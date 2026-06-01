Lịch thi đấu World Cup 2026 mới nhất
(theo giờ Việt Nam)
|Bảng
|Ngày
|Giờ
|Mã trận
|Trận đấu
|Kênh trực tiếp
|Lượt 1 vòng bảng
|A
|12/06
|02:00
|Trận 1
|Mexico 2-0 Nam Phi
|XEM VIDEO
|A
|12/06
|09:00
|Trận 2
|Hàn Quốc 2-1 CH Séc
|XEM VIDEO
|B
|13/06
|02:00
|Trận 3
|Canada 1-1 Bosnia
|XEM VIDEO
|D
|13/06
|08:00
|Trận 4
|Mỹ 4-1 Paraguay
|XEM VIDEO
|B
|14/06
|02:00
|Trận 5
|Qatar 1-1 Thụy Sĩ
|XEM VIDEO
|C
|14/06
|05:00
|Trận 6
|Brazil 1-1 Ma Rốc
|XEM VIDEO
|C
|14/06
|08:00
|Trận 7
|Haiti 0-1 Scotland
|XEM VIDEO
|D
|14/06
|11:00
|Trận 8
|Úc 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ
|XEM VIDEO
|E
|15/06
|00:00
|Trận 9
|Đức 7-1 Curacao
|XEM VIDEO
|F
|15/06
|03:00
|Trận 10
|Hà Lan 2-2 Nhật Bản
|XEM VIDEO
|E
|15/06
|06:00
|Trận 11
|Bờ Biển Ngà 1-0 Ecuador
|XEM VIDEO
|F
|15/06
|09:00
|Trận 12
|Thụy Điển 5-1 Tunisia
|XEM VIDEO
|H
|15/06
|23:00
|Trận 13
|Tây Ban Nha 0-0 Cabo Verde
|XEM VIDEO
|G
|16/06
|02:00
|Trận 14
|Bỉ 1-1 Ai Cập
|XEM VIDEO
|H
|16/06
|05:00
|Trận 15
|Saudi Arabia 1-1 Uruguay
|XEM VIDEO
|G
|16/06
|08:00
|Trận 16
|Iran 2-2 New Zealand
|XEM VIDEO
|I
|17/06
|02:00
|Trận 17
|Pháp 3-1 Senegal
|XEM VIDEO
|I
|17/06
|05:00
|Trận 18
|Iraq 1-4 Na Uy
|XEM VIDEO
|J
|17/06
|08:00
|Trận 19
|Argentina 3-0 Algeria
|XEM VIDEO
|J
|17/06
|11:00
|Trận 20
|Áo 3-1 Jordan
|XEM VIDEO
|K
|18/06
|00:00
|Trận 21
|Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo
|XEM VIDEO
|L
|18/06
|03:00
|Trận 22
|Anh 4-2 Croatia
|XEM VIDEO
|L
|18/06
|06:00
|Trận 23
|Ghana 1-0 Panama
|XEM VIDEO
|K
|18/06
|09:00
|Trận 24
|Uzbekistan 1-3 Colombia
|XEM VIDEO
|Lượt 2 vòng bảng
|A
|18/06
|23:00
|Trận 25
|CH Séc 1-1 Nam Phi
|XEM VIDEO
|B
|19/06
|02:00
|Trận 26
|Thụy Sĩ 4-1 Bosnia
|XEM VIDEO
|B
|19/06
|05:00
|Trận 27
|Canada 6-0 Qatar
|XEM VIDEO
|A
|19/06
|08:00
|Trận 28
|Mexico 1-0 Hàn Quốc
|XEM VIDEO
|D
|20/06
|02:00
|Trận 29
|Mỹ 2-0 Úc
|XEM VIDEO
|C
|20/06
|05:00
|Trận 30
|Scotland 0-1 Ma Rốc
|XEM VIDEO
|C
|20/06
|07:30
|Trận 31
|Brazil 3-0 Haiti
|XEM VIDEO
|D
|20/06
|10:00
|Trận 32
|Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Paraguay
|XEM VIDEO
|F
|21/06
|00:00
|Trận 33
|Hà Lan 5-1 Thụy Điển
|XEM VIDEO
|E
|21/06
|03:00
|Trận 34
|Đức 2-1 Bờ Biển Ngà
|XEM VIDEO
|E
|21/06
|07:00
|Trận 35
|Ecuador 0-0 Curacao
|XEM VIDEO
|F
|21/06
|11:00
|Trận 36
|Tunisia 0-4 Nhật Bản
|XEM VIDEO
|H
|21/06
|23:00
|Trận 37
|Tây Ban Nha 4-0 Saudi Arabia
|XEM VIDEO
|G
|22/06
|02:00
|Trận 38
|Bỉ 0-0 Iran
|XEM VIDEO
|H
|22/06
|05:00
|Trận 39
|Uruguay 2-2 Cabo Verde
|XEM VIDEO
|G
|22/06
|08:00
|Trận 40
|New Zealand 1-3 Ai Cập
|XEM VIDEO
|J
|23/06
|00:00
|Trận 41
|Argentina 2-0 Áo
|XEM VIDEO
|I
|23/06
|04:00
|Trận 42
|Pháp 3-0 Iraq
|XEM VIDEO
|I
|23/06
|07:00
|Trận 43
|Na Uy 3-2 Senegal
|XEM VIDEO
|J
|23/06
|10:00
|Trận 44
|Jordan 1-2 Algeria
|XEM VIDEO
|K
|24/06
|00:00
|Trận 45
|Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan
|XEM VIDEO
|L
|24/06
|03:00
|Trận 46
|Anh 0-0 Ghana
|XEM VIDEO
|L
|24/06
|06:00
|Trận 47
|Panama 0-1 Croatia
|XEM VIDEO
|K
|24/06
|09:00
|Trận 48
|Colombia 1-0 DR Congo
|XEM VIDEO
|Lượt 3 vòng bảng
|B
|25/06
|02:00
|Trận 49
|Bosnia 3-1 Qatar
|XEM VIDEO
|B
|25/06
|02:00
|Trận 50
|Thụy Sĩ 2-1 Canada
|XEM VIDEO
|C
|25/06
|05:00
|Trận 51
|Ma Rốc 4-2 Haiti
|XEM VIDEO
|C
|25/06
|05:00
|Trận 52
|Scotland 0-3 Brazil
|XEM VIDEO
|A
|25/06
|08:00
|Trận 53
|Nam Phi 1-0 Hàn Quốc
|XEM VIDEO
|A
|25/06
|08:00
|Trận 54
|CH Séc 0-3 Mexico
|XEM VIDEO
|E
|26/06
|03:00
|Trận 55
|Curacao 0-2 Bờ Biển Ngà
|XEM VIDEO
|E
|26/06
|03:00
|Trận 56
|Ecuador 2-1 Đức
|XEM VIDEO
|F
|26/06
|06:00
|Trận 57
|Tunisia 1-3 Hà Lan
|XEM VIDEO
|F
|26/06
|06:00
|Trận 58
|Nhật Bản 1-1 Thụy Điển
|XEM VIDEO
|D
|26/06
|09:00
|Trận 59
|Thổ Nhĩ Kỳ 3-2 Mỹ
|XEM VIDEO
|D
|26/06
|09:00
|Trận 60
|Paraguay 0-0 Úc
|XEM VIDEO
|I
|27/06
|02:00
|Trận 61
|Na Uy 1-4 Pháp
|XEM VIDEO
|I
|27/06
|02:00
|Trận 62
|Senegal 5-0 Iraq
|XEM VIDEO
|H
|27/06
|07:00
|Trận 63
|Cabo Verde 0-0 Saudi Arabia
|XEM VIDEO
|H
|27/06
|07:00
|Trận 64
|Uruguay 0-1 Tây Ban Nha
|XEM VIDEO
|G
|27/06
|10:00
|Trận 65
|New Zealand 1-5 Bỉ
|XEM VIDEO
|G
|27/06
|10:00
|Trận 66
|Ai Cập 1-1 Iran
|XEM VIDEO
|L
|28/06
|04:00
|Trận 67
|Panama 0-2 Anh
|XEM VIDEO
|L
|28/06
|04:00
|Trận 68
|Croatia 2-1 Ghana
|XEM VIDEO
|K
|28/06
|06:30
|Trận 69
|Colombia 0-0 Bồ Đào Nha
|VTV3
|K
|28/06
|06:30
|Trận 70
|CHDC Congo 3-1 Uzbekistan
|VTV10
|J
|28/06
|09:00
|Trận 71
|Algeria 3-3 Áo
|VTV2
|J
|28/06
|09:00
|Trận 72
|Jordan 1-3 Argentina
|VTV3
|Vòng 1/16
|-
|29/06
|02:00
|Trận 73
|Nam Phi vs Canada
|VTV
|-
|30/06
|03:30
|Trận 74
|Đức vs Paraguay
|VTV
|-
|30/06
|08:00
|Trận 75
|Hà Lan vs Maroc
|VTV
|-
|30/06
|00:00
|Trận 76
|Brazil vs Nhật Bản
|VTV
|-
|01/07
|04:00
|Trận 77
|Pháp vs Thụy Điển
|VTV
|-
|01/07
|00:00
|Trận 78
|Bờ Biển Ngà vs Na Uy
|VTV
|-
|01/07
|08:00
|Trận 79
|Mexico vs Ecuador
|VTV
|-
|01/07
|23:00
|Trận 80
|Anh vs CHDC Congo
|VTV
|-
|03/07
|06:00
|Trận 81
|Mỹ vs Bosnia
|VTV
|-
|02/07
|07:00
|Trận 82
|Bỉ vs Senegal
|VTV
|-
|02/07
|03:00
|Trận 83
|Bồ Đào Nha vs Croatia
|VTV
|-
|03/07
|02:00
|Trận 84
|Tây Ban Nha vs Áo
|VTV
|-
|03/07
|10:00
|Trận 85
|Thụy Sĩ vs Algeria
|VTV
|-
|04/07
|05:00
|Trận 86
|Argentina vs Cape Verde
|VTV
|-
|04/07
|08:30
|Trận 87
|Colombia vs Ghana
|VTV
|-
|04/07
|01:00
|Trận 88
|Úc vs Ai Cập
|VTV
|Vòng 1/8
|-
|05/07
|04:00
|Trận 89
|Thắng 74 vs Thắng 77
|VTV
|-
|05/07
|00:00
|Trận 90
|Thắng 73 vs Thắng 75
|VTV
|-
|06/07
|03:00
|Trận 91
|Thắng 76 vs Thắng 78
|VTV
|-
|06/07
|07:00
|Trận 92
|Thắng 79 vs Thắng 80
|VTV
|-
|07/07
|02:00
|Trận 93
|Thắng 83 vs Thắng 84
|VTV
|-
|07/07
|07:00
|Trận 94
|Thắng 81 vs Thắng 82
|VTV
|-
|07/07
|23:00
|Trận 95
|Thắng 86 vs Thắng 88
|VTV
|-
|08/07
|03:00
|Trận 96
|Thắng 85 vs Thắng 87
|VTV
|Vòng tứ kết
|-
|10/07
|03:00
|Trận 97
|Thắng 89 vs Thắng 90
|VTV
|-
|11/07
|02:00
|Trận 98
|Thắng 93 vs Thắng 94
|VTV
|-
|12/07
|04:00
|Trận 99
|Thắng 91 vs Thắng 92
|VTV
|-
|12/07
|08:00
|Trận 100
|Thắng 95 vs Thắng 96
|VTV
|Vòng bán kết
|-
|15/07
|02:00
|Trận 101
|Thắng 97 vs Thắng 98
|VTV
|-
|16/07
|02:00
|Trận 102
|Thắng 99 vs Thắng 100
|VTV
|Tranh hạng ba
|-
|19/07
|04:00
|Trận 103
|Thua 101 vs Thua 102
|VTV
|Chung kết
|-
|20/07
|02:00
|Trận 104
|Thắng 101 vs Thắng 102
|VTV
World Cup 2026 được xem là kỳ Cúp thế giới mang tính lịch sử khi lần đầu tiên có tới 48 đội tuyển tham dự và được đồng tổ chức bởi ba quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico. Giải đấu diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026, hứa hẹn tạo nên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với quy mô chưa từng có.
Điểm mới đáng chú ý nhất là số đội tăng từ 32 lên 48, giúp nhiều nền bóng đá có thêm cơ hội góp mặt ở sân chơi danh giá nhất thế giới. Các đội sẽ được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng loại trực tiếp.
Với thể thức mới, World Cup 2026 có tổng cộng 104 trận đấu, thay vì 64 trận như các kỳ gần đây. Giải đấu sẽ diễn ra tại 16 thành phố đăng cai, gồm 11 thành phố ở Mỹ, 3 ở Mexico và 2 ở Canada.
Trận khai mạc dự kiến diễn ra tại sân Azteca ở Mexico City, còn trận chung kết được tổ chức tại MetLife Stadium, khu vực New York/New Jersey. Với quy mô kỷ lục, World Cup 2026 được kỳ vọng mở ra chương mới cho lịch sử bóng đá thế giới.
Highlights trận Argentina 3-0 Algeria (nguồn: VTV)