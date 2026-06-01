Lịch thi đấu World Cup 2026 mới nhất

(theo giờ Việt Nam)

Bảng Ngày Giờ Mã trận Trận đấu Kênh trực tiếp
Lượt 1 vòng bảng
A 12/06 02:00 Trận 1 Mexico 2-0 Nam Phi XEM VIDEO
A 12/06 09:00 Trận 2 Hàn Quốc 2-1 CH Séc XEM VIDEO
B 13/06 02:00 Trận 3 Canada 1-1 Bosnia XEM VIDEO
D 13/06 08:00 Trận 4 Mỹ 4-1 Paraguay XEM VIDEO
B 14/06 02:00 Trận 5 Qatar 1-1 Thụy Sĩ XEM VIDEO
C 14/06 05:00 Trận 6 Brazil 1-1 Ma Rốc XEM VIDEO
C 14/06 08:00 Trận 7 Haiti 0-1 Scotland XEM VIDEO
D 14/06 11:00 Trận 8 Úc 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ XEM VIDEO
E 15/06 00:00 Trận 9 Đức 7-1 Curacao XEM VIDEO
F 15/06 03:00 Trận 10 Hà Lan 2-2 Nhật Bản XEM VIDEO
E 15/06 06:00 Trận 11 Bờ Biển Ngà 1-0 Ecuador XEM VIDEO
F 15/06 09:00 Trận 12 Thụy Điển 5-1 Tunisia XEM VIDEO
H 15/06 23:00 Trận 13 Tây Ban Nha 0-0 Cabo Verde XEM VIDEO
G 16/06 02:00 Trận 14 Bỉ 1-1 Ai Cập XEM VIDEO
H 16/06 05:00 Trận 15 Saudi Arabia 1-1 Uruguay XEM VIDEO
G 16/06 08:00 Trận 16 Iran 2-2 New Zealand XEM VIDEO
I 17/06 02:00 Trận 17 Pháp 3-1 Senegal XEM VIDEO
I 17/06 05:00 Trận 18 Iraq 1-4 Na Uy XEM VIDEO
J 17/06 08:00 Trận 19 Argentina 3-0 Algeria XEM VIDEO
J 17/06 11:00 Trận 20 Áo 3-1 Jordan XEM VIDEO
K 18/06 00:00 Trận 21 Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo XEM VIDEO
L 18/06 03:00 Trận 22 Anh 4-2 Croatia XEM VIDEO
L 18/06 06:00 Trận 23 Ghana 1-0 Panama XEM VIDEO
K 18/06 09:00 Trận 24 Uzbekistan 1-3 Colombia XEM VIDEO
Lượt 2 vòng bảng
A 18/06 23:00 Trận 25 CH Séc 1-1 Nam Phi XEM VIDEO
B 19/06 02:00 Trận 26 Thụy Sĩ 4-1 Bosnia XEM VIDEO
B 19/06 05:00 Trận 27 Canada 6-0 Qatar XEM VIDEO
A 19/06 08:00 Trận 28 Mexico 1-0 Hàn Quốc XEM VIDEO
D 20/06 02:00 Trận 29 Mỹ 2-0 Úc XEM VIDEO
C 20/06 05:00 Trận 30 Scotland 0-1 Ma Rốc XEM VIDEO
C 20/06 07:30 Trận 31 Brazil 3-0 Haiti XEM VIDEO
D 20/06 10:00 Trận 32 Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Paraguay XEM VIDEO
F 21/06 00:00 Trận 33 Hà Lan 5-1 Thụy Điển XEM VIDEO
E 21/06 03:00 Trận 34 Đức 2-1 Bờ Biển Ngà XEM VIDEO
E 21/06 07:00 Trận 35 Ecuador 0-0 Curacao XEM VIDEO
F 21/06 11:00 Trận 36 Tunisia 0-4 Nhật Bản XEM VIDEO
H 21/06 23:00 Trận 37 Tây Ban Nha 4-0 Saudi Arabia XEM VIDEO
G 22/06 02:00 Trận 38 Bỉ 0-0 Iran XEM VIDEO
H 22/06 05:00 Trận 39 Uruguay 2-2 Cabo Verde XEM VIDEO
G 22/06 08:00 Trận 40 New Zealand 1-3 Ai Cập XEM VIDEO
J 23/06 00:00 Trận 41 Argentina 2-0 Áo XEM VIDEO
I 23/06 04:00 Trận 42 Pháp 3-0 Iraq XEM VIDEO
I 23/06 07:00 Trận 43 Na Uy 3-2 Senegal XEM VIDEO
J 23/06 10:00 Trận 44 Jordan 1-2 Algeria XEM VIDEO
K 24/06 00:00 Trận 45 Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan XEM VIDEO
L 24/06 03:00 Trận 46 Anh 0-0 Ghana XEM VIDEO
L 24/06 06:00 Trận 47 Panama 0-1 Croatia XEM VIDEO
K 24/06 09:00 Trận 48 Colombia 1-0 DR Congo XEM VIDEO
Lượt 3 vòng bảng
B 25/06 02:00 Trận 49 Bosnia 3-1 Qatar XEM VIDEO
B 25/06 02:00 Trận 50 Thụy Sĩ 2-1 Canada XEM VIDEO
C 25/06 05:00 Trận 51 Ma Rốc 4-2 Haiti XEM VIDEO
C 25/06 05:00 Trận 52 Scotland 0-3 Brazil XEM VIDEO
A 25/06 08:00 Trận 53 Nam Phi 1-0 Hàn Quốc XEM VIDEO
A 25/06 08:00 Trận 54 CH Séc 0-3 Mexico XEM VIDEO
E 26/06 03:00 Trận 55 Curacao 0-2 Bờ Biển Ngà XEM VIDEO
E 26/06 03:00 Trận 56 Ecuador 2-1 Đức XEM VIDEO
F 26/06 06:00 Trận 57 Tunisia 1-3 Hà Lan XEM VIDEO
F 26/06 06:00 Trận 58 Nhật Bản 1-1 Thụy Điển XEM VIDEO
D 26/06 09:00 Trận 59 Thổ Nhĩ Kỳ 3-2 Mỹ XEM VIDEO
D 26/06 09:00 Trận 60 Paraguay 0-0 Úc XEM VIDEO
I 27/06 02:00 Trận 61 Na Uy 1-4 Pháp XEM VIDEO
I 27/06 02:00 Trận 62 Senegal 5-0 Iraq XEM VIDEO
H 27/06 07:00 Trận 63 Cabo Verde 0-0 Saudi Arabia XEM VIDEO
H 27/06 07:00 Trận 64 Uruguay 0-1 Tây Ban Nha XEM VIDEO
G 27/06 10:00 Trận 65 New Zealand 1-5 Bỉ XEM VIDEO
G 27/06 10:00 Trận 66 Ai Cập 1-1 Iran XEM VIDEO
L 28/06 04:00 Trận 67 Panama 0-2 Anh XEM VIDEO
L 28/06 04:00 Trận 68 Croatia 2-1 Ghana XEM VIDEO
K 28/06 06:30 Trận 69 Colombia 0-0 Bồ Đào Nha VTV3
K 28/06 06:30 Trận 70 CHDC Congo 3-1 Uzbekistan VTV10
J 28/06 09:00 Trận 71 Algeria 3-3 Áo VTV2
J 28/06 09:00 Trận 72 Jordan 1-3 Argentina VTV3
Vòng 1/16
- 29/06 02:00 Trận 73 Nam Phi vs Canada VTV
- 30/06 03:30 Trận 74 Đức vs Paraguay VTV
- 30/06 08:00 Trận 75 Hà Lan vs Maroc VTV
- 30/06 00:00 Trận 76 Brazil vs Nhật Bản VTV
- 01/07 04:00 Trận 77 Pháp vs Thụy Điển VTV
- 01/07 00:00 Trận 78 Bờ Biển Ngà vs Na Uy VTV
- 01/07 08:00 Trận 79 Mexico vs Ecuador VTV
- 01/07 23:00 Trận 80 Anh vs CHDC Congo VTV
- 03/07 06:00 Trận 81 Mỹ vs Bosnia VTV
- 02/07 07:00 Trận 82 Bỉ vs Senegal VTV
- 02/07 03:00 Trận 83 Bồ Đào Nha vs Croatia VTV
- 03/07 02:00 Trận 84 Tây Ban Nha vs Áo VTV
- 03/07 10:00 Trận 85 Thụy Sĩ vs Algeria VTV
- 04/07 05:00 Trận 86 Argentina vs Cape Verde VTV
- 04/07 08:30 Trận 87 Colombia vs Ghana VTV
- 04/07 01:00 Trận 88 Úc vs Ai Cập VTV
Vòng 1/8
- 05/07 04:00 Trận 89 Thắng 74 vs Thắng 77 VTV
- 05/07 00:00 Trận 90 Thắng 73 vs Thắng 75 VTV
- 06/07 03:00 Trận 91 Thắng 76 vs Thắng 78 VTV
- 06/07 07:00 Trận 92 Thắng 79 vs Thắng 80 VTV
- 07/07 02:00 Trận 93 Thắng 83 vs Thắng 84 VTV
- 07/07 07:00 Trận 94 Thắng 81 vs Thắng 82 VTV
- 07/07 23:00 Trận 95 Thắng 86 vs Thắng 88 VTV
- 08/07 03:00 Trận 96 Thắng 85 vs Thắng 87 VTV
Vòng tứ kết
- 10/07 03:00 Trận 97 Thắng 89 vs Thắng 90 VTV
- 11/07 02:00 Trận 98 Thắng 93 vs Thắng 94 VTV
- 12/07 04:00 Trận 99 Thắng 91 vs Thắng 92 VTV
- 12/07 08:00 Trận 100 Thắng 95 vs Thắng 96 VTV
Vòng bán kết
- 15/07 02:00 Trận 101 Thắng 97 vs Thắng 98 VTV
- 16/07 02:00 Trận 102 Thắng 99 vs Thắng 100 VTV
Tranh hạng ba
- 19/07 04:00 Trận 103 Thua 101 vs Thua 102 VTV
Chung kết
- 20/07 02:00 Trận 104 Thắng 101 vs Thắng 102 VTV

World Cup 2026 được xem là kỳ Cúp thế giới mang tính lịch sử khi lần đầu tiên có tới 48 đội tuyển tham dự và được đồng tổ chức bởi ba quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico. Giải đấu diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026, hứa hẹn tạo nên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với quy mô chưa từng có.

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Danh sách 12 bảng đấu tại World Cup 2026

Điểm mới đáng chú ý nhất là số đội tăng từ 32 lên 48, giúp nhiều nền bóng đá có thêm cơ hội góp mặt ở sân chơi danh giá nhất thế giới. Các đội sẽ được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Với thể thức mới, World Cup 2026 có tổng cộng 104 trận đấu, thay vì 64 trận như các kỳ gần đây. Giải đấu sẽ diễn ra tại 16 thành phố đăng cai, gồm 11 thành phố ở Mỹ, 3 ở Mexico và 2 ở Canada.

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Danh sách 104 trận đấu của World Cup 2026

Trận khai mạc dự kiến diễn ra tại sân Azteca ở Mexico City, còn trận chung kết được tổ chức tại MetLife Stadium, khu vực New York/New Jersey. Với quy mô kỷ lục, World Cup 2026 được kỳ vọng mở ra chương mới cho lịch sử bóng đá thế giới.

Highlights trận Argentina 3-0 Algeria (nguồn: VTV)