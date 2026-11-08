Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 7

08/11  19:15

 Thể Công vs Thanh Hóa

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 10

08/11  21:00

 Brighton vs Brentford

FPT Play
Crystal Palace vs Liverpool

FPT Play
Ipswich vs Bournemouth

FPT Play
Sunderland vs Chelsea

FPT Play

08/11  23:30

 MU vs Aston Villa

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA LA LIGA 2026/27 – VÒNG 12

08/11  20:00

 Elche vs Real Betis

On Football, SCTV15

08/11  22:15

 Sociedad vs Rayo Vallecano

On Football, SCTV15

09/11  00:30

 Celta Vigo vs Levante

SCTV22
Villarreal vs Getafe

(On Football, SCTV15)

09/11  03:00

 Atletico Madrid vs Barcelona

On Football, SCTV15

 VĐQG ITALIA SERIE A 2026/27 – VÒNG 11

08/11  18:30

 Napoli vs Lazio

MyTV

08/11  21:00

 Genoa vs AC Milan

MyTV
Monza vs Atalanta

MyTV

09/11  00:00

 Inter Milan vs Como

MyTV

09/11  02:45

 Fiorentina vs Juventus

MyTV

VĐQG ĐỨC BUNDESLIGA 2026/27 – VÒNG 9

08/11  21:30

 Cologne vs Leverkusen

08/11  23:30

 Freiburg vs Union Berlin

09/11  01:30

 Hoffenheim vs Schalke 04

VĐQG PHÁP LIGUE 1 2026/27 – VÒNG 10

08/11  21:00

 Rennes vs Lille

On Sports News

08/11  23:15

Angers vs Nice

Le Havre vs Lorient

Le Mans vs Monaco

On Sports +

Brest vs Lyon

On Sports News

09/11  02:45

 Lens vs Marseille

On Sports News

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 7

07/11  17:00

HAGL 2-1 Hà Nội

FPT Play

07/11  18:00

Ninh Bình 2-1 Bắc Ninh

FPT Play

Hải Phòng 2-2 Sông Lam Nghệ An

FPT Play

07/11  19:15

 Công an Hà Nội 2-1 Công an TPHCM

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 10

07/11  19:30

 Leeds 1-0 Tottenham

FPT Play

07/11  22:00

 Arsenal 1-0 Hull City

FPT Play

Fulham 1-1 Newcastle

FPT Play

08/11  00:30

Nottingham 3-1 Manchester City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 12

07/11  20:00

 Malaga 1-2 Racing Santander

On Football, SCTV15

07/11  22:15

 Espanyol 0-0 Deportivo

On Football, SCTV15

08/11  00:30

 Osasuna 1-1 Bilbao

On Football, SCTV15

08/11  03:00

 Valencia 0-3 Real Madrid

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 11

07/11  21:00

 Cagliari 1-0 Frosinone

MyTV
Torino 1-1 Lecce

MyTV

08/11  00:00

 Parma 1-2 Bologna

MyTV

08/11  02:45

 AS Roma 3-0 Sassuolo

MyTV

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 9

07/11  21:30

 Dortmund 2-1 Elversberg

Mainz 05 1-2 Bayern Munich

RB Leipzig 5-2 Augsburg

Paderborn 2-2 Frankfurt

08/11  00:30

Stuttgart 1-0 Werder Bremen

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 10

08/11  01:00

 Auxerre 0-1 Paris FC

On Sports News

08/11  03:05

 PSG 1-0 Troyes

On Sports News

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật liên tục, bao gồm các giải trong nước và quốc tế như V.League, Ngoại hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 và các giải đấu của bóng đá Việt Nam.

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