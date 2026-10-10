Video highlights Nam Định 1-1 Ninh Bình:

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Hai CLB Nam Định và Ninh Bình cầm chân nhau 1-1 trong trận derby hấp dẫn trên sân Thiên Trường. Hai đội nhập cuộc quyết liệt, tạo thế trận giằng co nhưng không có bàn thắng trong hiệp một.

Mạnh Quỳnh giúp Nam Định thoát thua Ninh Bình - Ảnh: L.T

Sang hiệp hai, Ninh Bình bất ngờ tăng tốc. Phút 48, Quốc Việt sút bóng dội cột dọc khung thành Nam Định. Đến phút 57, tiền đạo này kiến tạo thuận lợi để Hoàng Đức dứt điểm mở tỷ số cho đội khách.

Bị dẫn bàn, Nam Định đẩy cao đội hình tấn công. Phút 73, sau tình huống đánh đầu của Tuấn Hải, Mạnh Quỳnh nhanh chân đá bồi, đánh bại thủ môn Văn Lâm, quân bình tỷ số 1-1.

Những phút cuối, hai đội đều nỗ lực tìm bàn quyết định nhưng bất thành. Chung cuộc, Nam Định và Ninh Bình chia điểm trong trận derby kịch tính.

Ghi bàn:

Ninh Bình: Hoàng Đức (57')

Nam Định: Mạnh Quỳnh (73')

Đội hình xuất phát Nam Định vs Ninh Bình

Nam Định: Nguyên Mạnh (26), Văn Tới (5), Ngọc Sơn (27), Felix Junior (93), Tyler James (20), Caico Cesar (10), Romulo (72), Văn Vũ (28), Ti Phông (39), Tuấn Hải (90), Văn Đạt (19).

Ninh Bình: Văn Lâm (1), Tiến Anh (86), Thái Bình (2), Lucas Henrique (96), Martins Romeu (55), Đức Chiến (7), Lê Phát (16), Ngọc Mỹ (Hoàng Đức 46'), Fred Friday (5), Quốc Việt (99), Lucao (9).