Video bàn thắng Lào 0-5 Thái Lan
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Ghi bàn:
Thái Lan: Teerasak Poeiphimai (10'), Kakana Khamyok (27', 59'), Yotsakorn Burapha (48'), Sarach Yooyen (51')
Thẻ đỏ: Phetdavanh Somsanid (Lào, 43')
Đội hình ra sân
Lào: Kop Lokphathip (1); Damoth Thongkhamsavath (8), Vongsakda Chanthaleuxay (21), Phetdavanh Somsanid (5), Bounphaeng Xaysombath (19), Phoutthavong Sangvilay (2), Kouaycheng Nouphakdy (14), Kaharn Phetsivilay (4), Chanthavixay Khounthoumphone (6), Chony Wenpaserth (11), Somlith Sengvanny (22).
Thái Lan: Kampol Pathomakkakul (1); Nattapong Sayriya (2), Manuel Bihr (4), Seksan Ratree (5), Sarach Yooyen (6), Kakana Khamyok (7), Yotsakorn Burapha (9), Teerasak Poeiphimai (14), Narubadin Weerawatnodom (15), Chaiyaphon Otton (21), Wanchai Jarunongkran (24).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng dễ dàng 5-0 dành cho ĐT Thái Lan trên sân của ĐT Lào. "Voi chiến" có màn ra quân thuận lợi tại ASEAN Cup 2026.
88'
ĐT Lào may mắn không dính bàn thua thứ sáu khi cú dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn của cầu thủ mang áo số 11 bên phía Thái Lan đi ra ngoài khung thành.
79'
Yotsakorn Burapha phải nhận thẻ vàng sau khi trọng tài xác định tiền đạo Thái Lan ngã vờ kiếm phạt đền. Xem lại pha quay chậm cho thấy, tác động của thủ môn của Lào là chưa đủ cấu thành quả phạt đền.
59'
Thái Lan có bàn thắng thứ 5
Teerasak phối hợp với đồng đội bên cánh phải trước khi trả ngược vào trong khu cấm địa cho Kakana Khamyok dứt điểm một chạm nâng tỷ số lên 5-0.
51'
Sarach Yooyen nâng tỷ số lên 4-0 cho Thái Lan
Thừa thắng xông lên, Thái Lan có được bàn thắng thứ 4 sau pha phối hợp ăn ý và được Sarach Yooyen kết thúc chính xác ở rìa vòng cấm.
48'
Yotsakorn Burapha nâng tỷ số lên 3-0 cho Thái Lan
Thái Lan có pha tấn công sắc nét, Yotsakorn Burapha xâm nhập vòng cấm rồi sút tung nóc lưới thủ môn Kop Lokphathip lần thứ ba.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía đội khách Thái Lan.
43'
ĐT Lào bị thẻ đỏ
Phetdavanh Somsanid kéo ngã đối với Yotsakorn Burapha trong tình huống có thể dẫn đến bàn thắng. Trọng tài người Hàn Quốc lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với trung vệ mang áo số 5 của chủ nhà.
31'
Teerasak chuyền bóng vừa tầm để Wanchai Jarunongkran băng lên thoáng, tuy nhiên pha dứt điểm lại đi quá thiếu chính xác.
27'
Kakana Khamyok nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan
Xuất phát từ lỗi phát bóng của cầu thủ Lào, Thái Lan lập tức trừng phạt sai lầm của đối thủ khi Kakana Khamyok dứt điểm chính xác về góc thấp khung thành thủ môn Kop Lokphathip.
24'
ĐT Lào có pha dứt điểm đầu tiên về phía Thái Lan, tiếc cho đội chủ nhà khi cú đá của Chony Wenpaserth trong vòng cấm lại đưa bóng đi hơi cao so với khung thành.
14'
Thêm một pha Thái Lan uy hiếp khung hành của Lào, trung vệ kỳ cựu Manuel Bihr là người ập vào nhưng không thể dứt điểm cận thành.
11'
Teerasak Poeiphimai mở tỷ số cho Thái Lan
Đón bóng từ quả tạt bên cánh trái của Sarach Yooyen, Teerasak Poeiphimai đánh đầu chính xác đưa đội khách Thái Lan vượt lên dẫn trước 1-0.
5'
Được đánh giá cao hơn, Thái Lan sớm gây sức ép lên phần sân của chủ nhà Lào bằng những quả phạt góc liên tiếp.
20h00
Trọng tài chính người Hàn Quốc Choi Hyn Jai thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
19h44
19h30
18h20
Thông tin lực lượng:
Lào: Không đăng ký tối đa 26 gương mặt tham dự AFF Cup. Với HLV Vladica Grujic, 23 cái tên là vừa vặn để ông cùng toàn đội có trải nghiệm ở sân chơi Đông Nam Á. Theo dữ liệu hiện tại, Lào sẽ mang lực lượng với độ tuổi trung bình chỉ 22,9 - tức là ở ngưỡng tham dự SEA Games. 4 cái tên của Lào đang thi đấu ở nước ngoài. Đó là tiền vệ gốc Việt Damoth Thongkhamsavath (CLB Thanh Hóa), hậu vệ Phoutthavong Sangvilay (BG Pathum United, Thái Lan), Khonesavanh Keonuchanh (Rome City Institute, Ý) và tiền đạo Phayak Siphanom (Chainat Hornbill, Thái Lan).
Thái Lan: Không thể có sự phục vụ của Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta hay Ekanit Panya. Những cầu thủ này đều được CLB chủ quản giữ lại để phục vụ cho lịch trình thi đấu trong nước và vòng loại giải châu lục. Riêng tiền đạo Patrik Gustavsson sẽ chỉ hội quân cùng đội từ ngày 5/8.
18h00
Thái Lan sẽ bắt đầu hành trình tại ASEAN Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Lào lúc 20h00 ngày 25/7. Với vị thế đương kim á quân, đội bóng xứ chùa vàng được đánh giá cao hơn và hướng tới chiến thắng.
Sau thất bại trước Việt Nam ở trận chung kết gần nhất, Thái Lan chịu áp lực phải chứng minh sức mạnh. Trong khi đó, Lào đang có những bước tiến tích cực và sẵn sàng gây khó khăn nhờ tinh thần thi đấu cùng lợi thế sân nhà.
Dù vậy, với lực lượng đồng đều, nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và đẳng cấp vượt trội, Thái Lan vẫn được kỳ vọng kiểm soát trận đấu. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Anthony Hudson có khởi đầu thuận lợi trong mục tiêu chinh phục chức vô địch.