Đội hình ra sân
Man City (4-2-3-1): Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, O’Reilly, Bouaddi, Anderson, Ndiaye, Foden, Doku, Haaland.
Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Sessegnon; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Muniz.
Bàn thắng: Anderson 57' - Muniz 16'
Kết thúc
90'
Hiệp hai chỉ có 3 phút bù giờ.
83'
Man City đang thi đấu khá bế tắc. Lúc này Enzo Fernandez mới được tung vào sân thay cho Bouaddi.
76'
Sau tình huống phạt góc của Fulham, Muniz đánh đầu khá nguy hiểm.
65'
Haaland chuyền ngược cho Anderson lao vào đá bồi ngay. Tiếc rằng, bóng lại từ từ lăn ra ngoài.
57'
Bàn thắng (1-1, Elliot Anderson): Sau tình huống dàn xếp phạt góc, Anderson đón lõng đầu vòng cấm rồi thực hiện pha bắt volley đẹp mắt tung lưới Fulham.
52'
Thế công của Man City chưa có dấu hiệu khởi sắc trong bối cảnh hàng thủ Fulham đang phòng ngự kín kẽ.
Kết thúc hiệp 1
41'
O'Reilly mồi bóng thuận lợi cho Haaland đá nối đầu vòng cấm. Tuy nhiên, điểm chạm của tiền đạo người Na Uy vẫn chưa tốt nên bóng đi hết đường biên ngang.
35'
Thêm cơ hội ngon ăn cho Haaland trong vòng cấm, nhưng tiền đạo người Na Uy lại dứt điểm quá cẩu thả.
31'
Fulham đang thi đấu tự tin với những đợt lên bóng hay bên cánh phải, khi Oscar Bobb liên tục làm khổ O'Reilly.
24'
Ndiaye tạt vào từ cánh phải cho Haaland dứt điểm cận thành. Leno đã bắt được nên dù tiền đạo người Na Uy có đẩy bóng qua vạch vôi ở nhịp chạm thứ hai thì bàn thắng không được công nhận, khi trọng tài xác định Haaland đã phạm lỗi.
16'
Bàn thắng (0-1, Rodrigo Muniz): Nhận đường chuyền thông minh từ Bobb, Muniz xử lý trong vòng cấm rồi cứa lòng chân phải hiểm hóc tung lưới Donnarumma.
7'
Haaland có cơ hội đầu tiên trong vòng cấm từ đường kiến tạo của Foden. Tuy nhiên, cú sút cuối cùng bị trung vệ Fulham cản phá.
5'
Khá ngạc nhiên khi đội khách Fulham mới là những người nhập cuộc tốt hơn, với khả năng kiểm soát bóng vượt trội quãng 5 phút đầu.
19h30
Trận đấu bắt đầu.
19h
18h30
17h30
Thông tin lực lượng
Man City: Antoine Semenyo vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Marc Guehi gặp vấn đề ở hông.
Fulham: Tom Cairney đau đầu gối. Rodrigo Muniz có cơ hội đá chính sau khi ghi bàn vào lưới Newcastle.