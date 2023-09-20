Bảng xếp hạng UEFA Champions League 2023-24
Cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải bóng đá UEFA Champions League mùa giải 2023-24, đầy đủ và chính xác.
Ghi bàn: Mbappe (49' pen), Hakimi (58')
Đội hình thi đấu:
PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Milan Skriniar, Marquinhos, Lucas Hernandez (Danilo Pereira 88'); Manuel Ugarte, Warren Zaire Emery, Vitinha (Lee Kang In 80'); Ousmane Dembele, Randal Kolo Muani (Goncalo Ramos 80'), Kylian Mbappe.
Dortmund (4-3-3): Gregor Kobel; Julian Ryerson, Niklas Sule, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck; Julian Brandt (Reus 62'), Emre Can (Bynoe-Gittens 76'), Marcel Sabitzer (Nmecha 14'); Marius Wolf (Bensebaini 78'), Donyell Malen (Füllkrug 62'), Karim Adeyemi.