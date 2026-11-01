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Zirkzee và Dorgu giải cứu MU - Ảnh: PL

Đội hình ra sân

MU: Lammens; Leny Yoro, Mazraoui, Harry Maguire, Diogo Dalot; Mainoo, Tielemans; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Mbeumo; Matheus Cunha.

Aston Villa: Zion Suzuki; Harwood-Bellis,  Lindelof, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Goretzka; Alysson, McGinn, Manzambi; Nicolas Jackson.

Bàn thắng: Bruno Fernandes 15' (pen), Tielemans 44', Zirkzee 90'+2, Dorgu 90'+6 - Alysson 2', Jackson 4', McGinn 48' (pen), Goretzka 53'

Kết quả vòng 10 Ngoại hạng Anh
Vòng 10
07/11/2026 03:00:00 Everton 3 - 1 Coventry
07/11/2026 19:30:00 Leeds 1 - 0 Tottenham
07/11/2026 22:00:00 Fulham 1 - 1 Newcastle
07/11/2026 22:00:00 Arsenal 1 - 0 Hull City
08/11/2026 00:30:00 Nottingham Forest 3 - 1 Manchester City
08/11/2026 21:00:00 Sunderland 1 - 0 Chelsea
08/11/2026 21:00:00 Ipswich 1 - 2 Bournemouth
08/11/2026 21:00:00 Brighton 2 - 0 Brentford
08/11/2026 21:00:00 Crystal Palace 1 - 3 Liverpool
08/11/2026 23:30:00 Manchester United 4 - 4 Aston Villa
09/11/2026 | 01:47

Kết thúc

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Hai đội tạo ra màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn - Ảnh: PL
Thu gọn
09/11/2026 | 01:45

90'+6

Bàn thắng (4-4, Patrick Dorgu): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái, Dorgu đánh đầu cận thành san hòa 4-4 ở phút bù giờ cuối cùng.

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Thu gọn
09/11/2026 | 01:44

90'+2

Bàn thắng (3-4, Zirkzee): Dorgu leo biên trái rồi căng ngang dọn cỗ cho Zirkzee đá nối ngay tung lưới Suzzuki.

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Zirkzee ghi bàn cho Quỷ đỏ - Ảnh: PL
Thu gọn
09/11/2026 | 01:20

89'

Mason Mount phá bẫy việt vị lẻn xuống đá nối chân trái dội xà ngang khung thành Aston Villa.

Thu gọn
09/11/2026 | 01:16

83'

Thế công MU đang khá bế tắc trong bối cảnh nhiều cầu thủ xuống sức.

Thu gọn
09/11/2026 | 01:08

76'

Mbeumo thử vận may với cú đá đầu vòng cấm nhưng bóng không đi vào khung thành.

Thu gọn
09/11/2026 | 01:00

69'

Cắt được đường chuyền bên phần sân nhà của Suzuki, Cunha lao xuống kết thúc chân trái nhưng bóng đi hơi nhẹ.

Thu gọn
09/11/2026 | 00:57

66'

Để tăng cường hàng công, HLV Carrick tung thêm Mason Mount, Dorgu và Lacey vào sân.

Thu gọn
09/11/2026 | 00:53

61'

Bruno Fernandes dàn xếp đá phạt với Cunha nhưng quả cứa lòng cuối cuối cùng lại đưa bóng bay sạt cột.

Thu gọn
09/11/2026 | 00:44

53'

Bàn thắng (2-4, Leon Goretzka): Từ pha đá phạt của đội khách, Leny Yoro đánh đầu dội xà ngang khung thành nhà, tạo điều kiện cho Goretzka đệm cận thành vào lưới trống ghi bàn thứ 4.

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Goretzka cũng có niềm vui - Ảnh: PL
Thu gọn
09/11/2026 | 00:38

48'

Bàn thắng (2-3, John McGinn): Ngay đầu hiệp hai, Dalot phạm lỗi với Alysson trong vòng cấm. Aston Villa được hưởng phạt đền.

Từ khoảng cách 11m, McGinn đánh lừa Lammens ghi bàn thứ 3 cho đội khách.

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McGinn ăn mừng bàn thắng - Ảnh: P.L
Thu gọn
09/11/2026 | 00:23

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 2-2 - Ảnh: MUFC
Thu gọn
09/11/2026 | 00:17

44'

Bàn thắng (2-2, Tielemans): Mazraoui xâm nhập vòng cấm rồi trả ngược cho Tielemans tung cú sút căng bằng chân trái, đánh bại Suzuki quân bình tỷ số 2-2.

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Tielemans xé lưới đội bóng cũ - Ảnh: P.L
Thu gọn
09/11/2026 | 00:15

43'

Tielemans trao cơ hội tuyệt vời cho Amad Diallo lao lên bên cánh phải rồi cứa lòng ngay, nhưng không khuất phục được Suzuki.

Thu gọn
09/11/2026 | 00:09

37'

Amad Diallo rẽ bóng từ biên phải vào trong rồi cứa lòng chân trái sở trường, bóng bay sạt cột dọc.

Thu gọn
08/11/2026 | 23:59

28'

Quỷ đỏ đang vùng lên mạnh mẽ. Thủ môn Suzuki đang phải làm việc vất vả, cản phá những cú dứt điểm của Amad, Dalot hay Bruno.

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Suzuki liên tục đối diện thử thách - Ảnh: P.L
Thu gọn
08/11/2026 | 23:55

22'

MU đang kiểm soát cuộc chơi. Matheus Cunha vừa cứa lòng chân phải kỹ thuật buộc Suzuki bay người cứu thua.

Thu gọn
08/11/2026 | 23:47

15'

Bàn thắng (1-2, Bruno Fernandes): Matheus Cunha bị Kamara phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Từ khoảng cách 11m, Bruno Fernandes rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

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Bruno Fernandes lập công trên chấm penalty - Ảnh: P.L
Thu gọn
08/11/2026 | 23:37

4'

Bàn thắng (0-2, Nicolas Jackson): Chưa hoàn hồn sau bàn thua đầu tiên, MU lập tức thủng lưới lần thứ hai, sau tình huống đá bồi dễ dàng của Jackson.

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Jackson nhân đôi cách biệt - Ảnh: P.L
Thu gọn
08/11/2026 | 23:33

2'

Bàn thắng (0-1, Alysson): Aston Villa dàn xếp tấn công ấn tượng, bóng được đẩy sang bên phải cho Alysson kết thúc chìm qua chân Lammens mở tỷ số.

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Alysson dứt điểm mở tỷ số - Ảnh: Premier League
Thu gọn
08/11/2026 | 23:33

23h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
08/11/2026 | 22:34

22h

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Đội hình ra sân MU vs Aston Villa
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08/11/2026 | 12:06

21h30

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MU vừa giành chiến thắng quan trọng ở Champions League giữa tuần - Ảnh: MUFC
Thu gọn
08/11/2026 | 12:05

21h

Thông tin lực lượng

MU: Luke Shaw, Dorgu, Ugarte, Rashford, Sesko và Baleba chấn thương. Lisandro Martinez bị treo giò.

Aston Villa: Matteo Ruggeri, Amadou Onana và Wan-Bissaka chấn thương.

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Cunha sẽ là niềm hy vọng của MU - Ảnh: P.L
Thu gọn