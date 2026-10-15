Bị dẫn cách biệt 2 bàn đến cuối trận, nhưng Real Madrid bùng nổ 3 bàn chỉ trong 7 phút để thắng Roma 4-3 tại Champions League.

Ở lượt 2 Champions League, Jose Mourinho trở lại thành phố nơi ông vẫn được yêu mến sau khi đưa Roma đến chức vô địch Conference League cách nay 4 năm.

Real Madrid hướng đến việc cải thiện phong độ sân khách thiếu ổn định mùa này, nhưng khởi đầu của họ không mấy thuyết phục. Matias Soule và Paulo Dybala sớm có cơ hội, trong khi Thibaut Courtois phải thực hiện một pha cứu thua xuất sắc để từ chối Mario Hermoso.

Malen lập cú đúp khi hàng thủ Real Madrid như ngủ mơ. Ảnh: ASR

Roma chịu tổn thất khi Manu Kone phải rời sân vì chấn thương, nhưng điều đó không ngăn đội chủ nhà vượt lên xứng đáng ở phút 20.

Dybala đoạt lại bóng, khởi đầu pha phối hợp kết thúc bằng đường kiến tạo của Soule cho De Roon, người sút chạm hậu vệ đổi hướng làm bó tay Courtois.

Donyell Malen suýt nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm gần như lọt qua phía dưới người Courtois, nhưng Real Madrid mới là đội ghi bàn tiếp theo nhờ Kylian Mbappe.

Đội trưởng tuyển Pháp đánh dấu lần ra sân thứ 100 tại Champions League bằng cú sút cũng chạm người đổi hướng, tạo thành đường bóng bổng vượt qua Pierluigi Gollini.

Jude Bellingham suýt giúp Real Madrid đảo ngược tình thế trong thời gian bù giờ hiệp 1, nhưng lại dứt điểm chệch khung thành từ quả tạt của Vinicius.

Carlos Espi tiếp tục thể hiện hình ảnh “thần tài” của Mourinho. Ảnh: RMCF

Chỉ 6 phút sau giờ nghỉ, Roma trừng phạt Real Madrid bởi một sai lầm phòng ngự nghiêm trọng. Đường chuyền của Courtois hướng đến Vinicius bị cắt, Mora kiến tạo để Malen dứt điểm cận thành khẽ chạm Valverde vào lưới.

Malen sau đó nâng tỷ số lên 3-1 bằng một bàn thắng dễ dàng đến đáng báo động đối với Real Madrid. Đường chọc khe của Soule xé toang hàng thủ đội khách, tạo điều kiện để tiền đạo Hà Lan dễ dàng hạ Courtois.

Phía bên kia, Yan Diomande tung đường chuyền giúp Mbappe đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, lá cờ báo việt vị của trợ lý trọng tài đã căng lên.

Thời gian về cuối, Mourinho tung “thần tài” Carlos Espi vào sân (trước đó, Endrick và Bernardo Silva cũng có mặt). Từ đó, điều không tưởng diễn ra.

Endrick xuất sắc khi vào sân, tham gia 2/3 bàn cuối trận. Ảnh: RMCF

Phút 83, Guler tạt từ cánh trái, Endrick đánh đầu bị Gollini đẩy ra, Espi chớp thời cơ đá bồi cận thành.

Chỉ 2 phút sau, từ quả phạt góc của Guler, Endrick giúp Real Madrid gỡ hòa bằng cú đánh đầu đẹp mắt về góc thấp. Pha bóng này đẩy Roma vào thế chao đảo.

Những quả phạt góc của Guler tiếp tục gieo nỗi kinh hoàng cho hàng thủ Roma. Từ một đường bóng chính xác nữa của tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ, Antonio Rudiger dứt điểm tung lưới đội bóng cũ để hoàn tất màn ngược dòng phi thường.

Ghi bàn:

Roma: De Roon 20, Malen 51’, 57’.

Real Madrid: Mbappe 25’, Espi 83, Endrick 85’, Rudiger 90’.

Đội hình xuất phát:

Roma (3-4-1-2): Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, De Roon, Kone, Wesley; Soule; Dybala, Malen.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Rudiger, Cucurella; Tchouameni, Valverde; Bellingham, Diomande, Vinicius; Mbappe.