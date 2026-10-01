Đội hình ra sân
MU: Lammens; Yoro, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Amad; Cunha.
Tottenham: Kinsky; Gray, Senesi, Van Hecke, Udogie; Gallagher, Tonali, Bergvall; Savio, Solanke, Kudus.
Bàn thắng: Mbeumo 73' - Solanke 90'+2
Thẻ đỏ: Bentancur 77'
|Kết quả
|Vòng 6
|10/10/2026 18:30:00
|Arsenal 2 - 1 Leeds
|10/10/2026 21:00:00
|Aston Villa 2 - 2 Brentford
|10/10/2026 21:00:00
|Chelsea 5 - 1 Bournemouth
|10/10/2026 21:00:00
|Ipswich 2 - 1 Fulham
|10/10/2026 21:00:00
|Sunderland 0 - 2 Brighton
|10/10/2026 23:30:00
|Manchester United 1 - 1 Tottenham
Kết thúc
90'+2
Bàn thắng (1-1, Solanke): Tonali thoải mái tạt vào từ cánh trái để Solanke đè mặt Martinez đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho đội khách.
90'
Hiệp hai có 8 phút bù giờ.
85'
Mbeumo thoát xuống tốc độ nhưng cú đá cuối cùng không thắng được Kinsky.
77'
Thẻ đỏ (Bentancur): Trận đấu nóng lên với những pha vào bóng nguy hiểm của Van Hecke rồi Bentancur. Luke Shaw phản ứng liền bị Bentancur húc đầu.
Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ đuổi tiền vệ người Uruguay ra khỏi sân. Trong khi Shaw và Van Hecke nhận thẻ vàng.
Những phút cuối Tottenham chỉ còn chơi với 10 người.
73'
Bàn thắng (1-0, Mbeumo): Cunha chuyền cho Mbeumo xử lý hay trong vòng cấm, xoay người dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái đánh bại Kinsky mở tỷ số.
68'
Cú phá bóng của Maguire vô tình tạo điều kiện cho Savio lao xuống sút cận thành cực kỳ nguy hiểm.
63'
Thế công MU khởi sắc hơn. Bruno Fernandes vừa kết thúc ngay ngoài vòng cấm khá nguy hiểm.
59'
HLV Carrick tung Dalot, Zirkzee cùng Baleba vào sân.
51'
Lại là Savio kiến tạo thuận lợi cho Solanke đá nối cận thành vọt xà cực kỳ đáng tiếc.
48'
Savio băng lên tốc độ bên cánh trái rồi căng ngang vào trong buộc Luke Shaw phải phá ngay trên vạch vôi.
42'
Gallagher xâm nhập vòng cấm nhưng không thể dứt điểm dễ dàng trước áp lực của các hậu vệ áo đỏ.
33'
MU phản công nhanh. Mbeumo chọc khe cho Amad băng xuống sút chéo góc chưa thể khuất phục thủ thành Kinsky.
26'
Sau hơn nửa giờ thi đấu, MU với bắt nhịp với cuộc chơi và tấn công sòng phẳng trước đội khách.
20'
Tottenham dàn xếp tấn công ăn ý bên cánh trái. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng của Kudus lại đi sạt cột dọc.
15'
Tuyến tiền vệ MU đang thi đấu bị động và dễ dàng để mất bóng. Chính vì thế, khung thành Lammens thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động.
8'
Tottenham đang ép sân mạnh mẽ, liên tục thắng trong các tình huống tranh chấp tay đôi với cầu thủ chủ nhà.
3'
Bergvall pressing rất nhanh khiến Mainoo mất bóng bên phần sân nhà. Tiếc rằng, cú đá của Solanke không thắng được phản xạ xuất sắc của Senne Lammens.
23h30
Trận đấu bắt đầu.
22h15
21h
Thông tin lực lượng
MU: Manuel Ugarte, De Ligt, Heaton, Sesko, Mazrzoui và Dorgu vắng mặt vì chấn thương. Amad Diallo cùng Baleba sẵn sàng xung trận.
Tottenham: Dejan Kulusevski, Xavi Simons, Wilson Odobert, Mudryk và Pedro Porro chấn thương. Khả năng ra sân của Micky van de Ven và Paul van Hecke còn bỏ ngỏ.