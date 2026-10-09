Tương lai Michael Carrick có thể được định đoạt khi MU trở lại ngay sau dịp FIFA Days, với hai trận “đinh” Tottenham và Atletico.

Hai trận đấu, một chiếc ghế nóng

Khoảng thời gian 3 tuần nghỉ nhường sân cho các đội tuyển giúp Michael Carrick có dịp sửa chữa MU sau khởi đầu mùa giải mới đầy thất vọng.

Tuy nhiên, những buổi “tập chay” ấy sẽ nhanh chóng bị thay thế bằng sức ép khi Tottenham đến Old Trafford trong khuôn khổ vòng 6 Ngoại hạng Anh (23h ngày 10/10), tiếp đó là chuyến làm khách trên sân Atletico Madrid ở Champions League.

MU đối mặt lịch thi đấu nặng nề. Ảnh: MUFC

Tottenham đứng cuối Premier League, chỉ giành 2 điểm sau 5 vòng. Đội bóng của Roberto De Zerbi chưa biết thắng, nhưng MU cũng chỉ thắng 1 trận.

Đây là cuộc gặp giữa hai tập thể đang rất cần kết quả tích cực để thoát khỏi bầu không khí nặng nề.

Với Carrick, vị trí của đối thủ khiến yêu cầu chiến thắng càng trở nên cấp thiết. MU khó viện dẫn lý do nếu tiếp tục mất điểm trên sân nhà trước đội cuối bảng.

Một thất bại có thể khiến những hoài nghi về năng lực dẫn dắt của ông chuyển thành đòi hỏi thay đổi.

Việc chỉ giành 5 điểm sau 5 vòng phản ánh khởi đầu đáng thất vọng, hoàn toàn trái ngược với giai đoạn Carrick tạm quyền và đưa CLB giành quyền trở lại sân chơi Champions League.

MU ghi 8 bàn, nhưng 5 trong số đó đến từ trận thắng Ipswich. Ở 4 trận còn lại, Bruno Fernandes và các đồng đội chỉ ghi 3 bàn, cho thấy khả năng tấn công thiếu ổn định.

Điều khiến người hâm mộ MU lo lắng hơn là việc đội nhà không bảo vệ được lợi thế. “Quỷ đỏ” hai lần dẫn Everton rồi hòa 2-2. Tại League Cup, đội của Carrick có lợi thế 2-0 trước Brighton nhưng thua 2-3 và bị loại.

Có thể nói, vấn đề của Carrick bao gồm cả cách điều hành trận đấu khi đội đang nắm quyền chủ động, chứ không chỉ là khi bị đối thủ đẩy vào thế khó. Họ thua Man City khi đá hơn người trong 2/3 thời gian.

Tottenham là cơ hội giải tỏa, còn Atletico sẽ kiểm nghiệm giá trị của sự hồi phục. Thắng Spurs chưa đủ bảo đảm MU đã sửa được những điểm yếu; chuyến đi Madrid đòi hỏi tổ chức, kỷ luật và khả năng chịu áp lực cao hơn.

Sức ép với Carrick là rất lớn. Ảnh: MUFC

Carrick cần hàng công có chuyển động rõ ràng, thay vì nhiều cầu thủ cùng lùi nhận bóng. Khi thiếu người chạy sau lưng hàng thủ, Bruno Fernandes khó tìm đường chuyền quyết định, còn đội dễ mắc kẹt với những pha phối hợp ngoài vòng cấm.

Trước Atletico, sai sót trong triển khai bóng hoặc khoảng trống sau khi mất bóng đều có thể bị trừng phạt. Nếu MU chơi bạc nhược ở cả hai trận, sức ép lên Carrick sẽ tăng mạnh. Dù giới lãnh đạo nói về sự tin tưởng, nhưng đây có thể là bước ngoặt của nhiệm kỳ.

Nhiều chướng ngại vật

Thử thách không kết thúc tại Madrid. MU còn gặp Leeds, Como, Bournemouth, Chelsea, Roma và Aston Villa trước đợt FIFA Days thứ hai trong mùa giải (9-17/11). Tổng cộng là 8 trận trong 30 ngày, có thể bào mòn thể lực của các cầu thủ và sự ổn định.

Sau Atletico, MU tiếp tục làm khách Leeds rồi Como - một hiện tượng thú vị của Serie A và bóng đá châu Âu, do Cesc Fabregas dẫn dắt.

Ba chuyến đi liên tiếp thu hẹp thời gian tập luyện, trong khi mỗi đối thủ yêu cầu cách tiếp cận khác nhau. Carrick phải vừa chuẩn bị chiến thuật, vừa quản lý thể lực.

MU chưa có được sự ổn định cần thiết. Ảnh: MUFC

Como sẽ là thử thách không kém bất kỳ đối thủ lớn nào. Đội bóng của Fabregas thắng Leipzig 4-1 trong trận ra mắt Champions League, đủ để cảnh báo MU về chất lượng của một đối thủ chưa quen thuộc.

Bournemouth luôn đáng gờm vì có thể khiến MU phải trả giá khi đội hình mất cân bằng. Trở lại Old Trafford sau chuỗi sân khách là một thuận lợi, nhưng Carrick cần bảo đảm các cầu thủ còn đủ sức duy trì cường độ trước đối thủ đang cố gắng thoát khỏi cái bóng của Andoni Iraola.

Chelsea tại Stamford Bridge, rồi Roma và Villa, tạo thành cụm 3 trận cuối đầy chông gai. Đây là lúc chiều sâu đội hình và những quyết định xoay vòng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.

Carrick cần chiến thắng ngay trước Tottenham, nhưng chiếc ghế của ông chỉ được bảo vệ bằng sự ổn định xuyên suốt. MU phải tạo cơ hội đều hơn, phòng ngự chắc hơn và biết giữ lợi thế.

Nếu những lỗi cũ tiếp diễn, FIFA Days tháng 11 có thể trở thành thời điểm CLB phải cân nhắc tương lai HLV.

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