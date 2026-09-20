Bàn thắng! 2-1 cho U23 Thái Lan! Paripan Wongsa! Worawut cầm bóng đột phá trung lộ thẳng vào vòng cấm, hàng thủ U23 Hong Kong (Trung Quốc) thiếu quyết đoán và lúng túng, để Paripan thoải mát sút vào lưới ở cự li gần.

Paripan chính là người ghi cú đúp khi vào sân từ ghế dự bị trận mở màn.