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Thời gian qua, CAHN liên tiếp phải chinh chiến tại V-League, Cúp CLB Đông Nam Á và đấu trường châu lục, vì vậy vấn đề thể lực bị ảnh hưởng, dẫn đến thành tích không tốt. Tại Cúp C1 châu Á, đại diện Việt Nam thua cả 2 đội bóng Nhật Bản: 1-4 trước Gamba Osaka và 0-1 Kashima Antlers. Còn ở sân chơi trong nước, đội bóng ngành Công an thất bại 1-2 trước Hà Nội FC và hòa Thanh Hóa 1-1 ở hai trận gần nhất.
Dù vậy, HLV Mano Polking khẳng định CAHN có sự chuẩn bị nghiêm túc và sẵn sàng cho thử thách tại Trung Quốc. Nhà cầm quân này cho biết CAHN đặt mục tiêu thi đấu tốt, nỗ lực giành những điểm số đầu tiên tại Cúp C1 châu Á.
Bên kia chiến tuyến, Shanghai Port đang có khởi đầu thuận lợi tại sân chơi châu lục. Đội bóng Trung Quốc giành chiến thắng 6-4 trước Ratchaburi của Thái Lan và hòa Daejeon Hana Citizen của Hàn Quốc 1-1, qua đó có 4 điểm sau hai lượt trận. Với lợi thế sân nhà và phong độ tốt hơn, Shanghai Port nhiều khả năng sẽ chủ động chơi tấn công để giành trọn vẹn 3 điểm.
Trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn, hai đội tạo nên cuộc rượt đuổi kịch tính, với chiến thắng chung cuộc 3-2 thuộc về CAHN. Đây là chiến thắng đầu tiên của thầy trò HLV Polking ở đấu trường Cúp C1 châu Á.
90+8
Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về CAHN.
80'
Mateus Vital thực hiện lại quả đá 11m nhưng bóng đi trúng cột dọc.
77'
Cầu thủ Shanghai Port không thắng được thủ môn Nguyễn Filip trên chấm 11m, nhưng trọng tài cho đội chủ nhà thực hiện lại quả sút phạt đền khi cho rằng Nguyễn Filip di chuyển sớm.
74'
Trọng tài xác định Adou Minh phạm lỗi với cầu thủ đội chủ nhà trong vòng cấm. Penalty dành cho Shanghai Port.
69'
Vào!!! Leo Artur tung đường căng ngang dọn cỗ cho Perea. Ngoại binh CAHN dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 3-2 cho CAHN, đồng thời hoàn thành cú đúp cho riêng mình.
60'
Bàn thắng!!! Từ chấm đá phạt cố định bên ngoài vòng cấm, Miguel Campos tung cú dứt điểm đưa bóng đi rất căng vào góc cao khung thành, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.
59'
Sau khi bị dẫn bàn, đội chủ nhà đẩy cao đội hình, dồn ép CAHN nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.
49'
Vào!!! Từ pha phản công nhanh, Leo Artur xử lý bóng kỹ thuật vượt qua hậu vệ đội chủ nhà trước khi tung cú sút sệt hạ gục thủ môn Yan Junling, nâng tỷ số lên 2-1 cho CAHN.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45+1
Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 1-1.
44'
Bàn thắng!!! Ngoại binh Prince của Shanghai Port dứt điểm từ xa, bóng chạm người cầu thủ CAHN khiến thủ thành Nguyễn Filip phải bó tay. Trận đấu trở lại vạch xuất phát.
42'
Cú đưa bóng vào trong vòng cấm địa của Leo Artur sượt qua tay thủ môn đội chủ nhà, sau đó trúng cột dọc.
35'
Vào!!! Từ pha phối hợp rất ăn ý, Brayan Perea dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho CAHN.
29'
Từ tình huống bóng bật ra sau quả đá phạt góc, Kuai Jiwen quyết định dứt điểm 1 chạm đưa bóng đi vọt xà khung thành của Nguyễn Filip.
26'
Prince dứt điểm quyết đoán nhưng không thắng được thủ thành Nguyễn Filip.
23'
Kuai Jiwen đi bóng bên cánh phải vượt qua Adou Minh trước khi tung cú sút sệt rất căng, đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành của CAHN trong gang tấc.
20'
Thủ thành Nguyễn Filip chơi rất cảnh giác trong tình huống cầu thủ Shanghai Port thoát xuống cánh phải và thực hiện cú căng ngang.
14'
Tiền đạo Shanghai Port đưa bóng vào lưới CAHN nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì một cầu thủ đội chủ nhà ở thế việt vị trước đó.
8'
CAHN thi đấu rất tự tin. Văn Hậu và các đồng đội vừa có tình huống phối hợp rất ăn ý, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của hậu vệ mang áo số 5 lại không gây ra nguy hiểm với thủ môn đội chủ nhà.
2'
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ đội chủ nhà dâng cao đội hình chơi tấn công.
17h00
Trận đấu bắt đầu. CAHN là đội giao bóng trước.
16h30
Các cầu thủ CAHN quyết tâm giành điểm số đầu tiên ở sân chơi Cúp C1 châu Á.
16h15
Shanghai Port đang có khởi đầu thuận lợi tại sân chơi châu lục. Đội bóng Trung Quốc giành chiến thắng 6-4 trước Ratchaburi của Thái Lan và hòa Daejeon Hana Citizen của Hàn Quốc 1-1, qua đó có 4 điểm sau hai lượt trận. Shanghai Port còn thể hiện phong độ ấn tượng tại giải quốc nội. Những chiến thắng trước Chengdu Rongcheng và Tianjin Jinmen Tiger giúp đội chủ nhà có thêm sự tự tin trước cuộc tiếp đón CAHN.
16h10
"CAHN đến đây với một mục tiêu rất rõ ràng: thi đấu thật tốt, đại diện cho bóng đá Việt Nam một cách xứng đáng nhất và nỗ lực giành những điểm số đầu tiên tại giải đấu", HLV Polking khẳng định.
16h05
Đình Bắc không được đăng ký thi đấu ở trận đấu này vì chấn thương. Sự vắng mặt của chân sút sinh năm 2004 là một tổn thất lớn với CAHN trong chuyến làm khách tại Thượng Hải, gặp Shanghai Port FC.
16h03
CAHN bước vào lượt trận thứ ba vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27 mà chưa có điểm số nào. Đại diện bóng đá Việt Nam thua cả 2 đội bóng Nhật Bản: 1-4 trước Gamba Osaka và 0-1 Kashima Antlers. Những kết quả này cho thấy khoảng cách về kinh nghiệm, khả năng duy trì cường độ thi đấu thực sự là bài toán khó với HLV Mano Polking.
16h00
Đội hình ra sân của CAHN: