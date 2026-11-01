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Arsenal đòi lại ngôi đầu - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez; Nyoni, Mac Allister; Barcola, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Isak.

Arsenal (4-2-3-1): David Raya; Timber, Gabriel, Ezri Konsa, Calafior; Declan Rice, Bruno Guimaraes; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz.

Bàn thắng: Havertz 16'

Kết quả
Vòng 9
31/10/2026 19:30:00 Chelsea 2 - 0 Manchester United
31/10/2026 22:00:00 Coventry 3 - 1 Sunderland
31/10/2026 22:00:00 Hull City 2 - 2 Ipswich
31/10/2026 22:00:00 Manchester City 0 - 1 Brighton
31/10/2026 22:00:00 Bournemouth 2 - 0 Leeds
31/10/2026 22:00:00 Brentford 2 - 0 Nottingham Forest
01/11/2026 00:30:00 Tottenham 2 - 0 Crystal Palace
01/11/2026 03:00:00 Aston Villa 1 - 1 Fulham
01/11/2026 23:30:00 Liverpool 0 - 1 Arsenal
02/11/2026 | 01:38

Kết thúc

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Chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng của Pháo thủ - Ảnh: P.L
Thu gọn
02/11/2026 | 01:20

90'

Ngumoha vừa quăng chân đầu vòng cấm chưa thành công. Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

Thu gọn
02/11/2026 | 01:14

81'

HLV Iraola tăng cường hàng công với sự xuất hiện của Ngumoha và Koumas.

Thu gọn
02/11/2026 | 01:10

79'

Trận đấu nóng lên sau pha va chạm giữa Mac Allister và Odegaard. Madueke cùng Timber lập tức lao vào bảo vệ đồng đội.

Thu gọn
02/11/2026 | 01:08

68'

Arsenal liên tiếp có những pha phản công lợi hại nhưng Odegaard chưa thể tận dụng thành công.

Thu gọn
02/11/2026 | 00:56

65'

Barcola bứt tốc bên cánh phải rồi trả ngược cho Writz kết thúc. Tuy nhiên, hậu vệ Arsenal đã che chắn tốt.

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Liverpool cố gắng tìm bàn gỡ
Thu gọn
02/11/2026 | 00:45

53'

Liverpool vẫn đang tìm đường vào cầu môn Raya. Isak xâm nhập vòng cấm sút chân trái căng vọt xà.

Thu gọn
02/11/2026 | 00:21

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Arsenal - Ảnh: AFC
Thu gọn
02/11/2026 | 00:13

43'

Kerkez tạt đẹp vào từ cánh trái cho Mac Allister thoải mái đánh đầu sạt xà, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.

Thu gọn
02/11/2026 | 00:10

39'

Liverpool được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh trái. Florian Writz bước lên thực hiện cú cứa lòng dội xà ngang bật ra.

Thu gọn
02/11/2026 | 00:07

36'

Liverpool đang miệt mài tấn công tìm bàn gỡ. Isak xoay sở trong vòng cấm rồi dứt điểm chân trái đi sạt cột.

Thu gọn
02/11/2026 | 00:00

29'

Tzolis tác động khiến Gakpo ngã trong vòng cấm Arsenal nhưng không có penalty cho đội chủ nhà.

Thu gọn
01/11/2026 | 23:56

25'

Sau quả tạt vào của Tozlis, Madueke và Timber cố gắng dứt điểm ở cự ly gần chưa thành công.

Thu gọn
01/11/2026 | 23:54

21'

Sau khi bị dẫn bàn, Liverpool tràn lên tấn công với những tình huống khuấy đảo bên cánh trái của Barcola.

Thu gọn
01/11/2026 | 23:47

16'

Bàn thắng (0-1, Kai Havertz): Declan Rice thoát xuống cánh phải rồi căng ngang dọn cỗ cho Havertz đệm vào lưới trống mở tỷ số cho Pháo thủ thành London.

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Havertz mở tỷ số - Ảnh: Premier League
Thu gọn
01/11/2026 | 23:42

11'

Arsenal đang tỏ ra nhỉnh hơn trong khâu kiểm soát bóng nhưng gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành Alisson.

Thu gọn
01/11/2026 | 23:35

5'

Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao, tạo nên thế trận hấp dẫn. Cody Gakpo vừa kết thúc chìm bằng chân phải, bóng bay chệch khung thành.

Thu gọn
01/11/2026 | 23:30

23h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
01/11/2026 | 22:46

22h30

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Đội hình ra sân Liverpool vs Arsenal 
Thu gọn
01/11/2026 | 16:16

21h30

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Cầu thủ Arsenal tập luyện trước trận - Ảnh: AFC
Thu gọn
01/11/2026 | 16:16

21h

Thông tin lực lượng

Liverpool: Szoboszlai, Frimpong, Ekitike và Victor Munoz vắng mặt vì chấn thương.

Arsenal: Buakyo Saka, Saliba và Calafiori chấn thương.

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Arsenal sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: TOD
Thu gọn