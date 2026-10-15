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Kết quả bóng đá hôm nay
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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14/10 23:45
|Feyenoord vs Como
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On Football
|LASK Linz vs Liverpool
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15/10 02:00
|AS Roma vs Real Madrid
|Aston Villa vs Fenerbahce
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On Sports
|Bodo Glimt vs Dortmund
|Man City vs PSG
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On Football
|Real Betis vs FC Porto
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On Sports News
|Shakhtar Donetsk vs AEK Athens
|Slovan Bratislava vs Stuttgart
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On Sports +
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
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15/10 06:30
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Montreal vs Atlanta United
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Cincinnati vs New England
|Inter Miami vs New York City
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Toronto FC vs Orlando City
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15/10 07:30
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Chicago Fire vs Philadelphia Union
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15/10 09:30
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Los Angeles vs Austin FC
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AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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14/10 17:00
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Kashiwa Reysol 5-1 Port MTI FC
|Vissel Kobe 2-0 Jeonbuk
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AFC CHAMPIONS LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG BẢNG
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14/10 14:45
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Melbourne Victory 3-0 FC Seoul
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14/10 19:15
|Persib Bandung 1-0 Thể Công
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14/10 20:45
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Nasaf Qarshi 1-2 Al Wahda
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