U23 Nhật Bản vào chung kết bóng đá nam ASIAD 2026 sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 Uzbekistan. Đội khách mở tỷ số ngay phút thứ 9, khi Bakhromov tận dụng đường căng ngang của Khamidov để đánh bại thủ môn Pisano.

U23 Nhật Bản gia tăng sức ép trong hiệp 2, nhưng chỉ khởi sắc từ phút 60 trở đi với 3 cơ hội nguy hiểm liên tiếp.

Nỗ lực tấn công không mệt mỏi của "Samurai xanh" được đền đáp ở phút 88. Ishibashi đánh đầu từ quả tạt của Kosugi, gỡ hòa 1-1.

Trong hiệp phụ, tưởng như trận đấu được định đoạt nhưng Ozeki sút trúng cột dọc U23 Uzbekistan.

Loạt luân lưu kéo dài tới 10 lượt mỗi đội. Khushvaktov sút dội xà ở lượt cuối, khiến Uzbekistan thua 8-9. U23 Nhật Bản sẽ gặp U23 Hàn Quốc tranh HCV (17h30 ngày 3/10), còn U23 Uzbekistan đấu U23 Trung Quốc trong trận tranh HCĐ (13h ngày 3/10).

Đó sẽ là trận chung kết ASIAD thứ 3 liên tiếp giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc - đội đá trận tranh HCV thứ 4 liên tiếp. Cả hai lần trước, đội bóng xứ kim chi đều thắng với đội hình giàu kinh nghiệm hơn.

Ghi bàn:

U23 Nhật Bản: Ishibashi 88'

U23 Uzbekistan: Bakhromov 9'.

Đội hình xuất phát:

U23 Nhật Bản: Pisano; Kosugi, Tsuchiya, Nagano, Mori, Ishiwatari, Yasuda, Ishii, Michiwaki, Furuya, Ishibashi.

U23 Uzbekistan: Muratbaev; Khamidov, Murtazaev, Rizakulov, Fayzullaev, Bakhromov, Saidnurullayev, Jumaev, Tulkunbekov, Karimov, Urinboev.