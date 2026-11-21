Ndiaye tạt vào từ cánh phải cho Haaland dứt điểm cận thành. Leno đã bắt được nên dù tiền đạo người Na Uy có đẩy bóng qua vạch vôi ở nhịp chạm thứ hai thì bàn thắng không được công nhận, khi trọng tài xác định Haaland đã phạm lỗi.

Bàn thắng không được công nhận của Haaland - Ảnh: P.L