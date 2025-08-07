Dưới sự dẫn dắt của HLV Javier Mascherano và trong bối cảnh vắng Lionel Messi, Inter Miami vẫn biết cách tỏa sáng đúng lúc để giành chiến thắng ấn tượng 3-1 trước UNAM Pumas tại Leagues Cup.

Dù bị đối thủ dẫn bàn từ sớm, đội bóng Mỹ lội ngược dòng ngoạn mục nhờ phong độ chói sáng của bộ đôi ngôi sao người Uruguay và Argentina.

De Paul gỡ hòa 1-1 rồi ăn mừng cùng Suarez - Ảnh: IM

Tân binh Rodrigo De Paul là người đưa trận đấu trở lại thế cân bằng ở phút 44, sau pha kiến tạo như đặt của Luis Suarez từ cánh trái. Tiền vệ này khống chế bằng ngực rồi tung cú sút chuẩn xác làm tung lưới Pumas.

Sang hiệp hai, Inter Miami được hưởng phạt đền và Suarez không mắc sai lầm nào khi thực hiện cú sút kiểu panenka đẳng cấp, nâng tỷ số lên 2-1.

Chưa dừng lại ở đó, cựu chân sút Barca tiếp tục in dấu giày khi kiến tạo tinh tế để Tadeo Allende ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 ở những phút cuối.

Suarez có trận đấu chói sáng trong ngày bạn thân Messi vắng mặt vì chấn thương - Ảnh: IM

Nhờ kết quả này, Inter Miami kết thúc vòng bảng với 8 điểm, đứng trong nhóm đầu và nắm chắc tấm vé vào vòng knock-out theo thể thức mới của Leagues Cup - nơi chỉ bốn đội có thành tích tốt nhất từ mỗi giải đấu (Liga MX và MLS) được đi tiếp.