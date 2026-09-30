Hôm nay (30/9), đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu tại ASIAD 2026 với nhiều hy vọng ở các môn đối kháng.

Tâm điểm là hai trận bán kết boxing, khi Nguyễn Thị Tâm gặp võ sĩ Kazakhstan ở hạng 51kg nữ, còn Lưu Diễm Quỳnh đối đầu đại diện Trung Quốc ở hạng 75kg nữ.

Chiến thắng sẽ đưa các võ sĩ Việt Nam vào trận tranh HCV. Ở judo, Hà Ngọc Chi và Lâm Thị Ngân Hà khởi đầu từ vòng loại, với cơ hội tiến tới bán kết và chung kết ngay trong ngày.

Đặng Thị Linh cũng bước vào tranh tài ở hạng 68kg vật tự do nữ. Bên cạnh mục tiêu huy chương, ba xạ thủ Việt Nam tiếp tục vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh nam; cầu mây nam, nữ đấu vòng sơ loại nội dung quadrant.

Ngoài ra, các golfer Việt Nam bắt đầu vòng đầu tiên từ 4h30 sáng.

Giờ Việt Nam Môn Nội dung, vòng đấu VĐV/đối thủ 04:30 Golf Vòng 1 cá nhân nam Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh 04:30 Golf Vòng 1 cá nhân nữ Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh 07:00 Cầu mây Sơ loại quadrant nam Việt Nam – Myanmar 07:00 Cầu mây Sơ loại quadrant nữ Việt Nam – Ấn Độ 07:40 Bắn súng Vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh nam Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành 08:30 Vật Vật tự do nữ 68kg, các vòng đầu Đặng Thị Linh 09:00 Judo Vòng loại 48kg nữ Hà Ngọc Chi – Ấn Độ 09:00 Judo Vòng loại 52kg nữ Lâm Thị Ngân Hà – Nepal 11:15 Boxing Bán kết 51kg nữ Nguyễn Thị Tâm – võ sĩ Kazakhstan 11:20 Judo Bán kết 48kg và 52kg nữ Nếu VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại 12:00 Boxing Bán kết 75kg nữ Lưu Diễm Quỳnh – võ sĩ Trung Quốc 15:20 Judo Chung kết 48kg nữ Nếu Hà Ngọc Chi giành quyền vào chung kết 16:00 Vật Chung kết vật tự do nữ 68kg Nếu Đặng Thị Linh giành quyền vào chung kết 16:20 Judo Chung kết 52kg nữ Nếu Lâm Thị Ngân Hà giành quyền vào chung kết

*VietNamNet tường thuật trực tiếp ASIAD 20: