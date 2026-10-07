Xem ASEAN Club Championship Shopee Cup™ 2026/27 trực tiếp & độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
CA TPHCM đánh rơi chiến thắng khi hòa Ratchaburi 1-1 trên sân khách trong trận ra quân Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27, tối 7/10. Đội bóng của HLV Arthur Diles vượt lên nhờ bàn thắng của Olaha Mạnh Đức ở phút 48.
Sau đó, đại diện Việt Nam tạo thêm cơ hội nhưng không thể gia tăng cách biệt. Patrik Lê Giang có những pha cứu thua, trong khi bàn thắng của Bruno Mendes bị VAR từ chối vì việt vị.
Tuy nhiên, CA TPHCM không bảo vệ được lợi thế đến cuối trận. Scott Allardice ghi bàn gỡ hòa ở phút 90+2, khiến đội khách tiếc nuối rời Thái Lan với 1 điểm.
Ghi bàn:
Ratchaburi: Allardice 90'+2.
CA TPHCM: Olaha Mạnh Đức 48'.
Đội hình xuất phát:
Ratchaburi: Pathomakkakul, Jesse Curran, Khemdee, Aggoun, Wermeskerken, Limwannasthian, Mesa, Panya, Viera, Bruno Mendes, Rakotoharimalala
CA TPHCM: Patrik Lê Giang, Gia Bảo, Quang Hùng, Quang Kiệt, Minh Trọng, Đức Phú, Kevin Yamga, Olaha Mạnh Đức, Juanjo Narvaez, Jason Cummings, Aldair Ferreira.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Ratchaburi vs CA TPHCM:
90'+7
Hết giờ! Ratchaburi 1-1 CA TPHCM!
Olaha Mạnh Đức ghi siêu phẩm đầu hiệp hai, nhưng đại diện Thái Lan có bàn gỡ trong thời gian bù giờ.
90'+2
Bàn thắng! 1-1 cho Ratchaburi (Scott Allardice)! Vẫn là phạt góc, các hậu vệ đội khách thiếu tập trung để Allardice ung dung đánh đầu hạ gục Lê Giang.
90'
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
90'
VAR can thiệp sau pha lộn xộn trước khung thành Lê Giang nhưng không có bất kỳ lỗi nào của đội khách.
88'
Cơ hội! Ekanit có khoảng trống sút chìm nhưng bóng không vượt qua hậu vệ CA TPHCM.
86'
Thời gian bước vào những phút cuối và CA TPHCM đang thi đấu rất chủ động.
80'
Không vào! Leo Gomes thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật, thủ môn Nopphon bay người cứu thua không tưởng tránh cho chủ nhà bàn thua thứ 2.
78'
Cơ hội! Quốc Cường sút ở rìa vòng cấm, Deeromram kịp chặn bóng, sau đó phá ra hết biên ngang.
75'
Nguy hiểm! Ekanit chuyền từ cánh phải, Bruno Mendes không bị kèm thực hiện cú đánh đầu nhưng Lê Giang cản phá thành công.
72'
Không vào! CA TPHCM phản công nhanh, thủ môn Nopphon Lakhonphon băng lên đánh đầu phá bóng trên vạch 16m50. Ngay sau đó, anh kịp phản xạ cứu thua từ cú sút xa của cầu thủ đội khách.
69'
VAR! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác nhận có lỗi việt vị và không có bàn gỡ cho chủ nhà.
66'
Từ quả tạt bên cánh trái, Bruno Mendes thoải mái đánh đầu lái bóng khiến Lê Giang bị khuất phục. Trọng tài nghe tư vấn VAR.
65'
Lê Giang có pha xử lý xuất sắc. Dù vậy, có lỗi việt vị của chủ nhà.
64'
Không vào! Trong pha tấn công cánh phải của Ratchaburi, Zulj ở tư thế thuận lợi dứt điểm một chạm ra ngoài.
60'
Gia Bảo có pha vào bóng tuyệt đẹp ngăn Ekanit Panya thoát xuống đối mặt Patrik Lê Giang.
59'
Nguy hiểm! Cầu thủ chủ nhà đánh đầu chuyền bóng, Minh Trọng đánh đầu cản phá đi chệch cột dọc Patrik Lê Giang trong gang tấc.
56'
Nguy hiểm! Pha phạt góc của đội chủ nhà đi cắt ngang khung thành Patrik Lê Giang nhưng không có ai kịp băng vào.
48'
Bàn thắng! 1-0 cho CA TPHCM (Olaha Mạnh Đức)! Trong tình huống tưởng như bình thường, Olaha thực hiện cú đặt lòng chân trái ngoài vòng cấm đi thẳng vào góc cao mở tỷ số.
47'
Trong tình huống bóng bật ra, Quang Hùng sút nhanh chân phải đi không chính xác.
46'
Cơ hội! Trong pha tấn công cánh trái, bóng được rót vào vòng cấm đội khách, Yoryoei tung cú vô lê quá nhẹ đi thẳng vào vị trí Patrik Lê Giang.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+2
Hiệp 1 kết thúc! Ratchaburi 0-0 CA TPHCM!
Một hiệp đấu tốt của CA TPHCM. Rất tiếc khi Aldair dứt điểm ra ngoài và Olaha Mạnh Đức sút chạm cột dọc.
45'
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
45'
Cột dọc! Trong tình huống bình thường, Olaha Mạnh Đức bất ngờ tung cú sút chân trái từ ngoài 30 mét dội cọt dọc chủ nhà.
38'
Trận đấu diễn ra tốc độ chậm trong thời gian vừa qua. CA TPHCM kiểm soát bóng 57%.
30'
Cầu thủ trẻ Quang Kiệt có tình huống phòng ngự tốt ngăn cản pha tấn công của chủ nhà. Ratchaburi gần như chỉ tấn công cánh phải.
26'
Đức Phú chủ động sút một chạm từ rất xa nhưng bóng đi không chính xác.
20'
Tốc độ trận đấu chậm lại. Chủ nhà Ratchaburi đá thấp chờ cơ hội phản công.
13'
Nguy hiểm! Trong pha phạt góc, cầu thủ Ratchaburi có cơ hội khống chế mộ13\'t nhịp rồi tung cú vô lê ra ngoài.
11'
Trong những phút đầu, CA TPHCM thi đấu rất hay. Đại diện chủ nhà Thái Lan gặp khó trong việc triển khai bóng.
6'
Không vào! CA TPHCM phản công nhanh, Aldair sút chéo góc đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
4'
Cơ hội! Narvez tung cú vô lê nhanh ngay trên vạch 16m50 đi chệch khung thành chủ nhà.
4'
Tốc độ trận đấu diễn ra khá nhanh. Hai đội chơi pressing cường độ cao.
1'
Trận đấu bắt đầu.
18h51
Các cầu thủ CA TPHCM đến sân