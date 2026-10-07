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CA TPHCM đánh rơi chiến thắng khi hòa Ratchaburi 1-1 trên sân khách trong trận ra quân Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27, tối 7/10. Đội bóng của HLV Arthur Diles vượt lên nhờ bàn thắng của Olaha Mạnh Đức ở phút 48.

Sau đó, đại diện Việt Nam tạo thêm cơ hội nhưng không thể gia tăng cách biệt. Patrik Lê Giang có những pha cứu thua, trong khi bàn thắng của Bruno Mendes bị VAR từ chối vì việt vị.

Tuy nhiên, CA TPHCM không bảo vệ được lợi thế đến cuối trận. Scott Allardice ghi bàn gỡ hòa ở phút 90+2, khiến đội khách tiếc nuối rời Thái Lan với 1 điểm.

Ghi bàn:

Ratchaburi: Allardice 90'+2.

CA TPHCM: Olaha Mạnh Đức 48'.

Đội hình xuất phát:

Ratchaburi: Pathomakkakul, Jesse Curran, Khemdee, Aggoun, Wermeskerken, Limwannasthian, Mesa, Panya, Viera, Bruno Mendes, Rakotoharimalala

CA TPHCM: Patrik Lê Giang, Gia Bảo, Quang Hùng, Quang Kiệt, Minh Trọng, Đức Phú, Kevin Yamga, Olaha Mạnh Đức, Juanjo Narvaez, Jason Cummings, Aldair Ferreira.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Ratchaburi vs CA TPHCM: