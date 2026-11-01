Real Madrid dễ dàng đánh bại Racing Santander 3-0 trên sân khách ở vòng 11 La Liga 2026/27, qua đó tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu. Ngay phút 12, Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Chỉ 10 phút sau, Jude Bellingham nhân đôi cách biệt sau đường chọc khe của Arda Guler. Đến phút 37, Diomande tung cú vô-lê đẹp mắt, nâng tỷ số lên 3-0.
Sang hiệp hai, Real Madrid tiếp tục kiểm soát thế trận. Mbappe suýt hoàn tất cú đúp nhưng dứt điểm trúng cột dọc.
Dù thắng đậm, HLV Jose Mourinho vẫn giữ vẻ mặt trầm tư, không ăn mừng khi các học trò ghi bàn.
Chiến thắng giúp Real Madrid có 27 điểm sau 11 vòng, tiếp tục cuộc đua vô địch La Liga khi kém Barca 3 điểm và thua Atletico đúng 1 điểm.
Ghi bàn:
Real Madrid: Mbappe (12' pen), Bellingham (22'), Diomande (37')
Đội hình xuất phát Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander: Jokin Agirrezabala, A.Mantilla, P. Ramon, J. Belocian, A. Caricol, Prati, I. Martin, Luque, S. Canales, I. Vicente, Y. Zabiri
Real Madrid: Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, CCourtois, Alexander-Arnold, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Bernardo Silva, Guler, Bellingham, Diomande, Mbappe
90'+7
Trận đấu kết thúc với chiến thắng dễ dàng 3-0 dành cho Real Madrid.
90'+1
Bellingham đưa được bóng vào lưới của Racing nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.
80'
Các vị khách đến từ Madrid vẫn đang hoàn làm làm chủ cuộc chơi, không cho Racing có nhiều bóng để tìm kiếm cơ hội trước khung thành Courtois.
74'
Trọng tài cho Real Madrid được hưởng phạt đền sau khi Tchouameni để tay chạm bóng trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài hủy penalty cho Racing khi tiền vệ người Pháp chạm chân vào bóng trước khi nảy vào tay.
70'
Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang chủ động chơi chậm để giữ sức cho loạt trận thứ 4 tại Champions League vào giữa tuần tới.
67'
Các cầu thủ Racing rất muốn tấn công nhưng đội chủ nhà không thể làm gì trước khả năng kiểm soát bóng tốt của Real Madrid.
60'
Mbappe vừa có hai pha dứt điểm liên tiếp nhưng một đi trúng cột dọc, và một đưa bóng đi chệch khung thành.
50'
Những phút đầu hiệp hai các cầu thủ chủ nhà Racing chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại với tỷ số 3-0 tạm nghiêng về phía đội khách Real Madrid.
37'
Diomande ghi siêu phẩm, Real dẫn 3-0
Xuất phát từ quả phạt góc của Real Madrid, cầu thủ Racing đánh đầu phá bóng ra để Diomande từ tuyến hai băng lên tung cú vô-lê tuyệt đẹp đưa bóng găm đúng góc cao.
Bên ngoài đường piste, HLV Jose Mourinho vẫn thể hiện sự trầm tư, ông không ăn mừng dù các học trò thay nhau lập công.
30'
Các học trò của HLV Mourinho vẫn đang tổ chức tấn công không ngừng nghỉ trước chủ nhà Racing.
24'
Mbappe bứt tốc xâm nhập vòng cấm Racing, đường căng ngang là thuận lợi cho Arda Guler nhưng tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ lại dứt điểm bằng chân phải - không thuận không thắng được thủ môn chủ nhà.
22'
Bellingham tỏa sáng, Real dẫn 2-0
Mbappe cài đè tốt trước khi mở bóng lên cho Arda Guler. Ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ chọc khe loại bỏ toàn bộ hậu vệ Racing để Bellingham băng lên, anh vượt qua thủ môn Agirrezabala rồi dứt điểm vào lưới trống. Đây là pha lập công thứ 50 của tiền vệ người Anh cho Los Blancos.
15'
Racing đáp trả với cú sút chéo góc của Inigo Vicente nhưng không thắng được thủ môn Courtois.
12'
Mbappe mở tỷ số sớm
Trọng tài cho Real Madrid được hưởng phạt đền sau khi Mbappe bị phạm lỗi trong vòng cấm Racing. VAR cũng xác định điều đó. Trên chấm 11m, đích thân tiền đạo người Pháp thực hiện thành công đưa Los Blancos vượt lên dẫn trước.
8'
Sở hữu dàn sao thượng thừa, Real Madrid lập tức triển khai lối chơi tấn công. Pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên cũng thuộc về đội khách. Arda Guler dứt điểm một chạm cận thành đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành chủ nhà.
22h15
Trọng tài chính Jose Munuera thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
22h11
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai CLB bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
21h55
21h40
Real Madrid làm khách trước Racing Santander lúc 22h15 ngày 1/11 ở vòng 11 La Liga 2026/27, với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục cuộc đua vô địch với Barca và Atletico.
Thầy trò HLV Jose Mourinho đang hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước Barcelona, đồng thời sở hữu chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Real hiện đứng thứ ba với 24 điểm, kém đội đầu bảng 3 điểm.
Trong khi đó, Racing Santander xếp thứ 13 với 14 điểm. Dù vừa đánh bại Espanyol, đội chủ nhà vẫn bộc lộ nhiều hạn chế khi thủng lưới tới 26 bàn sau 10 vòng, nhiều nhất La Liga.
Real thiếu Vinicius vì án treo giò nhưng vẫn có Mbappe đang đạt phong độ cao.
BXH La Liga 2026/27
|Bảng xếp hạng
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Barcelona
|11
|10
|0
|1
|34
|30
|2
|Atletico Madrid
|11
|9
|1
|1
|14
|28
|3
|Real Madrid
|10
|8
|0
|2
|15
|24
|4
|Real Betis
|11
|7
|2
|2
|3
|23
|5
|Real Sociedad
|10
|6
|1
|3
|1
|19
|6
|Sevilla
|10
|5
|2
|3
|0
|17
|7
|Athletic Club
|9
|3
|3
|3
|3
|12
|8
|Villarreal
|11
|3
|3
|5
|0
|12
|9
|Celta Vigo
|11
|2
|6
|3
|0
|12
|10
|Alaves
|11
|3
|3
|5
|-2
|12
|11
|Rayo Vallecano
|10
|3
|3
|4
|-5
|12
|12
|Deportivo La Coruna
|10
|2
|5
|3
|0
|11
|13
|Espanyol
|11
|3
|2
|6
|-1
|11
|14
|Osasuna
|10
|3
|2
|5
|-10
|11
|15
|Racing Santander
|10
|3
|2
|5
|-11
|11
|16
|Elche
|10
|2
|4
|4
|-3
|10
|17
|Levante
|11
|2
|4
|5
|-5
|10
|18
|Getafe
|10
|2
|3
|5
|-10
|9
|19
|Valencia
|10
|1
|3
|6
|-10
|6
|20
|Malaga
|11
|0
|5
|6
|-13
|5
- Xuống hạng