Thẻ đỏ (Bentancur): Trận đấu nóng lên với những pha vào bóng nguy hiểm của Van Hecke rồi Bentancur. Luke Shaw phản ứng liền bị Bentancur húc đầu.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ đuổi tiền vệ người Uruguay ra khỏi sân. Trong khi Shaw và Van Hecke nhận thẻ vàng.

Những phút cuối Tottenham chỉ còn chơi với 10 người.