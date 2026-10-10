Video highlights HAGL 3-0 Đà Nẵng

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn  

HAGL nhập cuộc chủ động trước Đà Nẵng nhưng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự chặt chẽ của đối thủ. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 39, khi Quế Ngọc Hải để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến đội khách chịu phạt đền. Trên chấm 11m, Luann Augusto đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng, mở tỷ số cho đội bóng phố Núi.

hagl vs da nang 3.jpg
HAGL thắng trận đầu tay - Ảnh: CLB

Sang hiệp hai, HAGL tiếp tục chơi áp đảo và liên tiếp ghi bàn. Phút 54, Basilo nhân đôi cách biệt trước khi Jacintho Ferreira nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 65.

Đến phút 73, Lucas đưa bóng vào lưới Đà Nẵng nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Chung cuộc, HAGL giành chiến thắng 3-0, qua đó giải tỏa áp lực sau khởi đầu thất vọng tại V-League.

Ghi bàn:

HAGL: Luaan Augusto (39' pen), Robson Alves (54'), Jacintho Lucas (65')

Đội hình xuất phát HAGL vs Đà Nẵng

HAGL: Trung Kiên, Châu Phi, Quang Huy, Basilo, Thanh Sơn, Jacintho Lucas, Luann Boy, Gia Bảo, Vĩnh Nguyên, Thanh Long, Robson Reis.

Đà Nẵng: Bùi Tiến Dũng, Moteira, Rebori, Ngọc Hải, Việt Hoàng, Hồng Phúc, Joe Pissona, Ivan Saponjic, Nguyên Hoàng, Văn Long, Minh Quang. 

vong 3 vleague.jpg

10/10/2026 | 18:55

90'+3

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 dành cho HAGL trước Đà Nẵng. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đội bóng phố Núi ở mùa giải năm nay.

Thu gọn
10/10/2026 | 18:42

82'

Đội bóng sông Hàn vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Trung Kiên.

Thu gọn
10/10/2026 | 18:34

73'

Jacintho Lucas lại dứt điểm tung lưới Đà Nẵng tuy nhiên trước đó đã có lỗi việt vị của cầu thủ HAGL.

Thu gọn
10/10/2026 | 18:27

65'

HAGL nâng tỷ số lên 3-0

Hàng phòng ngự của Đà Nẵng tiếp tục chơi sơ hở, Gia Bảo kiến tạo như "dọn cỗ" để Jacintho Lucas thoải mái khống chế rồi dứt điểm tung lưới Bùi Tiến Dũng lần thứ ba.

Thu gọn
10/10/2026 | 18:24

62'

Suýt chút nữa Đà Nẵng nhận bàn thua thứ ba khi Jacintho Lucas xoay người dứt điểm đưa bóng đi "liếm" mép ngoài cột dọc khung thành Bùi Tiến Dũng.

Thu gọn
10/10/2026 | 18:17

54'

HAGL ghi bàn gây tranh cãi

Từ tình huống cố định bên cánh phải của HAGL, Vĩnh Nguyên treo bóng về phía cột xa để đồng đội đánh đầu trả bóng ra. Hậu vệ Robson Alves Reis chớp cơ hội dứt điểm tung lưới Bùi Tiến Dũng lần thứ hai trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ cầu thủ Đà Nẵng.

Các cầu thủ đội khách và BHL đội bóng sông Hàn cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang, tuy nhiên tổ trọng tài và VAR xác định bàn thắng hợp lệ cho HAGL.

Thu gọn
10/10/2026 | 18:10

49'

Bùi Tiến Dũng hoàn toàn bó tay nhưng may mắn vẫn đứng về phía đội khách Đà Nẵng khi được cột dọc cứu từ cú dứt điểm chéo góc của cầu thủ HAGL.

Thu gọn
10/10/2026 | 18:08

47'

Hàng thủ Đà Nẵng mắc sai lầm để mất bóng vào chân Luaan Augusto. Ngoại binh của HAGL sút bóng rất căng và hiểm hóc từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Bùi Tiến Dũng bay người cản phá chịu phạt góc.

Thu gọn
10/10/2026 | 17:50

Hết hiệp 1

Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà HAGL.

hagl vs da nang 5.jpg
Ảnh: HAGL
Thu gọn
10/10/2026 | 17:37

39'

Quế Ngọc Hải mắc lỗi, HAGL mở tỷ số

Trọng tài Ngô Duy Lân cho HAGL được hưởng phạt đền sau khi trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải để tay chạm bóng trong vòng cấm trong lúc làm rào chắn pha đá phạt của cầu thủ HAGL. Trên chấm 11m, Luaan Augusto Xavier Boy đánh lừa thủ môn Bùi Tiến Dũng mở tỷ số cho đội chủ nhà.

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2026/10/10/hagl-vs-da-nang-1-1677.jpg?width=0&s=uhtg4T1TU4WEWjl6aPOmCA
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2026/10/10/hagl-vs-da-nang-1-1677.jpg?width=0&s=uhtg4T1TU4WEWjl6aPOmCA
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2026/10/10/hagl-vs-da-nang-4-1678.jpg?width=0&s=gJD1hLfk4VFUHiMF-H34Jw
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2026/10/10/hagl-vs-da-nang-3-1682.jpg?width=0&s=dPB3wEb9tZXMsMadzlqMsA
Ảnh: HAGL
Thu gọn
10/10/2026 | 17:31

32'

Matias Fracchia Moreira của SHB Đà Nẵng đáp trả bằng cú sút phạt hàng rao đưa bóng đi chìm nhắm đến góc thấp, tuy nhiên thủ thành Trung Kiên chơi cảnh giác.

hagl vs da nang 7.jpg
Ảnh: HAGL
Thu gọn
10/10/2026 | 17:28

28'

Quãng thời gian vừa qua diễn ra khá tẻ nhạt, có quá ít cơ hội được cầu thủ đôi bên tạo ra về phía khung thành của nhau. Basilo của HAGL vừa có pha đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Bùi Tiến Dũng.

Thu gọn
10/10/2026 | 17:17

17'

Trận đấu bị gián đoạn để bác sĩ vào sân chăm sóc cho Thanh Sơn bên phía HAGL, sau pha truy cản của Quế Ngọc Hải.

Thu gọn
10/10/2026 | 17:13

12'

Đội bóng phố Núi đang là những người chủ động hơn trong việc tổ chức tấn công, trong khi đó các học trò của HLV Lê Đức Tuấn chơi kín kẽ.

hagl vs da nang 6.jpg
Ảnh: HAGL
Thu gọn
10/10/2026 | 17:04

4'

Trận đấu sớm diễn ra quyết liệt khi cầu thủ đôi bên tranh chấp không khoan nhượng.

Thu gọn
10/10/2026 | 17:00

17h00

Trọng tài chính Ngô Duy Lân thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.

Thu gọn
10/10/2026 | 16:55

16h55

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai CLB bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

Thu gọn
10/10/2026 | 16:35

16h36

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/10/10/hagl-vs-da-nang-1498.jpeg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/10/10/hagl-vs-da-nang-1-1499.jpeg
Đội hình xuất phát
Thu gọn
10/10/2026 | 16:00

16h00

HAGL đứng trước áp lực phải thắng Đà Nẵng ở vòng 3 V-League 2026/27, sau màn khởi đầu thất vọng với hai thất bại liên tiếp và hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm.

Đội bóng của bầu Đức đang trải qua giai đoạn khó khăn khi toàn thua ba trận trên mọi đấu trường, để lọt lưới tới 10 bàn. Tại V.League, HAGL lần lượt thất bại 0-4 trước Nam Định 0-3 trước Hải Phòng, qua đó chưa giành được điểm nào.

Thầy trò HLV Quang Trãi còn gặp bất lợi khi phải tiếp tục mượn sân Quy Nhơn làm sân nhà do mặt sân Pleiku xuống cấp.

Trái ngược HAGL, Đà Nẵng đang hưng phấn sau chiến thắng 3-0 trước Nam Định vượt qua Nội FC tại Cúp Quốc gia.

lợi thế đối đầu, HAGL vẫn phải cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn giành điểm. Thất bại sẽ khiến đội bóng phố Núi tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.

Thu gọn