U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh tranh tài cùng U23 Qatar, U23 Thái Lan và U23 Singapore tại giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026

Ngày 27/10, VFF công bố giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Giải diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11 tại SVĐ Pleiku (Gia Lai), quy tụ U23 Thái Lan, U23 Qatar, U23 Singapore và chủ nhà U23 Việt Nam.

Giải là dịp để U23 Việt Nam cọ xát với các đối thủ quốc tế, đánh giá lực lượng và tích lũy kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu tiếp theo, trong đó có vòng loại U23 châu Á 2028. Do HLV Kim Sang Sik cùng tuyển Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế tại Ninh Bình trong kỳ FIFA Days tháng 11, nên HLV Đinh Hồng Vinh là người được giao nhiệm vụ dẫn dắt U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho giải đấu diễn ra ở Gia Lai. Ảnh: VFF

"Sức nóng của giải đấu sẽ rất hấp dẫn khi U23 Việt Nam đá trận khai mạc với U23 Thái Lan. Đây là điểm nhấn của giải đấu năm nay. BTC làm hết khả năng về công tác tổ chức giải đấu, giúp các đội bóng có kỷ niệm đẹp nhất tại giải", ông Nguyễn Tấn Anh, đại diện BTC cho biết.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nói về mục tiêu của U23 Việt Nam: "HLV Kim Sang Sik sẽ triệu tập những cầu thủ tốt nhất. Trước các đối thủ mạnh, U23 Việt Nam đặt mục tiêu đạt thành tích cao nhất. Giải đấu cũng là dịp đưa hình ảnh U23 Việt Nam và các đội bóng quốc tế tới người hâm mộ".

Về thể thức thi đấu, bốn đội đá vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Giải thưởng cho đội vô địch là 100.000 USD, đội Á quân nhận 40.000 USD, đội hạng Ba nhận 20.000 USD.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan lúc 19h00 ngày 10/11, tiếp đó đối đầu U23 Singapore lúc 19h00 ngày 12/11 và U23 Qatar lúc 19h00 ngày 14/11. U23 Việt Nam dự kiến tập trung vào ngày 8/11.