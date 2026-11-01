Đội hình ra sân
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez; Nyoni, Mac Allister; Barcola, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Isak.
Arsenal (4-2-3-1): David Raya; Timber, Gabriel, Ezri Konsa, Calafior; Declan Rice, Bruno Guimaraes; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz.
Bàn thắng: Havertz 16'
|Kết quả
|Vòng 9
|31/10/2026 19:30:00
|Chelsea 2 - 0 Manchester United
|31/10/2026 22:00:00
|Coventry 3 - 1 Sunderland
|31/10/2026 22:00:00
|Hull City 2 - 2 Ipswich
|31/10/2026 22:00:00
|Manchester City 0 - 1 Brighton
|31/10/2026 22:00:00
|Bournemouth 2 - 0 Leeds
|31/10/2026 22:00:00
|Brentford 2 - 0 Nottingham Forest
|01/11/2026 00:30:00
|Tottenham 2 - 0 Crystal Palace
|01/11/2026 03:00:00
|Aston Villa 1 - 1 Fulham
|01/11/2026 23:30:00
|Liverpool 0 - 1 Arsenal
Kết thúc
90'
Ngumoha vừa quăng chân đầu vòng cấm chưa thành công. Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
81'
HLV Iraola tăng cường hàng công với sự xuất hiện của Ngumoha và Koumas.
79'
Trận đấu nóng lên sau pha va chạm giữa Mac Allister và Odegaard. Madueke cùng Timber lập tức lao vào bảo vệ đồng đội.
68'
Arsenal liên tiếp có những pha phản công lợi hại nhưng Odegaard chưa thể tận dụng thành công.
65'
Barcola bứt tốc bên cánh phải rồi trả ngược cho Writz kết thúc. Tuy nhiên, hậu vệ Arsenal đã che chắn tốt.
53'
Liverpool vẫn đang tìm đường vào cầu môn Raya. Isak xâm nhập vòng cấm sút chân trái căng vọt xà.
Kết thúc hiệp 1
43'
Kerkez tạt đẹp vào từ cánh trái cho Mac Allister thoải mái đánh đầu sạt xà, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.
39'
Liverpool được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh trái. Florian Writz bước lên thực hiện cú cứa lòng dội xà ngang bật ra.
36'
Liverpool đang miệt mài tấn công tìm bàn gỡ. Isak xoay sở trong vòng cấm rồi dứt điểm chân trái đi sạt cột.
29'
Tzolis tác động khiến Gakpo ngã trong vòng cấm Arsenal nhưng không có penalty cho đội chủ nhà.
25'
Sau quả tạt vào của Tozlis, Madueke và Timber cố gắng dứt điểm ở cự ly gần chưa thành công.
21'
Sau khi bị dẫn bàn, Liverpool tràn lên tấn công với những tình huống khuấy đảo bên cánh trái của Barcola.
16'
Bàn thắng (0-1, Kai Havertz): Declan Rice thoát xuống cánh phải rồi căng ngang dọn cỗ cho Havertz đệm vào lưới trống mở tỷ số cho Pháo thủ thành London.
11'
Arsenal đang tỏ ra nhỉnh hơn trong khâu kiểm soát bóng nhưng gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành Alisson.
5'
Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao, tạo nên thế trận hấp dẫn. Cody Gakpo vừa kết thúc chìm bằng chân phải, bóng bay chệch khung thành.
23h30
Trận đấu bắt đầu.
22h30
21h30
21h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Szoboszlai, Frimpong, Ekitike và Victor Munoz vắng mặt vì chấn thương.
Arsenal: Buakyo Saka, Saliba và Calafiori chấn thương.