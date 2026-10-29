Arsenal có thể chào đón sự trở lại của 4 cầu thủ quan trọng chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Anfield cuối tuần này.

Christos Tzolis, Declan Rice, Mikel Merino và Noni Madueke hy vọng trở lại danh sách đăng ký thi đấu, sau khi vắng mặt ở trận thua sốc Fleetwood Town tại Cúp Liên đoàn Anh.

Tzolis phải nghỉ từ đầu tháng sau khi dính chấn thương gân kheo trong trận cầu giữa tuyển Hy Lạp và Hà Lan. Anh đang tích cực hồi phục, hướng tới mục tiêu có tên trên băng ghế dự bị tại Anfield.

Tzolis và Declan Rice có thể tái xuất cuối tuần này - Ảnh: Alamy

Arsenal khá lạc quan về khả năng ra sân của Rice, dù anh cảm thấy khó chịu ở gân kheo trong chiến thắng Everton 1-0.

Tiền vệ người Anh vốn không nằm trong kế hoạch sử dụng ở trận đấu vòng bốn gặp Fleetwood, nơi Arsenal thất bại trên chấm luân lưu.

Pháo thủ đang thận trọng điều tiết thời gian thi đấu của Rice sau mùa giải trước đầy khắc nghiệt, với tổng cộng 69 lần ra sân ở cấp CLB và ĐTQG.

Mikel Merino cũng vừa khỏi ốm. Cầu thủ người Tây Ban Nha đá chính trận gặp Everton và có thể được sử dụng ở vị trí tiền đạo nếu Kai Havertz cùng Viktor Gyokeres tịt ngòi.

Trong khi đó, Madueke gặp vấn đề ở cổ chân và Arsenal quyết định không mạo hiểm sử dụng anh trận gặp Fleetwood.

Bukayo Saka dự kiến phải nghỉ thi đấu vài tuần vì chấn thương cơ tứ đầu đùi trên sân Bayern Munich tuần trước.

Madueke sẽ thay Saka đảm nhiệm hành lang cánh phải quãng thời gian anh vắng mặt. Max Dowman cũng là một phương án khác cho vị trí trên.