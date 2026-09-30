U23 Nhật Bản vào chung kết bóng đá nam ASIAD 2026 sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 Uzbekistan. Đội khách mở tỷ số ngay phút thứ 9, khi Bakhromov tận dụng đường căng ngang của Khamidov để đánh bại thủ môn Pisano.

U23 Nhật Bản gia tăng sức ép trong hiệp 2, nhưng chỉ khởi sắc từ phút 60 trở đi với 3 cơ hội nguy hiểm liên tiếp.

Nỗ lực tấn công không mệt mỏi của "Samurai xanh" được đền đáp ở phút 88. Ishibashi đánh đầu từ quả tạt của Kosugi, gỡ hòa 1-1.

Trong hiệp phụ, tưởng như trận đấu được định đoạt nhưng Ozeki sút trúng cột dọc U23 Uzbekistan.

Loạt luân lưu kéo dài tới 10 lượt mỗi đội. Khushvaktov sút dội xà ở lượt cuối, khiến Uzbekistan thua 8-9. U23 Nhật Bản sẽ gặp U23 Hàn Quốc tranh HCV (17h30 ngày 3/10), còn U23 Uzbekistan đấu U23 Trung Quốc trong trận tranh HCĐ (13h ngày 3/10).

Đó sẽ là trận chung kết ASIAD thứ 3 liên tiếp giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc - đội đá trận tranh HCV thứ 4 liên tiếp. Cả hai lần trước, đội bóng xứ kim chi đều thắng với đội hình giàu kinh nghiệm hơn.

Ghi bàn:

U23 Nhật Bản: Ishibashi 88'

U23 Uzbekistan: Bakhromov 9'.

Đội hình xuất phát:

U23 Nhật Bản: Pisano; Kosugi, Tsuchiya, Nagano, Mori, Ishiwatari, Yasuda, Ishii, Michiwaki, Furuya, Ishibashi.

U23 Uzbekistan: Muratbaev; Khamidov, Murtazaev, Rizakulov, Fayzullaev, Bakhromov, Saidnurullayev, Jumaev, Tulkunbekov, Karimov, Urinboev.

30/09/2026 | 20:24

Kết thúc

U23 Nhật Bản 1-1 U23 Uzbekistan! (Luân lưu 9-8)

U23 Nhật Bản giành vé vào chung kết bóng đá nam ASIAD 2026 sau màn rượt đuổi hấp dẫn cùng loạt 10 lần đá luân lưu.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:23

9-8

Không vào! Khushvaktov sút rất căng thẳng vào xà ngang.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:22

9-8

Vào! Keita Kosugi sút không cho thủ môn kịp phản ứng.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:21

8-8

Vào! Nurlan Ibraimov sút quyết đoán thành công.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:20

8-7

Vào! Shuto Nagano sút thẳng vào góc cao.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:19

7-7

Vào! Saidkhon Khamidov đá chìm ngay chính giữa khung thành.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:19

7-6

Vào! Rei Umeki sút tung nóc lưới đầy quyết đoán.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:18

6-6

Vào! Asilbek Jumaev sút thành công.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:17

6-5

Vào! Yokoyama dễ dàng đánh lừa thủ môn.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:17

5-5

Vào! Rizakulov lấy đà rất xa sút căng thành công.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:16

5-4

Vào! Yudai Shimamoto dễ dàng đánh lừa thủ môn U23 Uzbekistan.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:15

4-4

Vào! Shodiboev sút chính xác gỡ hòa sau 5 lượt luân lưu.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:14

4-3

Vào! Kaito Tsuchiya sút thành công chính giữa khung thành.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:13

3-3

Vào! Reimov sút chính xác.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:12

3-2

Không vào! Brian Nwadike sút vọt xà.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:11

3-2

Vào! Murtazaev sút chính xác.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:10

3-1

Vào! Nelson Ishiwatari sút chính xác vào góc cao.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:09

2-1

Không vào! Tulkinbekov sút vọt xà.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:09

2-1

Vào! Ozeki dễ dàng đánh lừa Muratbaev.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:08

1-1

Vào! Bakhromov sút chính xác dù thủ môn Pisano đã chạm tay vào bóng.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:07

1-0

Vào! Nakajima sút thành công cho U23 Nhật Bản.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:06

Luân lưu

Hai đội bước vào loạt “đấu súng” tranh vé chung kết ASIAD 2026.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:02

120'+2

Hết giờ! U23 Nhật Bản 1-1 U23 Uzbekistan!

Hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu định đoạt vé chung kết.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:01

120'

Hiệp phụ thứ hai có 1 phút bù giờ.

Thu gọn
30/09/2026 | 20:00

120'

Kosugi cần chăm sóc y tế và rời sân bằng cáng. Nhật Bản đã hết quyền thay người.

Thu gọn
30/09/2026 | 19:57

117'

Từ quả tạt bên cánh trái, Nakajima đánh đầu trong tư thế bị theo sát đưa bóng đi vọt xà ngang.

Thu gọn
30/09/2026 | 19:54

112'

Cơ hội! Bakhromov có khoảng trống nhưng cú sút của anh lại quá đơn giản không vượt qua hậu vệ áo xanh.

Thu gọn
30/09/2026 | 19:48

108'

Không vào! Fayzullaev bất ngờ cầm bóng đột phá từ giữa sân, xâm nhập vòng cấm U23 Nhật Bản sút chéo góc đi chệch cột dọc.

Thu gọn
30/09/2026 | 19:46

106'

Hiệp phụ thứ hai bắt đầu.

Thu gọn
30/09/2026 | 19:43

105'+2

Hiệp phụ đầu tiên kết thúc! U23 Nhật Bản 1-1 U23 Uzbekistan!

Đội chủ nhà áp đảo nhưng tỷ số vẫn chưa thay đổi.

Thu gọn
30/09/2026 | 19:42

105

Hiệp phụ đầu tiên có 1 phút bù giờ.

Thu gọn
30/09/2026 | 19:38

101'

Không vào! Sau quả tạt bên cánh phải, Shimamoto không bị kèm nhưng đệm bóng thẳng vào vị trí của thủ môn Muratbaev.

Thu gọn
30/09/2026 | 19:36

99'

Bóng gần như chỉ quanh quẩn gần vòng cấm U23 Uzbekistan. Đại diện Trung Á chỉ biết phòng ngự và không thể phản công khi chủ nhà pressing cường độ cao.

Thu gọn
30/09/2026 | 19:33

96'

Cột dọc! Ozeki đột phá vào vòng cấm tung cú đá chân phải chéo góc đi trúng cột dọc. Ở tình huống sau đó, Yokoyama sút vọt xà ngang.

Thu gọn
30/09/2026 | 19:28

92'

Ozeki sút xa không vượt qua hậu vệ U23 Uzbekistan.

Thu gọn
30/09/2026 | 19:27

91'

Hiệp phụ bắt đầu.

Thu gọn
30/09/2026 | 19:23

90'+4

Hiệp 2 kết thúc! U23 Nhật Bản 1-1 U23 Uzbekistan!

Màn tấn công dồn dập giúp U23 Nhật Bản gỡ hòa vào những phút cuối. Hai đội sẽ bước vào hiệp phụ.

Thu gọn
30/09/2026 | 19:21

90'

Hiệp 2 có 3 phút bù giờ!

Thu gọn
30/09/2026 | 19:20

90'

Không vào! Từ quả tạt bên cánh phải, Shimamoto đánh đầu trong tư thế không người kèm, bóng đập đất bật qua xà ngang.

Thu gọn
30/09/2026 | 19:17

88'

Bàn thắng! U23 Nhật Bản gỡ 1-1 (Sena Ishibashi)! Từ cánh trái, Keita Kosugi thực hiện quả tạt chính xác để Ishibashi bật cao đánh đầu hiểm hóc vượt qua tầm với của Muratbaev.

Thu gọn
30/09/2026 | 19:14

84'

Không vào! Rei Umeki đánh đầu về phía cột xa khiến thủ môn Muratbaev đứng nhìn, nhưng hậu vệ U23 Uzbekistan có mặt phá bóng trước vạch vôi.

Thu gọn
30/09/2026 | 19:13

83'

Nwadike tung cú sút ở rìa vòng cấm nhưng bóng không vượt qua số đông cầu thủ U23 Uzbekistan.

Thu gọn
30/09/2026 | 19:09

80'

Nguy hiểm! Pha bóng lộn xộn sau tình huống phạt góc của U23 Nhật Bản, cuối cùng Muratbaev ôm gọn bóng.

Thu gọn
30/09/2026 | 19:05

76'

Yokoyama đột phá bên cánh trái và căng ngang nhưng không thành công.

Thu gọn
30/09/2026 | 19:00

71'

U23 Nhật Bản đang đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao. U23 Uzbekistan hầu như chỉ phòng ngự trên phần sân nhà.

Thu gọn
30/09/2026 | 18:57

64'

Không vào! Sau pha đánh gót của đồng đội, Ishibashi lao vào vòng cấm sút chìm nhưng thủ môn Muratbaev dùng chân cản phá xuất sắc.

Thu gọn
30/09/2026 | 18:54

62'

U23 Nhật Bản thay 3 cầu thủ liên tiếp để tăng cường hàng công.

Thu gọn
30/09/2026 | 18:53

61'

Không vào! Bóng được rót vào vòng cấm để Michiwaki đánh đầu hiểm hóc, nhưng Muratbaev vẫn kịp phản xạ cứu thua.

Thu gọn
30/09/2026 | 18:52

60'

Không vào! Trong tình huống lộn xộn, Yumeki Yokoyama xử lý rất kỹ thuật rồi sút về cột gần, thủ môn Muratbaev xuất sắc cứu thua cho U23 Uzbekistan.

Thu gọn
30/09/2026 | 18:47

57'

Cơ hội! Thêm một pha phản công nhanh trung lộ của U23 Uzkekistan, nhưng Bakhromov chọn sút xa đi quá nhẹ để Pisano bắt gọn, thay vì phối hợp với đồng đội sẽ tạo nguy hiểm cao hơn.

Thu gọn
30/09/2026 | 18:45

55'

Cơ hội! U23 Uzbekistan phản công nhanh, Nurlan Ibraimov chọn sút xa ngoài vòng cấm đưa bóng vào tay Pisano. 

Thu gọn
30/09/2026 | 18:42

52'

Keita Kosugi có hành vi phạm lỗi xấu xí, phải nhận thẻ vàng.

Thu gọn
30/09/2026 | 18:40

50'

U23 Nhật Bản đẩy cao đội hình tấn công. Ngược lại, U23 Uzbekistan đá thấp hơn so với hiệp 1.

Thu gọn
30/09/2026 | 18:34

46'

Hiệp 2 bắt đầu.

U23 Nhật Bản có sự điều chỉnh đầu tiên để cải thiện tấn công.

Thu gọn
30/09/2026 | 18:20

45'+2

Hiệp 1 kết thúc! U23 Nhật Bản 0-1 U23 Uzbekistan!

Thi đấu tốt hơn về mọi mặt, U23 Uzbekistan tạm dẫn trước chủ nhà. U23 Nhật Bản chỉ hoàn thành 1 cú sút (không tính bị chặn) và thiếu chính xác.

Thu gọn
30/09/2026 | 18:17

45'

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

Thu gọn
30/09/2026 | 18:16

44'

Cơ hội! Yasuda có khoảng trống quyết định sút xa bật hậu vệ U23 Uzbekistan ra ngoài. Đội chủ nhà cho rằng bóng chạm tay, nhưng đó là tình huống phòng ngự tay khép sát thân người.

Thu gọn
30/09/2026 | 18:11

40'

Ishibashi ngã trong vòng cấm U23 Uzbekistan nhưng trọng tài không cho rằng có tình huống phạm lỗi.

Thu gọn
30/09/2026 | 18:06

34'

Sau màn phối hợp đẹp mắt, Bakhromov tung cú sút trong vòng cấm nhưng không vượt qua được hai hậu vệ U23 Nhật Bản áp sát.

Thu gọn
30/09/2026 | 17:59

28'

Nguy hiểm! Đội trưởng Urinboev thực hiện cú đá phạt trực tiếp chếch bên cánh phải về cột xa, bong chệch khung thành U23 Nhật Bản.

Thu gọn
30/09/2026 | 17:55

23'

U23 Nhật Bản đang thi đấu khó khăn trong thời gian vừa qua. Đội chủ nhà vẫn chưa có bất kỳ cú sút nào.

Thu gọn
30/09/2026 | 17:51

18'

U23 Uzbekistan đang thi đấu rất chủ động, phòng ngự hiệu quả và những pha lên bóng có tốc độ cao.

Thu gọn
30/09/2026 | 17:43

12'

Lần thứ hai Saidnurullaev nằm sân cần chăm sóc y tế. Anh phải rời sân bằng cáng, buộc U23 Uzbekistan phải thay người.

Thu gọn
30/09/2026 | 17:41

9'

Bàn thắng! 1-0 cho U23 Ubekistan (Sardorbek Bakhromov)! Trong tình huống chuyển trạng thái nhanh, Saidkhon Khamidov tạt ngang để Bakhromov dứt điểm trong vòng cấm đánh bại Pisano.

Thu gọn
30/09/2026 | 17:40

8'

Bakhromov đi bóng từ cánh trái và căng ngang, thủ môn Pisano đổ người bắt bóng thành công.

Thu gọn
30/09/2026 | 17:39

6'

Cơ hội! Sau pha phá bóng không tốt của hậu vệ U23 Nhật Bản, Sardorbek Bakhromov tung cú sút nhanh gần chấm phạt đền đi thẳng vào vị trí thủ môn Alexandre Pisano.

Thu gọn
30/09/2026 | 17:37

5'

Tốc độ trận đấu đang diễn ra rất nhanh. 

Thu gọn
30/09/2026 | 17:34

3'

Trận đấu gián đoạn khi Saidnurullaev bị đau, cần chăm sóc y tế.

Thu gọn
30/09/2026 | 17:32

1'

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
30/09/2026 | 17:13

Đội hình thi đấu

U23 Nhat Ban Uzbekistan doi hinh.jpg
U23 Nhat Ban Uzbekistan du bi.jpg
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