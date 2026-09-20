U23 Thái Lan một lần nữa ngược dòng, giành chiến thắng tưng bừng 5-1 trước U23 Hong Kong (Trung Quốc) ở lượt trận thứ hai vòng bảng ASIAD 2026.
Đại diện xứ chùa vàng bất ngờ thủng lưới trước bởi pha lập công của Wu Chun Ming phút 14. Tuy nhiên, Thanakrit Chotmuangpak gỡ hòa trước giờ nghỉ.
Sang hiệp 2, U23 Thái Lan hoàn toàn áp đảo, ghi liên tiếp 4 bàn nhờ Paripan Wongsa, pha phản lưới của Tsang Yi Hang, Jehhanafee Mamah và Worawut Noisri.
Chiến thắng đậm giúp thầy trò HLV Thawatchai tiến gần tấm vé vào tứ kết.
Ghi bàn:
U23 Thái Lan: Thanakrit 39', Paripan 54', Tsang Yi Hang 56'/phản lưới, Jehhanafee 76', Worawut 84'.
U23 Hong Kong (Trung Quốc): Wu Chun Ming 14'.
Đội hình xuất phát:
U23 Thái Lan: Sorawat, Boonlha, Buaphan, Chawanwit, Chotmuangpak, Mamah, Maneekorn, Phochai, Sangtong, Tamma, Thiangkham.
U23 Hong Kong (Trung Quốc): Kun-Sun Chan; Helio, Ichikawa, Hei Wai Ma, Ngan Cheuk-Pan, Ng Yu-Hei, Kohki Sung, Lok-To Tsang, Yi-Hang Ellison Tsang, Udebuluzor, Wu Chun Ming.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan vs U23 Hong Kong (Trung Quốc):
90'
Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.
87'
Nguy hiểm! U23 Thái Lan thiếu tập trung trong phòng ngự, Loong Tsz Hin chớp cơ hội dứt điểm nhanh đi không chính xác.
84'
Bàn thắng! 5-1 cho U23 Thái Lan! Worawut Noisri! Trong pha tấn công bên cánh phải, Worawut xâm nhập vòng cấm đá về cột gần đánh bại thủ môn đối phương.
81'
U23 Hong Kong gần như buông xuôi. Các cầu thủ trẻ Thái Lan thi đấu rất thoải mái.
76'
Bàn thắng! 4-1 cho U23 Thái Lan! Jehhanafee Mamah! Từ đường chuyền dài trên sân nhà của hậu vệ áo trắng, Tsang Yi Hang đánh đầu về hụt, để Jehhanafee thoát xuống chớp thời cơ vượt qua Chan Kun Sun dứt điểm vào lưới trống.
70'
Không vào! U23 Hong Kong có pha tấn công rất tốt, Ma Hei Wai khống chế đường chuyền đẹp của đồng đội nhưng động tác dứt điểm kém đưa bóng đi thiếu chính xác.
61'
Cơ hội! Sohgo Ichikawa dứt điểm góc hẹp nhưng thủ môn Sorawat của U23 Thái Lan tập trung cản phá thành công.
59'
Không vào! Cú sút chéo góc của Paripan Wongsa nhưng bóng đi chệch cột dọc.
56'
Bàn thắng! 3-1 cho U23 Thái Lan! Phản lưới nhà! Auttapon Sangtong căng ngang từ cánh phải, thủ môn Chan Kun Sun bay người cản phá đưa bóng đập đồng đội Tsang Yi Hang vào lưới.
53'
Bàn thắng! 2-1 cho U23 Thái Lan! Paripan Wongsa! Worawut cầm bóng đột phá trung lộ thẳng vào vòng cấm, hàng thủ U23 Hong Kong (Trung Quốc) thiếu quyết đoán và lúng túng, để Paripan thoải mát sút vào lưới ở cự li gần.
Paripan chính là người ghi cú đúp khi vào sân từ ghế dự bị trận mở màn.
48'
Không vào! Đón đường chuyền dài vào vòng cấm, Worawut xử lý kỹ thuật nhưng cú đá chậm hậu vệ áo đỏ bị thủ môn Chan Kun Sun cản phá.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Thái Lan đưa thêm tiền đạo Worawut Noisri vào sân.
45'+3
Hiệp 1 kết thúc! U23 Thái Lan 1-1 U23 Hong Kong (Trung Quốc)!
Giống như trận mở màn, U23 Thái Lan nhập cuộc không tốt và thủng lưới sớm. Siêu phẩm của Thanakrit giúp “Voi chiến” gỡ hòa.
45'
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
43'
U23 Thái Lan thi đấu tự tin hơn và chơi pressing nhanh.
39'
Bàn thắng! U23 Thái Lan gỡ 1-1! Thanakrit Chotmuangpak! Sau pha tranh chấp quyết liệt, Thanakrit có bóng chỉnh một nhịp rồi tung cú sút từ ngoài 30 mét ghim thẳng vào góc cao đánh bại thủ môn Chan Kun Sun.
35'
Thái Lan thay 2 người để cải thiện lối chơi. Oussama Thiangkham, Chawanwit Saelao rời sân; Paripan Wongsa và Pichitchai Sienkrathok vào thay.
33'
Nguy hiểm! Vừa có khoảng trống hiếm hoi, hậu vệ Oussama Thiangkham tung cú sút từ rất xa, bóng đi thấp vào góc xa nhưng thủ môn Chan Kun Sun đổ người cứu thua thành công.
31'
U23 Hong Kong (Trung Quốc) vẫn chủ động trong phòng ngự, không để nhiều khoảng trống.
23'
Nguy hiểm! Từ quả tạt bên cánh phải, Jehhanafee Mamah bay người đánh đầu kỹ thuật nhưng bóng đi chệch cột dọc U23 Hong Kong (Trung Quốc) trong gang tấc.
20'
U23 Thái Lan kiểm soát bóng nhỉnh hơn 60% nhưng hầu như không có ý tưởng nào trong lối chơi.
14'
Bàn thắng! 1-0 cho Hong Kong (Trung Quốc)! Wu Chun Ming! Thanakrit chuyền hỏng từ giữa sân, Wu Chun Ming chớp thời cơ thoát xuống nhanh tung cú sút chân phải, bóng chạm hậu vệ Thái Lan đánh bại thủ môn Sorawat.
11'
Thủ môn Sorawat của U23 Thái Lan buộc phải lao ra nhanh khỏi vòng cấm để phá bóng, ngăn đường tấn công của U23 Hong Kong (Trung Quốc).
4'
U23 Hong Kong (Trung Quốc) nhập cuộc khá tự tin. Trong khi đó, U23 Thái Lan kéo đội hình xuống thấp chọn lối đá thận trọng.
1'
Trận đấu bắt đầu.
13h21
Các cầu thủ Thái Lan trước giờ ra sân: