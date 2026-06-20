Paraguay giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong trận cầu căng thẳng tại bảng D World Cup 2026, qua đó đẩy đại diện châu Âu vào cảnh bị loại chỉ sau 2 lượt trận.
Bàn thắng duy nhất đến ngay ở giây thứ 65 khi Matias Galarza tận dụng sai lầm chuyền bóng của đối phương để tung cú sút xa hạ gục thủ môn Ugurcan Cakir. Đây là pha ghi bàn nhanh nhất World Cup 2026 cho tới nay.
Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra không ít cơ hội, đáng kể nhất là pha đánh đầu của Mert Muldur đưa bóng dội cả xà ngang lẫn cột dọc trong hiệp 1.
Bước ngoặt xuất hiện trước giờ nghỉ khi Miguel Almiron nhận thẻ đỏ vì che miệng khi trao đổi với đối thủ, khiến Paraguay phải chơi cả hiệp hai với 10 người.
Dù được hưởng lợi thế quân số và liên tục gây sức ép, đoàn quân của Vincenzo Montella vẫn bế tắc trước sự xuất sắc của thủ môn Gill. Thất bại thứ hai liên tiếp khiến Thổ Nhĩ Kỳ chính thức bị loại, trong khi Paraguay nhiều hy vọng giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026.
Bàn thắng: Galarza 2'.
Đội hình xuất phát:
Thổ Nhĩ Kỳ (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Yuksek; Akgun, Guler, Yildiz; Akturkoglu.
Paraguay (4-4-2): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; D. Gomez, Cubas, Galarza, Almiron; Enciso, Pitta.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay:
90'+9
Hết giờ! Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Paraguay!
Không thể ghi bàn dù đối phương chỉ còn 10 người, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức bị loại.
90'+9
Sau khi đón bóng bật ra, Calhanoglu sút xa nhưng không chính xác.
90'+7
Không vào! Demiral bật rất cao thực hiện cú đánh đầu kỹ thuật, Gill chôn chân đứng nhìn nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
90'+1
Paraguay thay người chiến thuật. Matias Galarza nhường chỗ cho Jose Canale. Gabriel Avalos thay Julio Enciso.
90'
Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.
89'
Không vào! Sau pha tấn công nhanh, Can Uzun không bị kèm trong vòng cấm thực hiện cú đá nhanh nhưng Gill xuất sắc cản phá.
Gul đá bồi cận thành ra ngoài. Dù vậy, nếu anh ghi bàn sẽ bị từ chối vì việt vị.
86'
Thổ Nhĩ Kỳ có thêm sự thay đổi. Orkun Kokcu vào sân thay trung vệ Bardakci.
85'
Nguy hiểm! Pha căng ngang ngay trước mặt khung thành Paraguay, nhưng Gul băng vào dứt điểm hụt bóng.
82'
Không vào! Uzun ngoặt bóng rồi sút từ ngoài vòng cấm về góc gần đi chệch cột dọc.
76'
Hakan Calhanoglu băng lên từ tuyến hai tung cú sút xa rất căng, nhưng không qua được rừng người Paraguay.
74'
Không vào! Bardakci tung cú đá rất xa, bóng đi cong nhưng Gill thi đấu tập trung kịp phản xạ đẩy qua xà ngang.
72'
Baris Yilmaz có khoảng trống tung cú sút ngoài vòng cấm, nhưng bóng không chính xác. Đây đã là pha dứt điểm thứ 20 của Thổ Nhĩ Kỳ.
71'
Elmali nhận thẻ vàng ngay pha bóng đầu tiên.
71'
Eren Elmali vào thay Ferdi Kadioglu để cải thiện tấn công biên.
68'
Hai đội nghỉ uống nước.
67'
Gustavo Alfaro vào thay Diego Gomez chấn thương. Sự điều chỉnh bắt buộc của Paraguay.
63'
HLV Montella phản ứng quyết liệt với trọng tài, sau tình huống thổi phạt, khiến ông phải nhận thẻ vàng.
62'
Thêm pha cứa lòng chân phải của Yildiz nhưng không chính xác.
62'
Cơ hội! Gul đánh đầu cận thành nhưng lực không mạnh, Gill dễ dàng bắt được.
60'
Montella tung hai cầu thủ khác để tăng cường tấn công. Deniz Gul và Can Uzun thay Yunus Akgun và Ismail Yuksek.
59'
Nguy hiểm! Demiral sút căng chạm cầu thủ Paraguay, thủ môn Gill vẫn kịp phản ứng đẩy bóng ra ngoài.
54'
Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa tìm thấy khoảng trống trước hàng thủ dày đặc của Paraguay.
48'
Nguy hiểm! Kenan Yildiz xâm nhập vòng cấm tung cú sút căng ở góc hẹp, bóng đi ra cạnh lưới.
47'
Merih Demiral dâng cao tung cú sút từ rất xa, nhưng bóng đi không chính xác.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
11h10
Cả hai đội đều có sự thay đổi người.
Vincenzo Montella rút Akturkoglu để tung vào Baris Yilmaz nhằm cải thiện tấn công.
Paraguay đưa tiền vệ Damian Bobadilla vào thay Isidro Pitta.
45'+11
Hiệp 1 kết thúc! Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Paraguay!
Bàn thắng ở giây 65 của Galarza giúp Paraguay dẫn trước. Tuy nhiên, trong thời gian bù giờ, đại diện Nam Mỹ chỉ còn 10 người.
45'+3
Thẻ đỏ! Sau khi trực tiếp xem lại màn hình, trọng tài rút thẻ đỏ cho Miguel Almiron! Nguyên nhân là anh dùng tay che miệng khi nói chuyện, trong lúc tranh cãi với đối thủ - quy định mới của FIFA.
45'
Hiệp 1 có 6 phút bù giờ.
45'
Pha phạm lỗi thứ 11 của Paraguay. Cầu thủ hai đội liên tục gây hấn, chủ yếu vì sự ức chế của thành viên Thổ Nhĩ Kỳ. Trọng tài đăng lắng nghe VAR sau một tình huống va chạm.
43'
79% - 21%. Đây là tỷ lệ cầm bóng giữa hai đội.
39'
Akturkoglu ngã trong vòng cấm Paraguay nhưng trọng tài không thổi phạt.
37'
Juan Caceres căng ngang nửa chuyền nửa sút góc hẹp rất nguy hiểm, Cakir kịp phản xạ cản phá, trước khi đồng đội của anh đá ra xa vòng cấm.
35'
Xà ngang lẫn cột dọc! Mert Muldur từ quả phạt của Calhanoglu, bóng dội xà ngang sau đó rơi xuống cột dọc. May mắn không đứng về Thổ Nhĩ Kỳ.
30'
Yildiz thực hiện cú tung người móc bóng nhưng không đủ lực nên đi thẳng vào tay thủ môn Gill.
26'
Hai đội bước vào giờ nghỉ uống nước.
25'
Guler sút xa nhưng không qua được hậu vệ Paraguay.
23'
Calhanoglu thực hiện cú sút phạt trực tiếp góc hẹp thẳng về khung thành, nhưng bóng bị phá ra hết biên ngang. Chỉ có pha phạt góc thứ 4 cho Thổ Nhĩ Kỳ.
22'
Yildiz bị phạm lỗi. Đây là lần thứ 5 Paraguay phạm lỗi để ngăn đối thủ tấn công.
21'
Calhanoglu thực hiện quả đá phạt góc thứ 3 của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có tình huống dứt điểm nào từ đại diện châu Âu.
13'
Cơ hội! Sau pha nhả về của đồng đội từ sát biên ngang, Arda Guler tung cú đá một chạm chân phải ở rìa vòng cấm đi vọt xà ngang.
10'
Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy đội hình lên rất cao sau khi thủng lưới sớm. Tuy vậy, Paraguay phòng ngự chắc chắn và rất quyết liệt.
4'
Galarza nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm để ngăn Thỏ Nhĩ Kỳ tấn công.
2'
Bàn thắng! 1-0 cho Paraguay (Matias Galarza)! Chỉ hơn 60 giây sau tiếng còi khai cuộc, tiền vệ Galarza có khoảng trống thực hiện cú đá chìm từ ngoài vòng cấm, bóng đi về góc thấp khiến Cakir bất lực.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát của Thổ Nhĩ Kỳ
Đội hình xuất phát của Paraguay
Thông tin trận đấu
- Paraguay chỉ thắng 2 trong 14 trận gần nhất tại World Cup trước các đối thủ châu Âu (hòa 5, thua 7). 2 chiến thắng đó là trước Slovenia (3-1) tại World Cup 2002 và Slovakia (2-0) tại World Cup 2010.
- Thổ Nhĩ Kỳ đã thua 9 trong 13 trận gần nhất ở các giải đấu lớn (thắng 4), nhưng họ chưa từng thua hai trận liên tiếp trong cùng một kỳ World Cup.
- Paraguay bị dẫn 0-3 ngay trong hiệp một trận gặp Mỹ ở lượt mở màn bằng tổng số bàn họ phải nhận trong 16 hiệp 1 trước đó tại World Cup. Ngoài ra, “Los Guaranies” chưa từng thủng lưới quá 2 bàn trong bất kỳ trận nào trong 18 trận vòng loại World Cup 2026.
- Thổ Nhĩ Kỳ tung ra tới 30 cú sút nhưng không ghi bàn trong trận thua Úc 0-2. Đây là số cú sút nhiều nhất của một đội không thể ghi bàn tại World Cup kể từ khi Bồ Đào Nha có 31 cú sút trước Anh năm 2006. Nếu chỉ tính trong thời gian thi đấu chính thức, đây là con số cao nhất kể từ khi Uruguay thực hiện 30 cú sút trước Thụy Điển ở vòng bảng World Cup 1974.
- Trận thua Úc 0-2 đã chấm dứt chuỗi 8 trận bất bại của Thổ Nhĩ Kỳ trên mọi đấu trường (7 thắng, 1 hòa). Đây cũng là thất bại đầu tiên của họ kể từ trận thua Tây Ban Nha 0-6 vào tháng 9/2025.
- Paraguay để đối thủ thực hiện tới 16 lần đoạt bóng thành công ở khu vực tấn công trong trận mở màn, con số cao nhất của họ trong 21 trận World Cup kể từ năm 1966. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác bên phần sân nhà chỉ đạt 81%, mức thấp thứ 4 của Paraguay trong giai đoạn này.
- Ferdi Kadioglu tạo ra 5 cơ hội trước Úc. Đây là lần thứ hai trong hai giải đấu lớn liên tiếp anh đạt cột mốc này trong một trận đấu, sau khi cũng tạo ra 5 cơ hội trước CH Czech tại EURO 2024. Tính từ EURO 2024 đến World Cup 2026, Kadioglu đã tạo ra 17 cơ hội, nhiều hơn ít nhất 7 cơ hội so với bất kỳ cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ nào khác.
- Julio Enciso là người kiến tạo cho Mauricio ghi bàn ở trận gặp Mỹ. Cả hai có thể trở thành những cầu thủ Paraguay đầu tiên kể từ Romerito năm 1986 ghi bàn hoặc kiến tạo trong cả hai lần ra sân đầu tiên tại World Cup. Khi đó, Romerito đã ghi 2 bàn trong hai trận đầu tiên của mình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.