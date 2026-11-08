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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 7
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07/11 17:00
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HAGL 2-1 Hà Nội
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FPT Play
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07/11 18:00
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Ninh Bình 2-1 Bắc Ninh
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FPT Play
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Hải Phòng 2-2 Sông Lam Nghệ An
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FPT Play
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07/11 19:15
|Công an Hà Nội 2-1 Công an TPHCM
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FPT Play
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 10
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07/11 19:30
|Leeds 1-0 Tottenham
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FPT Play
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07/11 22:00
|Arsenal 1-0 Hull City
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FPT Play
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Fulham 1-1 Newcastle
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FPT Play
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08/11 00:30
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Nottingham vs Manchester City
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 12
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07/11 20:00
|Malaga 1-2 Racing Santander
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On Football, SCTV15
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07/11 22:15
|Espanyol 0-0 Deportivo
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On Football, SCTV15
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08/11 00:30
|Osasuna vs Bilbao
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On Football, SCTV15
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08/11 03:00
|Valencia vs Real Madrid
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 11
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07/11 21:00
|Cagliari 1-0 Frosinone
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MyTV
|Torino 1-1 Lecce
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MyTV
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08/11 00:00
|Parma vs Bologna
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MyTV
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08/11 02:45
|AS Roma vs Sassuolo
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MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 9
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07/11 21:30
|Dortmund 2-1 Elversberg
|Mainz 05 1-2 Bayern Munich
|RB Leipzig 5-2 Augsburg
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Paderborn 2-2 Frankfurt
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08/11 00:30
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Stuttgart vs Werder Bremen
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 10
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08/11 01:00
|Auxerre vs Paris FC
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On Sports News
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08/11 03:05
|PSG vs Troyes
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On Sports News
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