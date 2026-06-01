Lịch thi đấu World Cup 2026 mới nhất

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World Cup 2026 được xem là kỳ Cúp thế giới mang tính lịch sử khi lần đầu tiên có tới 48 đội tuyển tham dự và được đồng tổ chức bởi ba quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico. Giải đấu diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026, hứa hẹn tạo nên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với quy mô chưa từng có.

Danh sách 12 bảng đấu tại World Cup 2026

Điểm mới đáng chú ý nhất là số đội tăng từ 32 lên 48, giúp nhiều nền bóng đá có thêm cơ hội góp mặt ở sân chơi danh giá nhất thế giới. Các đội sẽ được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Với thể thức mới, World Cup 2026 có tổng cộng 104 trận đấu, thay vì 64 trận như các kỳ gần đây. Giải đấu sẽ diễn ra tại 16 thành phố đăng cai, gồm 11 thành phố ở Mỹ, 3 ở Mexico và 2 ở Canada.

Danh sách 104 trận đấu của World Cup 2026

Trận khai mạc dự kiến diễn ra tại sân Azteca ở Mexico City, còn trận chung kết được tổ chức tại MetLife Stadium, khu vực New York/New Jersey. Với quy mô kỷ lục, World Cup 2026 được kỳ vọng mở ra chương mới cho lịch sử bóng đá thế giới.

Highlights trận Argentina 3-0 Algeria (nguồn: VTV)