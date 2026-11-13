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Pháp nhập cuộc đầy khí thế
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Ngay phút thứ 10, Michael Olise xâm nhập vòng cấm dứt điểm chân phải mở tỷ số
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Niềm vui của tiền đạo cánh người Pháp
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Nhưng sau đó, Pio Esposito kết thúc cận thành gỡ hòa 1-1
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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1
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Đầu hiệp hai, Italia được hưởng quả phạt đền nhưng Sebastian Esposito lại bỏ lỡ đáng tiếc
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Phút 63, Frattesi đá nối cận thành rất nhanh ghi bàn thứ 2 cho Italia
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Đội chủ nhà vươn lên dẫn trước nhờ lối chơi hợp lý và sắc sảo
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Pio Esposito hoàn tất cú đúp cho riêng mình với pha sút penalty chính xác
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Italia ngược dòng giành chiến thắng ấn tượng
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Với 3 điểm giành được, Italia vượt chính tuyển Pháp để vươn lên dẫn đầu bảng A

Nguồn ảnh: Uefa, Azzurri, 433