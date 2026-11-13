Bị dẫn bàn từ sớm nhưng Italia đã vùng lên mạnh mẽ để hạ gục Pháp 3-1, trong trận cầu ở Nations League.
Nguồn ảnh: Uefa, Azzurri, 433
Sau cuộc họp ban lãnh đạo ở Monaco, MU ra thông báo sa thải Michael Carrick vì chuỗi kết quả tệ hại.
MU đang tiến gần tới thỏa thuận bổ nhiệm Mauricio Pochettino, khi đội bóng chuẩn bị công bố quyết định sa thải Michael Carrick.
Vị trí HLV trưởng MU của Michael Carrick sẽ được các sếp bự CLB xem xét lại trong tuần này. Tại Old Trafford, vẫn có nhiều lý do để lo lắng bởi kết quả kém.