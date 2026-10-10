Video highlights HAGL 3-0 Đà Nẵng
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HAGL nhập cuộc chủ động trước Đà Nẵng nhưng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự chặt chẽ của đối thủ. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 39, khi Quế Ngọc Hải để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến đội khách chịu phạt đền. Trên chấm 11m, Luann Augusto đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng, mở tỷ số cho đội bóng phố Núi.
Sang hiệp hai, HAGL tiếp tục chơi áp đảo và liên tiếp ghi bàn. Phút 54, Basilo nhân đôi cách biệt trước khi Jacintho Ferreira nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 65.
Đến phút 73, Lucas đưa bóng vào lưới Đà Nẵng nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Chung cuộc, HAGL giành chiến thắng 3-0, qua đó giải tỏa áp lực sau khởi đầu thất vọng tại V-League.
Ghi bàn:
HAGL: Luaan Augusto (39' pen), Robson Alves (54'), Jacintho Lucas (65')
Đội hình xuất phát HAGL vs Đà Nẵng
HAGL: Trung Kiên, Châu Phi, Quang Huy, Basilo, Thanh Sơn, Jacintho Lucas, Luann Boy, Gia Bảo, Vĩnh Nguyên, Thanh Long, Robson Reis.
Đà Nẵng: Bùi Tiến Dũng, Moteira, Rebori, Ngọc Hải, Việt Hoàng, Hồng Phúc, Joe Pissona, Ivan Saponjic, Nguyên Hoàng, Văn Long, Minh Quang.
90'+3
Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 dành cho HAGL trước Đà Nẵng. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đội bóng phố Núi ở mùa giải năm nay.
82'
Đội bóng sông Hàn vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Trung Kiên.
73'
Jacintho Lucas lại dứt điểm tung lưới Đà Nẵng tuy nhiên trước đó đã có lỗi việt vị của cầu thủ HAGL.
65'
HAGL nâng tỷ số lên 3-0
Hàng phòng ngự của Đà Nẵng tiếp tục chơi sơ hở, Gia Bảo kiến tạo như "dọn cỗ" để Jacintho Lucas thoải mái khống chế rồi dứt điểm tung lưới Bùi Tiến Dũng lần thứ ba.
62'
Suýt chút nữa Đà Nẵng nhận bàn thua thứ ba khi Jacintho Lucas xoay người dứt điểm đưa bóng đi "liếm" mép ngoài cột dọc khung thành Bùi Tiến Dũng.
54'
HAGL ghi bàn gây tranh cãi
Từ tình huống cố định bên cánh phải của HAGL, Vĩnh Nguyên treo bóng về phía cột xa để đồng đội đánh đầu trả bóng ra. Hậu vệ Robson Alves Reis chớp cơ hội dứt điểm tung lưới Bùi Tiến Dũng lần thứ hai trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ cầu thủ Đà Nẵng.
Các cầu thủ đội khách và BHL đội bóng sông Hàn cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang, tuy nhiên tổ trọng tài và VAR xác định bàn thắng hợp lệ cho HAGL.
49'
Bùi Tiến Dũng hoàn toàn bó tay nhưng may mắn vẫn đứng về phía đội khách Đà Nẵng khi được cột dọc cứu từ cú dứt điểm chéo góc của cầu thủ HAGL.
47'
Hàng thủ Đà Nẵng mắc sai lầm để mất bóng vào chân Luaan Augusto. Ngoại binh của HAGL sút bóng rất căng và hiểm hóc từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Bùi Tiến Dũng bay người cản phá chịu phạt góc.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà HAGL.
39'
Quế Ngọc Hải mắc lỗi, HAGL mở tỷ số
Trọng tài Ngô Duy Lân cho HAGL được hưởng phạt đền sau khi trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải để tay chạm bóng trong vòng cấm trong lúc làm rào chắn pha đá phạt của cầu thủ HAGL. Trên chấm 11m, Luaan Augusto Xavier Boy đánh lừa thủ môn Bùi Tiến Dũng mở tỷ số cho đội chủ nhà.
32'
Matias Fracchia Moreira của SHB Đà Nẵng đáp trả bằng cú sút phạt hàng rao đưa bóng đi chìm nhắm đến góc thấp, tuy nhiên thủ thành Trung Kiên chơi cảnh giác.
28'
Quãng thời gian vừa qua diễn ra khá tẻ nhạt, có quá ít cơ hội được cầu thủ đôi bên tạo ra về phía khung thành của nhau. Basilo của HAGL vừa có pha đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Bùi Tiến Dũng.
17'
Trận đấu bị gián đoạn để bác sĩ vào sân chăm sóc cho Thanh Sơn bên phía HAGL, sau pha truy cản của Quế Ngọc Hải.
12'
Đội bóng phố Núi đang là những người chủ động hơn trong việc tổ chức tấn công, trong khi đó các học trò của HLV Lê Đức Tuấn chơi kín kẽ.
4'
Trận đấu sớm diễn ra quyết liệt khi cầu thủ đôi bên tranh chấp không khoan nhượng.
17h00
Trọng tài chính Ngô Duy Lân thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
16h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai CLB bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
16h36
16h00
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