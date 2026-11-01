Đội hình ra sân
MU: Lammens; Leny Yoro, Mazraoui, Harry Maguire, Diogo Dalot; Mainoo, Tielemans; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Mbeumo; Matheus Cunha.
Aston Villa: Zion Suzuki; Harwood-Bellis, Lindelof, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Goretzka; Alysson, McGinn, Manzambi; Nicolas Jackson.
Bàn thắng: Bruno Fernandes 15' (pen), Tielemans 44', Zirkzee 90'+2, Dorgu 90'+6 - Alysson 2', Jackson 4', McGinn 48' (pen), Goretzka 53'
|Kết quả vòng 10 Ngoại hạng Anh
|Vòng 10
|07/11/2026 03:00:00
|Everton 3 - 1 Coventry
|07/11/2026 19:30:00
|Leeds 1 - 0 Tottenham
|07/11/2026 22:00:00
|Fulham 1 - 1 Newcastle
|07/11/2026 22:00:00
|Arsenal 1 - 0 Hull City
|08/11/2026 00:30:00
|Nottingham Forest 3 - 1 Manchester City
|08/11/2026 21:00:00
|Sunderland 1 - 0 Chelsea
|08/11/2026 21:00:00
|Ipswich 1 - 2 Bournemouth
|08/11/2026 21:00:00
|Brighton 2 - 0 Brentford
|08/11/2026 21:00:00
|Crystal Palace 1 - 3 Liverpool
|08/11/2026 23:30:00
|Manchester United 4 - 4 Aston Villa
Kết thúc
90'+6
Bàn thắng (4-4, Patrick Dorgu): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái, Dorgu đánh đầu cận thành san hòa 4-4 ở phút bù giờ cuối cùng.
90'+2
Bàn thắng (3-4, Zirkzee): Dorgu leo biên trái rồi căng ngang dọn cỗ cho Zirkzee đá nối ngay tung lưới Suzzuki.
89'
Mason Mount phá bẫy việt vị lẻn xuống đá nối chân trái dội xà ngang khung thành Aston Villa.
83'
Thế công MU đang khá bế tắc trong bối cảnh nhiều cầu thủ xuống sức.
76'
Mbeumo thử vận may với cú đá đầu vòng cấm nhưng bóng không đi vào khung thành.
69'
Cắt được đường chuyền bên phần sân nhà của Suzuki, Cunha lao xuống kết thúc chân trái nhưng bóng đi hơi nhẹ.
66'
Để tăng cường hàng công, HLV Carrick tung thêm Mason Mount, Dorgu và Lacey vào sân.
61'
Bruno Fernandes dàn xếp đá phạt với Cunha nhưng quả cứa lòng cuối cuối cùng lại đưa bóng bay sạt cột.
53'
Bàn thắng (2-4, Leon Goretzka): Từ pha đá phạt của đội khách, Leny Yoro đánh đầu dội xà ngang khung thành nhà, tạo điều kiện cho Goretzka đệm cận thành vào lưới trống ghi bàn thứ 4.
48'
Bàn thắng (2-3, John McGinn): Ngay đầu hiệp hai, Dalot phạm lỗi với Alysson trong vòng cấm. Aston Villa được hưởng phạt đền.
Từ khoảng cách 11m, McGinn đánh lừa Lammens ghi bàn thứ 3 cho đội khách.
Kết thúc hiệp 1
44'
Bàn thắng (2-2, Tielemans): Mazraoui xâm nhập vòng cấm rồi trả ngược cho Tielemans tung cú sút căng bằng chân trái, đánh bại Suzuki quân bình tỷ số 2-2.
43'
Tielemans trao cơ hội tuyệt vời cho Amad Diallo lao lên bên cánh phải rồi cứa lòng ngay, nhưng không khuất phục được Suzuki.
37'
Amad Diallo rẽ bóng từ biên phải vào trong rồi cứa lòng chân trái sở trường, bóng bay sạt cột dọc.
28'
Quỷ đỏ đang vùng lên mạnh mẽ. Thủ môn Suzuki đang phải làm việc vất vả, cản phá những cú dứt điểm của Amad, Dalot hay Bruno.
22'
MU đang kiểm soát cuộc chơi. Matheus Cunha vừa cứa lòng chân phải kỹ thuật buộc Suzuki bay người cứu thua.
15'
Bàn thắng (1-2, Bruno Fernandes): Matheus Cunha bị Kamara phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
Từ khoảng cách 11m, Bruno Fernandes rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.
4'
Bàn thắng (0-2, Nicolas Jackson): Chưa hoàn hồn sau bàn thua đầu tiên, MU lập tức thủng lưới lần thứ hai, sau tình huống đá bồi dễ dàng của Jackson.
2'
Bàn thắng (0-1, Alysson): Aston Villa dàn xếp tấn công ấn tượng, bóng được đẩy sang bên phải cho Alysson kết thúc chìm qua chân Lammens mở tỷ số.
23h30
Trận đấu bắt đầu.
22h
21h30
21h
Thông tin lực lượng
MU: Luke Shaw, Dorgu, Ugarte, Rashford, Sesko và Baleba chấn thương. Lisandro Martinez bị treo giò.
Aston Villa: Matteo Ruggeri, Amadou Onana và Wan-Bissaka chấn thương.