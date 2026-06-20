Paraguay giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong trận cầu căng thẳng tại bảng D World Cup 2026, qua đó đẩy đại diện châu Âu vào cảnh bị loại chỉ sau 2 lượt trận.

Bàn thắng duy nhất đến ngay ở giây thứ 65 khi Matias Galarza tận dụng sai lầm chuyền bóng của đối phương để tung cú sút xa hạ gục thủ môn Ugurcan Cakir. Đây là pha ghi bàn nhanh nhất World Cup 2026 cho tới nay.

Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra không ít cơ hội, đáng kể nhất là pha đánh đầu của Mert Muldur đưa bóng dội cả xà ngang lẫn cột dọc trong hiệp 1.

Paraguay tiễn Thổ Nhĩ Kỳ về nước. Ảnh: CONMEBOL

Bước ngoặt xuất hiện trước giờ nghỉ khi Miguel Almiron nhận thẻ đỏ vì che miệng khi trao đổi với đối thủ, khiến Paraguay phải chơi cả hiệp hai với 10 người.

Dù được hưởng lợi thế quân số và liên tục gây sức ép, đoàn quân của Vincenzo Montella vẫn bế tắc trước sự xuất sắc của thủ môn Gill. Thất bại thứ hai liên tiếp khiến Thổ Nhĩ Kỳ chính thức bị loại, trong khi Paraguay nhiều hy vọng giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026.

Bàn thắng: Galarza 2'.

Đội hình xuất phát:

Thổ Nhĩ Kỳ (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Yuksek; Akgun, Guler, Yildiz; Akturkoglu.

Paraguay (4-4-2): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; D. Gomez, Cubas, Galarza, Almiron; Enciso, Pitta.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay: