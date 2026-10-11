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Trận cầu hấp dẫn khép lại với tỷ số hòa 1-1 - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

MU: Lammens; Yoro, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Amad; Cunha.

Tottenham: Kinsky; Gray, Senesi, Van Hecke, Udogie; Gallagher, Tonali, Bergvall; Savio, Solanke, Kudus.

Bàn thắng: Mbeumo 73' - Solanke 90'+2

Thẻ đỏ: Bentancur 77'

Kết quả
Vòng 6
10/10/2026 18:30:00 Arsenal 2 - 1 Leeds
10/10/2026 21:00:00 Aston Villa 2 - 2 Brentford
10/10/2026 21:00:00 Chelsea 5 - 1 Bournemouth
10/10/2026 21:00:00 Ipswich 2 - 1 Fulham
10/10/2026 21:00:00 Sunderland 0 - 2 Brighton
10/10/2026 23:30:00 Manchester United 1 - 1 Tottenham
11/10/2026 | 01:38

Kết thúc

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Hai đội chia điểm tại Old Trafford - Ảnh: P.L
Thu gọn
11/10/2026 | 01:37

90'+2

Bàn thắng (1-1, Solanke): Tonali thoải mái tạt vào từ cánh trái để Solanke đè mặt Martinez đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

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Solanke đánh đầu gỡ hòa - Ảnh: P.L
Thu gọn
11/10/2026 | 01:17

90'

Hiệp hai có 8 phút bù giờ.

Thu gọn
11/10/2026 | 01:12

85'

Mbeumo thoát xuống tốc độ nhưng cú đá cuối cùng không thắng được Kinsky.

Thu gọn
11/10/2026 | 01:07

77'

Thẻ đỏ (Bentancur): Trận đấu nóng lên với những pha vào bóng nguy hiểm của Van Hecke rồi Bentancur. Luke Shaw phản ứng liền bị Bentancur húc đầu.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ đuổi tiền vệ người Uruguay ra khỏi sân. Trong khi Shaw và Van Hecke nhận thẻ vàng.

Những phút cuối Tottenham chỉ còn chơi với 10 người.

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Bentancur bị đuổi khỏi sân - Ảnh: P.L
Thu gọn
11/10/2026 | 01:02

73'

Bàn thắng (1-0, Mbeumo): Cunha chuyền cho Mbeumo xử lý hay trong vòng cấm, xoay người dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái đánh bại Kinsky mở tỷ số.

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Mbeumo tỏa sáng đúng lúc - Ảnh: P.L
Thu gọn
11/10/2026 | 00:55

68'

Cú phá bóng của Maguire vô tình tạo điều kiện cho Savio lao xuống sút cận thành cực kỳ nguy hiểm.

Thu gọn
11/10/2026 | 00:50

63'

Thế công MU khởi sắc hơn. Bruno Fernandes vừa kết thúc ngay ngoài vòng cấm khá nguy hiểm.

Thu gọn
11/10/2026 | 00:47

59'

HLV Carrick tung Dalot, Zirkzee cùng Baleba vào sân.

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Baleba có trận ra mắt MU
Thu gọn
11/10/2026 | 00:38

51'

Lại là Savio kiến tạo thuận lợi cho Solanke đá nối cận thành vọt xà cực kỳ đáng tiếc.

Thu gọn
11/10/2026 | 00:37

48'

Savio băng lên tốc độ bên cánh trái rồi căng ngang vào trong buộc Luke Shaw phải phá ngay trên vạch vôi.

Thu gọn
11/10/2026 | 00:14

42'

Gallagher xâm nhập vòng cấm nhưng không thể dứt điểm dễ dàng trước áp lực của các hậu vệ áo đỏ.

Thu gọn
11/10/2026 | 00:04

33'

MU phản công nhanh. Mbeumo chọc khe cho Amad băng xuống sút chéo góc chưa thể khuất phục thủ thành Kinsky.

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Mbeumo chưa tạo được ảnh hưởng trên hàng công MU - Ảnh: P.L
Thu gọn
11/10/2026 | 00:00

26'

Sau hơn nửa giờ thi đấu, MU với bắt nhịp với cuộc chơi và tấn công sòng phẳng trước đội khách.

Thu gọn
10/10/2026 | 23:50

20'

Tottenham dàn xếp tấn công ăn ý bên cánh trái. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng của Kudus lại đi sạt cột dọc.

Thu gọn
10/10/2026 | 23:45

15'

Tuyến tiền vệ MU đang thi đấu bị động và dễ dàng để mất bóng. Chính vì thế, khung thành Lammens thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động.

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Các cầu thủ MU thất thế trong các tình huống tranh chấp tay đôi - Ảnh: P.L
Thu gọn
10/10/2026 | 23:38

8'

Tottenham đang ép sân mạnh mẽ, liên tục thắng trong các tình huống tranh chấp tay đôi với cầu thủ chủ nhà.

Thu gọn
10/10/2026 | 23:35

3'

Bergvall pressing rất nhanh khiến Mainoo mất bóng bên phần sân nhà. Tiếc rằng, cú đá của Solanke không thắng được phản xạ xuất sắc của Senne Lammens.

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Cú dứt điểm của Solanke - Ảnh: Premier League
Thu gọn
10/10/2026 | 23:35

23h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
10/10/2026 | 22:25

22h15

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Đội hình ra sân MU vs Tottenham
Thu gọn
10/10/2026 | 02:39

21h

Thông tin lực lượng

MU: Manuel Ugarte, De Ligt, Heaton, Sesko, Mazrzoui và Dorgu vắng mặt vì chấn thương. Amad Diallo cùng Baleba sẵn sàng xung trận.

Tottenham: Dejan Kulusevski, Xavi Simons, Wilson Odobert, Mudryk và Pedro Porro chấn thương. Khả năng ra sân của Micky van de Ven và Paul van Hecke còn bỏ ngỏ.

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Trận thư hùng dự báo nhiều bàn thắng - Ảnh: TNT Sports
Thu gọn