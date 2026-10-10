Video highlights Nam Định 1-1 Ninh Bình:
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Hai CLB Nam Định và Ninh Bình cầm chân nhau 1-1 trong trận derby hấp dẫn trên sân Thiên Trường. Hai đội nhập cuộc quyết liệt, tạo thế trận giằng co nhưng không có bàn thắng trong hiệp một.
Sang hiệp hai, Ninh Bình bất ngờ tăng tốc. Phút 48, Quốc Việt sút bóng dội cột dọc khung thành Nam Định. Đến phút 57, tiền đạo này kiến tạo thuận lợi để Hoàng Đức dứt điểm mở tỷ số cho đội khách.
Bị dẫn bàn, Nam Định đẩy cao đội hình tấn công. Phút 73, sau tình huống đánh đầu của Tuấn Hải, Mạnh Quỳnh nhanh chân đá bồi, đánh bại thủ môn Văn Lâm, quân bình tỷ số 1-1.
Những phút cuối, hai đội đều nỗ lực tìm bàn quyết định nhưng bất thành. Chung cuộc, Nam Định và Ninh Bình chia điểm trong trận derby kịch tính.
Ghi bàn:
Ninh Bình: Hoàng Đức (57')
Nam Định: Mạnh Quỳnh (73')
Đội hình xuất phát Nam Định vs Ninh Bình
Nam Định: Nguyên Mạnh (26), Văn Tới (5), Ngọc Sơn (27), Felix Junior (93), Tyler James (20), Caico Cesar (10), Romulo (72), Văn Vũ (28), Ti Phông (39), Tuấn Hải (90), Văn Đạt (19).
Ninh Bình: Văn Lâm (1), Tiến Anh (86), Thái Bình (2), Lucas Henrique (96), Martins Romeu (55), Đức Chiến (7), Lê Phát (16), Ngọc Mỹ (Hoàng Đức 46'), Fred Friday (5), Quốc Việt (99), Lucao (9).
90'+5
Nam Định phản công nhanh, Tuấn Hải liên tục đảo chân làm động tác giả trước khi thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt ở sát vòng cấm địa. Thủ môn Văn Lâm đã bị đánh bại nhưng quá tiếc cho Nam Định khi trái bóng đi chệch cột dọc khung thành Ninh Bình chỉ tấc gang. Trận đấu kết thúc ngay sau đó.
90+2
Thêm một pha dứt điểm nữa của Mạnh Quỳnh nhưng lần này Văn Lâm làm chủ tình hình.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
84'
Cầu thủ vào sân trong hiệp hai Bảo Toàn thực hiện pha dứt điểm nhắm vào góc cao khiến CĐV Nam Định thót tim khi trái bóng đi sát sạt khung thành Nguyên Mạnh.
73'
Mạnh Quỳnh gỡ hòa 1-1 cho Nam Định
Từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội, Tuấn Hải đánh đầu đưa bóng đập người Tiến Anh rồi tìm đến vị trí của Mạnh Quỳnh. Cựu cầu thủ SLNA không bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới Văn Lâm ở cự ly gần.
71'
Tiền đạo Tuấn Hải có pha solo vượt qua ba cầu thủ Ninh Bình trước khi dứt điểm bằng chân trái, cựu tuyển thủ Việt Nam hụt siêu phẩm khi trái bóng đi chệch cột dọc Văn Lâm chỉ gang tấc.
57'
Hoàng Đức khai thông bế tắc
Quốc Việt băng lên bên cánh trái, nỗ lực trả bóng ra được Hoàng Đức tận dụng triệt để bằng pha dứt điểm tinh tế đánh bại Nguyên Mạnh, mở tỷ số cho đội khách Ninh Bình FC.
55'
Sự xuất hiện của Hoàng Đức mang đến làn gió mới trong lối chơi của Ninh Bình FC. Thêm một cơ hội ngon ăn dành cho Quốc Việt nhưng pha bẻ lòng của tiền đạo U23 Việt Nam đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Nguyên Mạnh.
47'
Cột dọc cứu thua cho Nam Định
Tiền đạo Quốc Việt đột phá rồi tung cú sút căng, thủ môn Nguyên Mạnh đã đứng chôn chân nhưng may cho Nam Định khi trái bóng đập cột dọc bật ra.
46'
HLV Chu Đình Nghiêm quyết định tung tiền vệ Hoàng Đức vào sân ngay đầu hiệp hai.
Hết hiệp một
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
45'
Ngọc Sơn vượt qua hậu vệ Ninh Bình bên cánh phải, anh tạt bóng bổng để Lâm Ti Phông lắc đầu đẹp măt. Thủ môn Văn Lâm đã bị đánh bại nhưng may cho đội khách khi trái bóng đi sát sạt mép trên xà ngang khung thành.
38'
Việc thiếu vắng Xuân Son khiến sức mạnh trên hàng công của Nam Định bị suy giảm đáng kể, trong khi Hoàng Đức ngồi dự bị làm ảnh hưởng đến sự sáng tạo trong lối chơi của Ninh Bình FC.
33'
Thủ môn Đặng Văn Lâm cần tới hai nhịp mới làm chủ tình hình từ pha căng ngang bên cánh phải của cầu thủ Nam Định.
22'
Những phút vừa qua trận đấu trôi đi với diễn biến khá chậm nên có ít tình huống nguy hiểm xuất hiện trước khung thành đôi bên.
13'
Thủ môn Nguyên Mạnh đứng chôn chân nhưng may mắn đứng về Nam Định khi cú sút xa của cầu thủ Ninh Bình đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
9'
Các học trò của HLV Vũ Hồng Việt chơi quyết tâm trong khi đội bóng đến từ Cố đô Hoa Lư cũng cho thấy sự máu lửa của mình.
3'
Thiếu vắng tiền đạo chủ lực Xuân Son vì chấn thương nhưng Nam Định nhập cuộc đầy quyết tâm để tìm kiếm chiến thắng thứ hai ở mùa giải năm nay. Ngọc Sơn của Nam Định là cầu thủ có được pha dứt điểm đầu tiên trong trận đấu này.
18h00
Trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bóng bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h40
17h00
Nam Định chịu áp lực lớn sau thất bại 0-3 trước Đà Nẵng ở vòng trước. Tiếp đón Ninh Bình trên sân Thiên Trường, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt buộc phải giành kết quả tích cực để tránh tụt lại trong cuộc đua vô địch.
Trong khi đó, Ninh Bình đang hưng phấn với hai chiến thắng liên tiếp. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng CAHN.