U23 Nhật Bản vào chung kết bóng đá nam ASIAD 2026 sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 Uzbekistan. Đội khách mở tỷ số ngay phút thứ 9, khi Bakhromov tận dụng đường căng ngang của Khamidov để đánh bại thủ môn Pisano.
U23 Nhật Bản gia tăng sức ép trong hiệp 2, nhưng chỉ khởi sắc từ phút 60 trở đi với 3 cơ hội nguy hiểm liên tiếp.
Nỗ lực tấn công không mệt mỏi của "Samurai xanh" được đền đáp ở phút 88. Ishibashi đánh đầu từ quả tạt của Kosugi, gỡ hòa 1-1.
Trong hiệp phụ, tưởng như trận đấu được định đoạt nhưng Ozeki sút trúng cột dọc U23 Uzbekistan.
Loạt luân lưu kéo dài tới 10 lượt mỗi đội. Khushvaktov sút dội xà ở lượt cuối, khiến Uzbekistan thua 8-9. U23 Nhật Bản sẽ gặp U23 Hàn Quốc tranh HCV (17h30 ngày 3/10), còn U23 Uzbekistan đấu U23 Trung Quốc trong trận tranh HCĐ (13h ngày 3/10).
Đó sẽ là trận chung kết ASIAD thứ 3 liên tiếp giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc - đội đá trận tranh HCV thứ 4 liên tiếp. Cả hai lần trước, đội bóng xứ kim chi đều thắng với đội hình giàu kinh nghiệm hơn.
Ghi bàn:
U23 Nhật Bản: Ishibashi 88'
U23 Uzbekistan: Bakhromov 9'.
Đội hình xuất phát:
U23 Nhật Bản: Pisano; Kosugi, Tsuchiya, Nagano, Mori, Ishiwatari, Yasuda, Ishii, Michiwaki, Furuya, Ishibashi.
U23 Uzbekistan: Muratbaev; Khamidov, Murtazaev, Rizakulov, Fayzullaev, Bakhromov, Saidnurullayev, Jumaev, Tulkunbekov, Karimov, Urinboev.
Kết thúc
U23 Nhật Bản 1-1 U23 Uzbekistan! (Luân lưu 9-8)
U23 Nhật Bản giành vé vào chung kết bóng đá nam ASIAD 2026 sau màn rượt đuổi hấp dẫn cùng loạt 10 lần đá luân lưu.
9-8
Không vào! Khushvaktov sút rất căng thẳng vào xà ngang.
9-8
Vào! Keita Kosugi sút không cho thủ môn kịp phản ứng.
8-8
Vào! Nurlan Ibraimov sút quyết đoán thành công.
8-7
Vào! Shuto Nagano sút thẳng vào góc cao.
7-7
Vào! Saidkhon Khamidov đá chìm ngay chính giữa khung thành.
7-6
Vào! Rei Umeki sút tung nóc lưới đầy quyết đoán.
6-6
Vào! Asilbek Jumaev sút thành công.
6-5
Vào! Yokoyama dễ dàng đánh lừa thủ môn.
5-5
Vào! Rizakulov lấy đà rất xa sút căng thành công.
5-4
Vào! Yudai Shimamoto dễ dàng đánh lừa thủ môn U23 Uzbekistan.
4-4
Vào! Shodiboev sút chính xác gỡ hòa sau 5 lượt luân lưu.
4-3
Vào! Kaito Tsuchiya sút thành công chính giữa khung thành.
3-3
Vào! Reimov sút chính xác.
3-2
Không vào! Brian Nwadike sút vọt xà.
3-2
Vào! Murtazaev sút chính xác.
3-1
Vào! Nelson Ishiwatari sút chính xác vào góc cao.
2-1
Không vào! Tulkinbekov sút vọt xà.
2-1
Vào! Ozeki dễ dàng đánh lừa Muratbaev.
1-1
Vào! Bakhromov sút chính xác dù thủ môn Pisano đã chạm tay vào bóng.
1-0
Vào! Nakajima sút thành công cho U23 Nhật Bản.
Luân lưu
Hai đội bước vào loạt “đấu súng” tranh vé chung kết ASIAD 2026.
120'+2
Hết giờ! U23 Nhật Bản 1-1 U23 Uzbekistan!
Hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu định đoạt vé chung kết.
120'
Hiệp phụ thứ hai có 1 phút bù giờ.
120'
Kosugi cần chăm sóc y tế và rời sân bằng cáng. Nhật Bản đã hết quyền thay người.
117'
Từ quả tạt bên cánh trái, Nakajima đánh đầu trong tư thế bị theo sát đưa bóng đi vọt xà ngang.
112'
Cơ hội! Bakhromov có khoảng trống nhưng cú sút của anh lại quá đơn giản không vượt qua hậu vệ áo xanh.
108'
Không vào! Fayzullaev bất ngờ cầm bóng đột phá từ giữa sân, xâm nhập vòng cấm U23 Nhật Bản sút chéo góc đi chệch cột dọc.
106'
Hiệp phụ thứ hai bắt đầu.
105'+2
Hiệp phụ đầu tiên kết thúc! U23 Nhật Bản 1-1 U23 Uzbekistan!
Đội chủ nhà áp đảo nhưng tỷ số vẫn chưa thay đổi.
105
Hiệp phụ đầu tiên có 1 phút bù giờ.
101'
Không vào! Sau quả tạt bên cánh phải, Shimamoto không bị kèm nhưng đệm bóng thẳng vào vị trí của thủ môn Muratbaev.
99'
Bóng gần như chỉ quanh quẩn gần vòng cấm U23 Uzbekistan. Đại diện Trung Á chỉ biết phòng ngự và không thể phản công khi chủ nhà pressing cường độ cao.
96'
Cột dọc! Ozeki đột phá vào vòng cấm tung cú đá chân phải chéo góc đi trúng cột dọc. Ở tình huống sau đó, Yokoyama sút vọt xà ngang.
92'
Ozeki sút xa không vượt qua hậu vệ U23 Uzbekistan.
91'
Hiệp phụ bắt đầu.
90'+4
Hiệp 2 kết thúc! U23 Nhật Bản 1-1 U23 Uzbekistan!
Màn tấn công dồn dập giúp U23 Nhật Bản gỡ hòa vào những phút cuối. Hai đội sẽ bước vào hiệp phụ.
90'
Hiệp 2 có 3 phút bù giờ!
90'
Không vào! Từ quả tạt bên cánh phải, Shimamoto đánh đầu trong tư thế không người kèm, bóng đập đất bật qua xà ngang.
88'
Bàn thắng! U23 Nhật Bản gỡ 1-1 (Sena Ishibashi)! Từ cánh trái, Keita Kosugi thực hiện quả tạt chính xác để Ishibashi bật cao đánh đầu hiểm hóc vượt qua tầm với của Muratbaev.
84'
Không vào! Rei Umeki đánh đầu về phía cột xa khiến thủ môn Muratbaev đứng nhìn, nhưng hậu vệ U23 Uzbekistan có mặt phá bóng trước vạch vôi.
83'
Nwadike tung cú sút ở rìa vòng cấm nhưng bóng không vượt qua số đông cầu thủ U23 Uzbekistan.
80'
Nguy hiểm! Pha bóng lộn xộn sau tình huống phạt góc của U23 Nhật Bản, cuối cùng Muratbaev ôm gọn bóng.
76'
Yokoyama đột phá bên cánh trái và căng ngang nhưng không thành công.
71'
U23 Nhật Bản đang đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao. U23 Uzbekistan hầu như chỉ phòng ngự trên phần sân nhà.
64'
Không vào! Sau pha đánh gót của đồng đội, Ishibashi lao vào vòng cấm sút chìm nhưng thủ môn Muratbaev dùng chân cản phá xuất sắc.
62'
U23 Nhật Bản thay 3 cầu thủ liên tiếp để tăng cường hàng công.
61'
Không vào! Bóng được rót vào vòng cấm để Michiwaki đánh đầu hiểm hóc, nhưng Muratbaev vẫn kịp phản xạ cứu thua.
60'
Không vào! Trong tình huống lộn xộn, Yumeki Yokoyama xử lý rất kỹ thuật rồi sút về cột gần, thủ môn Muratbaev xuất sắc cứu thua cho U23 Uzbekistan.
57'
Cơ hội! Thêm một pha phản công nhanh trung lộ của U23 Uzkekistan, nhưng Bakhromov chọn sút xa đi quá nhẹ để Pisano bắt gọn, thay vì phối hợp với đồng đội sẽ tạo nguy hiểm cao hơn.
55'
Cơ hội! U23 Uzbekistan phản công nhanh, Nurlan Ibraimov chọn sút xa ngoài vòng cấm đưa bóng vào tay Pisano.
52'
Keita Kosugi có hành vi phạm lỗi xấu xí, phải nhận thẻ vàng.
50'
U23 Nhật Bản đẩy cao đội hình tấn công. Ngược lại, U23 Uzbekistan đá thấp hơn so với hiệp 1.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
U23 Nhật Bản có sự điều chỉnh đầu tiên để cải thiện tấn công.
45'+2
Hiệp 1 kết thúc! U23 Nhật Bản 0-1 U23 Uzbekistan!
Thi đấu tốt hơn về mọi mặt, U23 Uzbekistan tạm dẫn trước chủ nhà. U23 Nhật Bản chỉ hoàn thành 1 cú sút (không tính bị chặn) và thiếu chính xác.
45'
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
44'
Cơ hội! Yasuda có khoảng trống quyết định sút xa bật hậu vệ U23 Uzbekistan ra ngoài. Đội chủ nhà cho rằng bóng chạm tay, nhưng đó là tình huống phòng ngự tay khép sát thân người.
40'
Ishibashi ngã trong vòng cấm U23 Uzbekistan nhưng trọng tài không cho rằng có tình huống phạm lỗi.
34'
Sau màn phối hợp đẹp mắt, Bakhromov tung cú sút trong vòng cấm nhưng không vượt qua được hai hậu vệ U23 Nhật Bản áp sát.
28'
Nguy hiểm! Đội trưởng Urinboev thực hiện cú đá phạt trực tiếp chếch bên cánh phải về cột xa, bong chệch khung thành U23 Nhật Bản.
23'
U23 Nhật Bản đang thi đấu khó khăn trong thời gian vừa qua. Đội chủ nhà vẫn chưa có bất kỳ cú sút nào.
18'
U23 Uzbekistan đang thi đấu rất chủ động, phòng ngự hiệu quả và những pha lên bóng có tốc độ cao.
12'
Lần thứ hai Saidnurullaev nằm sân cần chăm sóc y tế. Anh phải rời sân bằng cáng, buộc U23 Uzbekistan phải thay người.
9'
Bàn thắng! 1-0 cho U23 Ubekistan (Sardorbek Bakhromov)! Trong tình huống chuyển trạng thái nhanh, Saidkhon Khamidov tạt ngang để Bakhromov dứt điểm trong vòng cấm đánh bại Pisano.
8'
Bakhromov đi bóng từ cánh trái và căng ngang, thủ môn Pisano đổ người bắt bóng thành công.
6'
Cơ hội! Sau pha phá bóng không tốt của hậu vệ U23 Nhật Bản, Sardorbek Bakhromov tung cú sút nhanh gần chấm phạt đền đi thẳng vào vị trí thủ môn Alexandre Pisano.
5'
Tốc độ trận đấu đang diễn ra rất nhanh.
3'
Trận đấu gián đoạn khi Saidnurullaev bị đau, cần chăm sóc y tế.
1'
Trận đấu bắt đầu.