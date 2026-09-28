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Đội hình xuất phát
Indonesia: Paes; Dean James, Elkan Baggott, Justin Hubner, Kevin Diks, Joey Pelupessy, Thom Haye, Verdonk, Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen, Vickery.
Malaysia: Syihan; Quentin Cheng, Brad Tapp, Dion Cools, Corbin-Ong; Hidalgo, Nooa Laine; Arif Aiman, Stuart Wilkin, Faisal Halim; Bergson.
Thẻ đỏ: Thom Haye 37'
Kết thúc
90'+4
Bắt nguồn từ quả phạt góc, Dion Cools kết thúc hiểm hóc nhưng Hubner phá giải nguy ngay trước vạch vôi khung thành Indonesia.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ. Wilkin vừa bắt volley trong vòng cấm nhưng không trúng tâm bóng.
83'
Malaysia đang dồn cả đội hình lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng. Ở chiều ngược lại, Indonesia đang tử thủ bên phần sân nhà.
74'
Các cầu thủ Malaysia phối hợp khá bài bản. Tiếc rằng, pha đá nối cận thành của tiền vệ mới vào sân Tierney lại đi vọt xà.
71'
Arif Aiman đang là cái tên gây ra nhiều khó khăn nhất cho Indonesia. Tiền vệ cánh của Malaysia vừa kết thúc chân trái đi ra ngoài.
64'
Bóng được tạt vào từ cánh trái cho Paulo Josue bật cao đánh đầu cận thành qua xà khá đáng tiếc.
62'
Malaysia đang dồn lên ép sân khi chơi hơn người. Hidalgo vừa tung cú đá từ ngoài vòng cấm, bóng đi quá cao so với khung thành.
54'
Faisal Halim rời sân nhường chỗ cho Paulo Josue.
48'
Arif Aiman nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi bằng cả hai chân với Dean James.
Kết thúc hiệp 1
45'+7
Indonesia được hưởng quả phạt góc. Bóng được tạt sâu ra phía sau cho Baggott đánh đầu trúng cột dọc khung thành Malaysia.
42'
HLV Herdman quyết định rút Oratmangoen ra để tung Ivan Jenner vào sân, khỏa lấp chỗ trống mà Thom Haye để lại.
37'
Thẻ đỏ (Thom Haye): Trọng tài chính người Hàn Quốc ra kiểm tra VAR. Ông thay đổi quyết định, hủy thẻ vàng và rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi tiền vệ người Indonesia.
34'
Thom Haye vừa nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Aiman.
28'
Stuart Wilkin tung cú sút xa sấm sét buộc thủ môn Indonesia vất cả cản phá.
23'
Thom Haye lẻn xuống rất thoáng nhưng đường chuyền cuối cùng cho Romeny lại quá mạnh.
16'
Malaysia cũng cho thấy họ là đối thủ không dễ bắt nạt. Faisal Halim vừa treo bóng vào vòng cấm buộc thủ môn Paes phải đẩy ra hết đường biên ngang.
12'
Hubner chuyền hỏng bên phần sân nhà tạo điều kiện cho Arif Aiman băng xuống dứt điểm góc hẹp nguy hiểm.
8'
Các cầu thủ Indonesia đang thi đấu máu lửa với những tình huống áp sát liên tục.
4'
Justin Hubner quăng chân rất nhanh đưa bóng vào lưới Malaysia. Tuy nhiên, trọng tài đã thổi phạt vì một cầu thủ Indonesia đã phạm lỗi trước đó.
19h30
Trận đấu bắt đầu.