Dong-su, Hữu Tuấn, Mauricio, Hồng Duy, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Brandao, Baiano.

Yokohama: Takaoka, Nagato, Hatanaka, Eduardo, Kida, Leo Ceara, Yoshio, Miyaichi, Nakagawa, Iwata, Matsubara.

17h00: Thầy trò HLV Kiatisuk có mặt ở sân Thống Nhất để bước vào trận đấu thuộc sân chơi danh giá nhất châu Á cấp CLB.

Tại AFC Champions League 2022, HAGL nằm ở bảng H cùng Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc), Yokohama F.Marinos (Nhật Bản) và Sydney FC (Australia). Đây đều là những đối thủ có "số má" ở đấu trường châu lục.

Ngay ở trận ra quân ở đấu trường số 1 châu Á cấp CLB, HAGL đã chạm trán đội bóng rất mạnh đến từ Nhật Bản.

So với mùa giải năm ngoái, thầy trò HLV Kiatisuk đang không có được phong độ tốt và khởi đầu chật vật hơn. Tuy nhiên, lợi thế được thi đấu trên sân Thống Nhất, đội bóng phố Núi thêm tự tin tiếp đón các đối thủ hàng đầu châu lục.

Yokohama F.Marinos là đội bóng hàng đầu của Nhật Bản khi 4 lần giành chức vô địch J.League. Tại AFC Champions League, thành tích tốt nhất của đội bóng này là 2 lần giành vị trí á quân.

Xét về đẳng cấp của 2 nền bóng đá, Nhật Bản hẳn nhiên vượt trội hơn hẳn so với Việt Nam. Chắc chắn, sức mạnh ở tầm CLB cũng tương tự khi Yokohama được đánh giá cao hơn hẳn so với HAGL trong cuộc so tài ở lượt trận mở màn của bảng H AFC Champions League.

