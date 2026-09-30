Hôm nay (30/9), đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu tại ASIAD 2026 với nhiều hy vọng ở các môn đối kháng.

Tâm điểm là hai trận bán kết boxing, khi Nguyễn Thị Tâm gặp võ sĩ Kazakhstan ở hạng 51kg nữ, còn Lưu Diễm Quỳnh đối đầu đại diện Trung Quốc ở hạng 75kg nữ.

Chiến thắng sẽ đưa các võ sĩ Việt Nam vào trận tranh HCV. Ở judo, Hà Ngọc Chi và Lâm Thị Ngân Hà khởi đầu từ vòng loại, với cơ hội tiến tới bán kết và chung kết ngay trong ngày.

Đặng Thị Linh cũng bước vào tranh tài ở hạng 68kg vật tự do nữ. Bên cạnh mục tiêu huy chương, ba xạ thủ Việt Nam tiếp tục vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh nam; cầu mây nam, nữ đấu vòng sơ loại nội dung quadrant.

Ngoài ra, các golfer Việt Nam bắt đầu vòng đầu tiên từ 4h30 sáng.

Giờ Việt Nam

Môn

Nội dung, vòng đấu

VĐV/đối thủ

04:30

Golf

Vòng 1 cá nhân nam

Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh

04:30

Golf

Vòng 1 cá nhân nữ

Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh

07:00

Cầu mây

Sơ loại quadrant nam

Việt Nam – Myanmar

07:00

Cầu mây

Sơ loại quadrant nữ

Việt Nam – Ấn Độ

07:40

Bắn súng

Vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh nam

Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành

08:30

Vật

Vật tự do nữ 68kg, các vòng đầu

Đặng Thị Linh

09:00

Judo

Vòng loại 48kg nữ

Hà Ngọc Chi – Ấn Độ

09:00

Judo

Vòng loại 52kg nữ

Lâm Thị Ngân Hà – Nepal

11:15

Boxing

Bán kết 51kg nữ

Nguyễn Thị Tâm – võ sĩ Kazakhstan

11:20

Judo

Bán kết 48kg và 52kg nữ

Nếu VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại

12:00

Boxing

Bán kết 75kg nữ

Lưu Diễm Quỳnh – võ sĩ Trung Quốc

15:20

Judo

Chung kết 48kg nữ

Nếu Hà Ngọc Chi giành quyền vào chung kết

16:00

Vật

Chung kết vật tự do nữ 68kg

Nếu Đặng Thị Linh giành quyền vào chung kết

16:20

Judo

Chung kết 52kg nữ

Nếu Lâm Thị Ngân Hà giành quyền vào chung kết

*VietNamNet tường thuật trực tiếp ASIAD 20: