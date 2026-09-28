19h30 ngày 28/9, sân Gelora Bung Karno:

Với dàn hảo thủ hùng hậu đang chơi bóng ở châu Âu cũng như Australia, Indonesia đã thể hiện hình ảnh khác hẳn so với cuộc chạm trán Singapore trước đó tại ASEAN Cup 2026 (hòa 1-1).

Những chiến binh Garuda áp đảo toàn diện nhờ sức mạnh thể chất và chất lượng chơi bóng trội hơn. Thế nên, họ không mấy khó khăn giành chiến thắng 2-0 .

Indonesia dễ dàng vượt qua Singapore - Ảnh: FIFA

HLV John Herdman đã sử dụng buổi họp báo sau trận để giải đáp những tranh luận xung quanh đội hình của mình.

"Không có người bản địa. Không có người di cư. Chúng tôi là người Indonesia. Tất cả đại diện cho quốc kỳ, chúng tôi hát quốc ca và luôn sát cánh bên nhau.”

Chiến lược gia người Anh cũng thừa nhận, một số cầu thủ vẫn đang thích nghi với điều kiện thời tiết ở Jakarta. Việc di chuyển, nóng bức và chênh lệch múi giờ làm giảm thể lực nhiều thành viên.

Mặc dù vậy, trong tay Herdman giờ là dàn quân hùng hậu, nên ông có thể thoải mái xoay tua. Oratmangoen, Pelupessy... gặp vấn đề thì ngay lập tức có Thom Haye hay Tjoe-A-On thay thế.

Bên kia chiến tuyến, Malaysia cũng phô trương sức mạnh bằng màn vùi dập Bangladesh 3-0. Ngôi sao Arif Aiman tỏa sáng với cú đúp bàn thắng.

Tuy nhiên, đây là trận cầu đáng nhớ của tân binh nhập tịch Bergson. Tiền đạo 35 tuổi gốc Brazil vốn càn quét giải Malaysia hơn 5 năm qua vừa có màn ra mắt hoàn hảo, với pha lập công đầu tiên cho "những chú hổ Mã Lai".

Malaysia sẵn sàng cho trận chiến quan trọng nhất bảng - Ảnh: FIFA

Tuy nhiên, mục tiêu xé lưới Indonesia của cặp bài trùng Aiman - Bergson không hề đơn giản. Xét tương quan lực lượng, Indonesia được đánh giá nhỉnh hơn và họ còn được chơi trên sân nhà.

HLV Tan Cheng Hoe gọi đây là trận thư hùng "đặc biệt". Tiền vệ Thom Haye bày tỏ: "Ai cũng biết lịch sử và mức độ kình địch giữa Indonesia và Malaysia".

Dưới sự chứng kiến và cổ vũ của hàng vạn khán giả ở Gelora Bung Karno, Indonesia nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng sít sao trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Dự đoán: Indonesia thắng 2-1

Đội hình dự kiến

Indonesia: Paes; Dean James, Elkan Baggott, Justin Hubner, Kevin Diks, Joey Pelupessy, Thom Haye, Verdonk, Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen, Vickery.

Malaysia: Haziq Nadzli; Quentin Cheng, Brad Tapp, Dion Cools, Corbin-Ong; Hidalgo, Nooa Laine; Arif Aiman, Stuart Wilkin, Faisal Halim; Bergson.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn