Kết quả bóng đá hôm nay

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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

14/10  23:45

 Feyenoord vs Como

On Football
LASK Linz vs Liverpool

15/10  02:00

 AS Roma vs Real Madrid

Aston Villa vs Fenerbahce

On Sports
Bodo Glimt vs Dortmund

Man City vs PSG

On Football
Real Betis vs FC Porto

On Sports News
Shakhtar Donetsk vs AEK Athens

Slovan Bratislava vs Stuttgart

On Sports +

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

15/10  06:30

Montreal vs Atlanta United

Cincinnati vs New England

Inter Miami vs New York City

Toronto FC vs Orlando City

15/10  07:30

Chicago Fire vs Philadelphia Union

15/10  09:30

Los Angeles vs Austin FC

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

14/10  17:00

Kashiwa Reysol 5-1 Port MTI FC

Vissel Kobe 2-0 Jeonbuk

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG BẢNG

14/10  14:45

Melbourne Victory 3-0 FC Seoul

14/10  19:15

 Persib Bandung 1-0 Thể Công

14/10  20:45

Nasaf Qarshi 1-2 Al Wahda