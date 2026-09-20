14h00 ngày 20/9, sân Toyota:

U23 Thái Lan đứng trước cơ hội sớm giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 20 khi gặp U23 Hong Kong (Trung Quốc) ở lượt trận thứ hai bảng A, diễn ra lúc 14h ngày 20/9.

“Voi chiến” hiện có lợi thế lớn sau chiến thắng 3-2 trước U23 Kyrgyzstan ở ngày ra quân. Tuy nhiên, cách giành 3 điểm của thầy trò HLV Thawatchai cũng để lại không ít cảnh báo. U23 Thái Lan khởi đầu thiếu tập trung, phòng ngự lỏng lẻo và bị đối thủ Trung Á dẫn 2 bàn.

Thái Lan hướng đến vé tứ kết sớm. Ảnh: FAT

Một trong những nguyên nhân khiến U23 Thái Lan gặp khó khăn là HLV Thawatchai chưa sử dụng đội hình mạnh nhất ngay từ đầu. Nhiều trụ cột vừa tham dự ASEAN Cup 2026 chỉ được tung vào sân trong hiệp 2 do chưa đạt thể trạng tối ưu.

Những điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả, giúp “Voi chiến” đẩy cao tốc độ, kiểm soát thế trận và hoàn tất cuộc lội ngược dòng giành 3 điểm.

Trước U23 Hong Kong (Trung Quốc), HLV Thawatchai nhiều khả năng sử dụng lực lượng mạnh nhất ngay từ đầu.

Yotsakorn Burapha cùng những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế được kỳ vọng giúp Thái Lan tránh lặp lại màn nhập cuộc chệch choạc. Tiền vệ Kittapak Seangsawat, người vừa chuyển từ Muangthong United sang BG Pathum United, cũng đã hội quân và sẵn sàng ra sân.

Chiến thắng thứ hai liên tiếp, đồng thời U23 Nhật Bản cũng vượt qua U23 Kyrgyzstan trong trận đấu sau đó, sẽ giúp U23 Thái Lan giành vé sớm vào tứ kết.

Burapha có thể sẽ đá chính. Ảnh: FAT

Khi ấy, HLV Thawatchai có thể chủ động tính toán lực lượng và giảm đáng kể áp lực cho các học trò khi bước vào lượt cuối gặp chủ nhà Nhật Bản.

Dù vậy, U23 Hong Kong (Trung Quốc) không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Họ thua U23 Nhật Bản 0-2 ở trận mở màn nhưng cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự khá tốt.

Bên cạnh đó, U23 Hong Kong (Trung Quốc) còn sử dụng 3 cầu thủ quá tuổi, với Helio Goncalves mang lại kinh nghiệm cho hàng thủ, còn Ngan Cheuk Pan và Wu Chun Ming tăng cường sức chiến đấu ở tuyến giữa.

U23 Thái Lan được đánh giá cao hơn về kỹ thuật và tốc độ, nhưng phải duy trì kỷ luật trong suốt trận đấu.

Nếu tiếp tục để lộ khoảng trống như trước U23 Kyrgyzstan, U23 Thái Lan có thể phải trả giá trước khả năng tranh chấp, bóng dài và các tình huống cố định của đối thủ.

Dự đoán: U23 Thái Lan thắng 2-1.