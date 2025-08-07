Dù bị đánh giá thấp hơn nhiều so với U23 nữ Australia, ĐT nữ Myanmar lại trình diễn lối chơi đầy quả cảm và hiệu quả.

Ngay từ đầu trận, các cô gái Myanmar nhập cuộc tự tin, pressing liên tục và phản công tốc độ. Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút 32, May Thet tung cú sút xa hiểm hóc mở tỷ số sau tình huống đá phạt góc.

Nữ Myanmar gây bất ngờ lớn trước U23 Australia Ảnh: BTC

Chỉ một phút sau khi hiệp hai bắt đầu, thủ môn Úc mắc sai lầm chuyền bóng vào chân Win Theingi Tun, giúp Myanmar dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0.

Dù U23 nữ Australia vùng lên mạnh mẽ và rút ngắn cách biệt ở phút 84 nhờ bàn thắng của Furphy, nhưng hàng phòng ngự Myanmar đã đứng vững, bảo toàn chiến thắng đến phút cuối cùng.

Chiến thắng này không chỉ giúp Myanmar có khởi đầu hoàn hảo mà còn khiến cục diện bảng B trở nên khó lường. Họ đang rộng cửa vào bán kết, dù trận tiếp theo sẽ phải chạm trán đối thủ khó chơi là Philippines.