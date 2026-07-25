Thái Lan khởi đầu ASEAN Cup 2026 đầy ấn tượng khi đánh bại Lào với tỷ số 5-0 trong trận ra quân. Đội bóng xứ chùa vàng nhanh chóng thể hiện sự vượt trội bằng lối chơi chủ động, liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương.

Ngay phút 10, Teerasak Poeiphimai mở tỷ số bằng cú đánh đầu hiểm hóc sau tình huống phạt góc. Chỉ 17 phút sau, sai lầm của hàng thủ Lào tạo điều kiện để Kakana Khamyok nâng tỷ số lên 2-0.

Thái Lan thắng to trận ra quân ASEAN Cup 2026 - Ảnh: Changsuek

Bước ngoặt lớn đến ở phút 43 khi Phetdavanh Somsanith nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến Lào phải chơi thiếu người. Tận dụng lợi thế, Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép và ghi thêm ba bàn trong hiệp hai.

Yotsakorn Burapha, Sarach Yooyen và Kakana Khamyok lần lượt lập công, trong đó Kakana hoàn tất cú đúp để khép lại chiến thắng 5-0.

Ba điểm cùng màn trình diễn thuyết phục giúp Thái Lan có khởi đầu thuận lợi, đồng thời gửi lời cảnh báo tới các đối thủ trong cuộc đua vô địch ASEAN Cup 2026.