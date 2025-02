Màn so tài giữa Phù Đổng Ninh Bình vs Đồng Tháp tại vòng 8 hạng Nhất quốc gia 2024/25. Hiện tại, Hoàng Đức và các đồng đội đang có thành tích toàn thắng, nhiều hơn Đồng Tháp 10 điểm (18 so với 10), và còn thi đấu ít hơn 1 trận.

Mười tám điểm tối đa của Phù Đổng Ninh Bình tới từ 6 chiến thắng. Ba trong số 6 chiến thắng ấy diễn ra trên sân nhà, lần lượt trước Long An (2-0), Huế (2-1) và Hòa Bình (2-0).

Hoàng Đức và các đồng đội vẫn đang toàn thắng ở hạng Nhất năm nay. Ảnh: Phù Đổng Ninh Bình

Trong khi đó, 8 điểm của Đồng Tháp tới từ 1 chiến thắng và 5 kết quả hòa. Chiến thắng duy nhất của Đồng Tháp đều diễn ra trên sân nhà, với tỷ số 1-0 trước Hòa Binh. Còn trên sân khách, Đồng Tháp toàn hòa 3 trận - lần lượt trước Huế (1-1), Long An (1-1) và Khánh Hòa (0-0).

Mùa trước, Phù Đổng Ninh Bình chạm trán Đồng Tháp 2 lần với 1 chiến thắng và 1 trận hòa.