Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 7

07/11  17:00

HAGL 2-1 Hà Nội

FPT Play

07/11  18:00

Ninh Bình 2-1 Bắc Ninh

FPT Play

Hải Phòng 2-2 Sông Lam Nghệ An

FPT Play

07/11  19:15

 Công an Hà Nội 2-1 Công an TPHCM

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 10

07/11  19:30

 Leeds 1-0 Tottenham

FPT Play

07/11  22:00

 Arsenal 1-0 Hull City

FPT Play

Fulham 1-1 Newcastle

FPT Play

08/11  00:30

Nottingham vs Manchester City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 12

07/11  20:00

 Malaga 1-2 Racing Santander

On Football, SCTV15

07/11  22:15

 Espanyol 0-0 Deportivo

On Football, SCTV15

08/11  00:30

 Osasuna vs Bilbao

On Football, SCTV15

08/11  03:00

 Valencia vs Real Madrid

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 11

07/11  21:00

 Cagliari 1-0 Frosinone

MyTV
Torino 1-1 Lecce

MyTV

08/11  00:00

 Parma vs Bologna

MyTV

08/11  02:45

 AS Roma vs Sassuolo

MyTV

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 9

07/11  21:30

 Dortmund 2-1 Elversberg

Mainz 05 1-2 Bayern Munich

RB Leipzig 5-2 Augsburg

Paderborn 2-2 Frankfurt

08/11  00:30

Stuttgart vs Werder Bremen

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 10

08/11  01:00

 Auxerre vs Paris FC

On Sports News

08/11  03:05

 PSG vs Troyes

On Sports News
Kết quả bóng đá hôm nay được cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác từ các giải đấu trong nước và quốc tế như V.League, Ngoại hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1.

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