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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 7
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08/11 19:15
|Thể Công vs Thanh Hóa
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FPT Play
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 10
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08/11 21:00
|Brighton vs Brentford
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FPT Play
|Crystal Palace vs Liverpool
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FPT Play
|Ipswich vs Bournemouth
|
FPT Play
|Sunderland vs Chelsea
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FPT Play
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08/11 23:30
|MU vs Aston Villa
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA LA LIGA 2026/27 – VÒNG 12
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08/11 20:00
|Elche vs Real Betis
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On Football, SCTV15
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08/11 22:15
|Sociedad vs Rayo Vallecano
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On Football, SCTV15
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09/11 00:30
|Celta Vigo vs Levante
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SCTV22
|Villarreal vs Getafe
(On Football, SCTV15)
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09/11 03:00
|Atletico Madrid vs Barcelona
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA SERIE A 2026/27 – VÒNG 11
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08/11 18:30
|Napoli vs Lazio
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MyTV
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08/11 21:00
|Genoa vs AC Milan
|
MyTV
|Monza vs Atalanta
|
MyTV
|
09/11 00:00
|Inter Milan vs Como
|
MyTV
|
09/11 02:45
|Fiorentina vs Juventus
|
MyTV
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VĐQG ĐỨC BUNDESLIGA 2026/27 – VÒNG 9
|
08/11 21:30
|Cologne vs Leverkusen
|
08/11 23:30
|Freiburg vs Union Berlin
|
09/11 01:30
|Hoffenheim vs Schalke 04
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VĐQG PHÁP LIGUE 1 2026/27 – VÒNG 10
|
08/11 21:00
|Rennes vs Lille
|
On Sports News
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08/11 23:15
|
Angers vs Nice
|
Le Havre vs Lorient
|
Le Mans vs Monaco
|
On Sports +
|
Brest vs Lyon
|
On Sports News
|
09/11 02:45
|Lens vs Marseille
|
On Sports News
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 7
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07/11 17:00
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HAGL 2-1 Hà Nội
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FPT Play
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07/11 18:00
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Ninh Bình 2-1 Bắc Ninh
|
FPT Play
|
Hải Phòng 2-2 Sông Lam Nghệ An
|
FPT Play
|
07/11 19:15
|Công an Hà Nội 2-1 Công an TPHCM
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 10
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07/11 19:30
|Leeds 1-0 Tottenham
|
FPT Play
|
07/11 22:00
|Arsenal 1-0 Hull City
|
FPT Play
|
Fulham 1-1 Newcastle
|
FPT Play
|
08/11 00:30
|
Nottingham 3-1 Manchester City
|
FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 12
|
07/11 20:00
|Malaga 1-2 Racing Santander
|
On Football, SCTV15
|
07/11 22:15
|Espanyol 0-0 Deportivo
|
On Football, SCTV15
|
08/11 00:30
|Osasuna 1-1 Bilbao
|
On Football, SCTV15
|
08/11 03:00
|Valencia 0-3 Real Madrid
|
On Football, SCTV15
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 11
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07/11 21:00
|Cagliari 1-0 Frosinone
|
MyTV
|Torino 1-1 Lecce
|
MyTV
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08/11 00:00
|Parma 1-2 Bologna
|
MyTV
|
08/11 02:45
|AS Roma 3-0 Sassuolo
|
MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 9
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07/11 21:30
|Dortmund 2-1 Elversberg
|Mainz 05 1-2 Bayern Munich
|RB Leipzig 5-2 Augsburg
|
Paderborn 2-2 Frankfurt
|
08/11 00:30
|
Stuttgart 1-0 Werder Bremen
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 10
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08/11 01:00
|Auxerre 0-1 Paris FC
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On Sports News
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08/11 03:05
|PSG 1-0 Troyes
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On Sports News
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật liên tục, bao gồm các giải trong nước và quốc tế như V.League, Ngoại hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 và các giải đấu của bóng đá Việt Nam.