Vụ Kylian Mbappe “vạ miệng” có thể gây thiệt hại lớn cho La Liga, cùng 10% doanh thu bán hàng quốc tế của Real Madrid.

Bê bối của Mbappe

Cơn địa chấn mà Kylian Mbappe gây ra đã làm rung chuyển nền bóng đá Tây Ban Nha. La Liga và Chủ tịch Javier Tebas vội vã đăng thông cáo nhằm bác bỏ phát ngôn không hay của tuyển thủ Pháp.

“Chúng tôi chân thành lấy làm tiếc về những tổn thương mà các phát ngôn này có thể đã gây ra”, ông Tebas cho biết.

La Liga và Chủ tịch Tebas phải lên tiếng xin lỗi sau những phát biểu của Mbappe. Ảnh: AS

Về phần mình, Mbappe cũng nhanh chóng xin lỗi bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Trung: “Tôi xin lỗi tất cả những ai cảm thấy tức giận vì lời nói của mình. Đó hoàn toàn không phải ý định của tôi”.

Mbappe đã đẩy những gì vào vòng nguy hiểm? Ngày 3/8, La Liga công bố thỏa thuận với Migu, công ty con của China Mobile có thời hạn đến năm 2030. Hợp đồng bao gồm việc phát sóng 380 trận đấu mỗi mùa, cùng các nội dung nghe nhìn khác.

Theo nghiên cứu của Phillip Securities Group, doanh thu từ mảng kinh doanh của China Mobile có bao gồm các trận đấu La Liga đạt khoảng 4 tỷ euro mỗi năm. Cũng theo nghiên cứu này, nền tảng Migu có hơn 520 triệu thuê bao và tăng trưởng trên 8% mỗi năm.

Trong báo cáo kinh tế, tài chính mới nhất, thuộc mùa giải 2024/25, La Liga ghi nhận doanh thu bản quyền truyền hình đạt 1,576 tỷ euro. Trong đó, khoảng 40% - tương đương 748 triệu euro - đến từ các thị trường quốc tế. Thị trường Trung Quốc cùng với Mỹ là những nguồn thu quan trọng nhất.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và La Liga bắt đầu cách đây 12 năm, khi giải đấu mở một trong những văn phòng quốc tế đầu tiên tại nước này.

Mbappe ở Gala Quả bóng vàng 2026. Ảnh: F.F

Hiện La Liga có hai đội ngũ làm việc tại Thượng Hải và Bắc Kinh, cùng một văn phòng đại diện ở Hong Kong (Trung Quốc) để tìm kiếm các thỏa thuận thương mại và tài trợ. Cách đây 5 năm - thời điểm có số liệu gần nhất - doanh thu của các văn phòng này đã vượt 11 triệu euro.

Rủi ro của La Liga lẫn Real Madrid

Để thuận lợi hơn trong việc thâm nhập thị trường châu Á, từ năm 2016, La Liga bắt đầu bố trí các trận đấu lúc 19 giờ. Hiện nay, các trận đấu vào khung giờ này đều áp dụng vào thứ Bảy và Chủ Nhật.

La Liga đứng đầu trong số các giải vô địch châu Âu về mức độ được theo dõi tại đây, với hàng triệu người hâm mộ trên các nền tảng mạng xã hội Weibo và WeChat.

Ông Tebas đã gặp Yao Jing, Đại sứ Trung Quốc tại Tây Ban Nha, để tái khẳng định mối quan hệ hợp tác thông qua các thỏa thuận như hợp đồng với Migu nói trên, cũng như thỏa thuận chiến lược với LĐBĐ Trung Quốc (CFL).

Mbappe có ảnh hưởng lớn với La Liga lẫn Real Madrid ở thị trường Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình

Những phát ngôn của Mbappe đã thu hút hơn 430 triệu lượt xem trên Weibo. La Liga đang nỗ lực để Migu, nền tảng truyền hình trả tiền, không làm theo Đài Truyền hình trung ương CCTV. Đài này sẽ ngừng phát sóng 2 trận đấu miễn phí vốn được phát thường lệ.

Phản ứng nhanh chóng của La Liga và Tebas trái ngược với sự im lặng của Real Madrid, ít nhất cho đến thời điểm này. CLB nắm giữ 20% quyền hình ảnh của Mbappe, và những phát ngôn này có thể gây tổn hại đến lợi ích của “Los Blancos”.

Hiện Trung Quốc đóng góp khoảng 10-15% doanh thu quốc tế từ việc bán các sản phẩm mang thương hiệu Real Madrid. Tại thị trường này, áo đấu của Mbappe bán chạy nhất.

Để hình dung quy mô khán giả Trung Quốc, chỉ cần nhớ rằng trận ra mắt Espanyol năm 2019 của Wu Lei đã được 40 triệu người tại quê nhà theo dõi.