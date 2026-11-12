Sau cuộc họp ban lãnh đạo ở Monaco, MU ra thông báo sa thải Michael Carrick vì chuỗi kết quả tệ hại.

Lên làm HLV tạm quyền thay Ruben Amorim từ đầu năm, Michael Carrick đã thổi luồng gió mới giúp Quỷ đỏ thi đấu ấn tượng, cán đích thứ 3 tại Ngoại hạng Anh và giành vé dự Champions League 2026/27.

Ông được lãnh đạo MU thưởng cho bản hợp đồng chính thức có thời hạn 2 năm. Tuy nhiên, mọi thứ rẽ theo chiều hướng xấu đi kể từ đó.

Michael Carrick chính thức mất việc - Ảnh: Rex

Đội chủ sân Old Trafford chỉ thắng duy nhất 1 trận trong 10 vòng đầu tiên ở Premier League và bị đẩy xuống nhóm cầm đèn đỏ (vị trí thứ 18). Đây cũng là khởi đầu kém cỏi nhất của MU trong bốn thập kỷ qua.

Thực tế, lãnh đạo đội bóng đã tính đến chuyện sa thải Michael Carrick từ tháng trước, sau thất bại muối mặt 0-3 Bournemouth. Tuy nhiên, mọi thứ bị đình lại do không tìm được HLV phù hợp thay thế.

Còn ở thời điểm hiện tại, Mauricio Pochettino đang tràn trề cơ hội ngồi vào ghế nóng. Nhà cầm quân người Argentina nhận được sự ủng hộ từ giới chủ (gia đình Glazer) và cả đội ngũ bộ sậu Ineos.

Phía MU sẵn sàng trả 7,4 triệu bảng bồi thường hợp đồng giữa Pochettino và tuyển Mỹ, đưa cựu thuyền trưởng Tottenham trở lại Ngoại hạng Anh.

Pochettino sẵn sàng tiếp quản MU - Ảnh: SunSport

Trở lại với trường hợp Michael Carrick, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc đội bóng ông huấn luyện sa sút không phanh. Đặc biệt là không được ban lãnh đạo ủng hộ trên thị trường chuyển nhượng.

Hè qua, Carrick yêu cầu bổ sung thêm một hậu vệ trái chất lượng cùng một tiền đạo dự phòng nhưng không được đáp ứng. Thay vào đó, CLB chỉ tập trung tuyển mộ các tiền vệ Andrey Santos, Tielemans và Carlos Baleba.

Khi MU phải thi đấu với mật độ 2 trận/tuần, điểm yếu về chiều sâu lực lượng và thể lực dần lộ ra. Hàng thủ chắp vá liên tục nhận những bàn thua ngớ ngẩn.

Không những vậy, Lisandro Martinez còn công khai chỉ trích giới chủ và mất hẳn tâm lý chiến khi ra sân. Thủ quân Bruno Fernandes quay ra trách móc Carrick vì không hài lòng về cách bố trí chiến thuật.

Sau cuộc trò chuyện thẳng thắn giữa hai thầy trò, tình hình dần ổn định và MU có hai trận cầu quật khởi trước AS Roma và Aston Villa. Tuy nhiên, kết quả đó không thể cứu được Michael Carrick khi CLB họp bàn đánh giá toàn diện.