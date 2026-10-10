Trực tiếp bóng đá Nam Định vs Ninh Bình: Tuấn Hải đối đầu Hoàng Đức Trực tiếp bóng đá Nam Định vs Ninh Bình, thuộc khuôn khổ vòng 3 LPBank V-League 2026/27, sân Thiên Trường, lúc 18h hôm nay (10/10).

Video highlights HAGL 3-0 Đà Nẵng

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HAGL nhập cuộc chủ động trước Đà Nẵng nhưng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự chặt chẽ của đối thủ. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 39, khi Quế Ngọc Hải để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến đội khách chịu phạt đền. Trên chấm 11m, Luann Augusto đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng, mở tỷ số cho đội bóng phố Núi.

HAGL thắng trận đầu tay - Ảnh: CLB

Sang hiệp hai, HAGL tiếp tục chơi áp đảo và liên tiếp ghi bàn. Phút 54, Basilo nhân đôi cách biệt trước khi Jacintho Ferreira nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 65.

Đến phút 73, Lucas đưa bóng vào lưới Đà Nẵng nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Chung cuộc, HAGL giành chiến thắng 3-0, qua đó giải tỏa áp lực sau khởi đầu thất vọng tại V-League.

Ghi bàn:

HAGL: Luaan Augusto (39' pen), Robson Alves (54'), Jacintho Lucas (65')

Đội hình xuất phát HAGL vs Đà Nẵng

HAGL: Trung Kiên, Châu Phi, Quang Huy, Basilo, Thanh Sơn, Jacintho Lucas, Luann Boy, Gia Bảo, Vĩnh Nguyên, Thanh Long, Robson Reis.

Đà Nẵng: Bùi Tiến Dũng, Moteira, Rebori, Ngọc Hải, Việt Hoàng, Hồng Phúc, Joe Pissona, Ivan Saponjic, Nguyên Hoàng, Văn Long, Minh Quang.